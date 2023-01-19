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"Пусть отправляется ко всем Пугачевым": у Меладзе начали отменять концерты

"Пусть отправляется ко всем Пугачевым": у Меладзе начали отменять концерты - 19.01.2023 Украина.ру

"Пусть отправляется ко всем Пугачевым": у Меладзе начали отменять концерты

В четверг, 19 января, в СМИ появилась информация о том, что в Иркутске отменили концерт российского певца Валерия Меладзе, оскандалившегося в начале января нацистским украинским лозунгом. Пользователи уверены, что это - лишь начало

2023-01-19T10:55

2023-01-19T10:55

2023-01-19T10:55

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меладзе

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слава украине

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В Иркутске Меладзе должен был спеть 4 мая 2023 года, однако организаторы сообщили, что выступления не будет. Причины при этом названы не были, однако многочисленные комментаторы в местных пабликах уверены, что поводом послужила невостребованность артиста.Валерий Меладзе - уроженец Батуми, российский певец. В 1989 году окончил Николаевский кораблестроительный институт имени С. О. Макарова по специальности "инженер-механик по судовым энергетическим установкам".В начале января на концерте в Дубае Меладзе крупно оскандалился, ответив на националистический лозунг одного из гостей, сказав "героям слава". Сначала артист пытался оправдаться, однако позже заявил, что его теперь мало волнуют ротации и количество съемок, ведь его песни "будут жить еще долго".

https://ukraina.ru/20230117/1042714083.html

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новости, меладзе, певец, россия, концерт, украина, слава украине