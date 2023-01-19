https://ukraina.ru/20230119/1042764191.html
В Думе предложили покупать жилье сиротам за счет уехавших россиян
В Думе предложили покупать жилье сиротам за счет уехавших россиян - 19.01.2023 Украина.ру
В Думе предложили покупать жилье сиротам за счет уехавших россиян
Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова подняла вопрос об уехавших из России граждан, "тех, кто предал свою страну", и предложила "поискать ресурсы" для сирот "в этом направлении". Такое заявление она сделала 19 января на совещании по вопросу обеспечения жильем сирот в Кемерове
2023-01-19T10:00
2023-01-19T10:00
2023-01-19T10:00
новости
россия
жилье
госдума
сироты
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"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?" — заявила она.Кузнецова добавила, что сейчас "накапливается тревожность в этом блоке", однако власти не отступят от решения задачи обеспечения детей-сирот положенным им по закону жильем.В конце декабря прошлого года сенатор Сергей Цеков заявил, что у покинувших Россию и критикующих ее россиян необходимо конфисковать имущество. По информации СМИ, в Госдуме уже разрабатывают соответствующий законопроект.К слову, по данным на 16 января в очереди на жилье в России стоят 288 тысяч детей-сирот.
https://ukraina.ru/20230119/1042760352.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, жилье, госдума, сироты
В Думе предложили покупать жилье сиротам за счет уехавших россиян
Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова подняла вопрос об уехавших из России граждан, "тех, кто предал свою страну", и предложила "поискать ресурсы" для сирот "в этом направлении". Такое заявление она сделала 19 января на совещании по вопросу обеспечения жильем сирот в Кемерове
"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?" — заявила она.
Кузнецова добавила, что сейчас "накапливается тревожность в этом блоке", однако власти не отступят от решения задачи обеспечения детей-сирот положенным им по закону жильем.
В конце декабря прошлого года сенатор Сергей Цеков заявил, что у покинувших Россию и критикующих ее россиян необходимо конфисковать имущество. По информации СМИ, в Госдуме уже разрабатывают соответствующий законопроект.
К слову, по данным на 16 января в очереди на жилье в России стоят 288 тысяч детей-сирот.