https://ukraina.ru/20230119/1042764191.html

В Думе предложили покупать жилье сиротам за счет уехавших россиян

В Думе предложили покупать жилье сиротам за счет уехавших россиян - 19.01.2023 Украина.ру

В Думе предложили покупать жилье сиротам за счет уехавших россиян

Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова подняла вопрос об уехавших из России граждан, "тех, кто предал свою страну", и предложила "поискать ресурсы" для сирот "в этом направлении". Такое заявление она сделала 19 января на совещании по вопросу обеспечения жильем сирот в Кемерове

2023-01-19T10:00

2023-01-19T10:00

2023-01-19T10:00

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"Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?" — заявила она.Кузнецова добавила, что сейчас "накапливается тревожность в этом блоке", однако власти не отступят от решения задачи обеспечения детей-сирот положенным им по закону жильем.В конце декабря прошлого года сенатор Сергей Цеков заявил, что у покинувших Россию и критикующих ее россиян необходимо конфисковать имущество. По информации СМИ, в Госдуме уже разрабатывают соответствующий законопроект.К слову, по данным на 16 января в очереди на жилье в России стоят 288 тысяч детей-сирот.

https://ukraina.ru/20230119/1042760352.html

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новости, россия, жилье, госдума, сироты