СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230119/1042761243.html
СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине
СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине - 19.01.2023 Украина.ру
СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине
США не планируют добавлять танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине из-за трудностей с логистикой, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии
2023-01-19T08:10
2023-01-19T08:10
новости
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_cdd98545a92327de40c515058465a398.jpg.webp
В публичных выступлениях официальные лица США не говорили о перспективах поставок Abrams, но приветствуют намерение Великобритании отправить украинцам свои танки Challenger 2 и называют принятие таких решений суверенным правом любой страны.По данным издания, очередной пакет военной помощи Украине будет представлен 20 января и будет включать артиллерию, боеприпасы и бронетехнику — вероятно, бронетранспортеры Stryker. Ранее США анонсировали передачу Украине полусотни боевых машин пехоты Bradley.
https://ukraina.ru/20230118/1042755448.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5477f65a62f84754c5b084d0ad88d0b5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина
Новости, США, Украина

СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине

08:10 19.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
США не планируют добавлять танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине из-за трудностей с логистикой, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии
В публичных выступлениях официальные лица США не говорили о перспективах поставок Abrams, но приветствуют намерение Великобритании отправить украинцам свои танки Challenger 2 и называют принятие таких решений суверенным правом любой страны.
"Администрация (президента США Джо) Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк сухопутных войск США... Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, не опасениями того, что передача приведет к эскалации конфликта", - говорится в публикации.
По данным издания, очередной пакет военной помощи Украине будет представлен 20 января и будет включать артиллерию, боеприпасы и бронетехнику — вероятно, бронетранспортеры Stryker. Ранее США анонсировали передачу Украине полусотни боевых машин пехоты Bradley.
Пресс-конференция министра иностранных дел С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 18:04
Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на УкраинеНа пресс-конференции 18 января, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров много говорил о ситуации на Украине
 
НовостиСШАУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:32"Их ожидает полный крах": в США оценили шансы Украины на победу
08:29Аппетиты Дании и Великобритании в городе без воды и отопления. Что происходит в Николаеве
08:19Российский офицер рассказал как ВСУ борются со сдачей в плен и бегством с помощью заградотрядов
08:17Освобождение ДНР: в апреле-мае начнутся бои за Славянск и Краматорск
08:16ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо
08:10СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине
08:06Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - Сальдо
08:00Посол России в Канаде Степанов прокомментировал вызов в МИД
07:51Сотрудник СБУ признал убийство украинского переговорщика Киреева - WSJ
07:40Российские военные применили в зоне СВО модернизированные БМП с модулем "Бережок"
07:40"Езжай домой!": американцы назвали жену Зеленского мошенницей после выступления на форуме
07:28Посол Антонов отметил ставшую более воинственной риторику американских официальных лиц
07:21Украинская беженка пожаловалась на "социальную смерть" в Великобритании
07:10США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT
07:07Как самая бедная страна ЕС стала главным поставщиком оружия и ГСМ Украине
07:00Это шанс судьбы. Военный эксперт о том, почему Россия, уходя из-под Киева, не додавила Сумы и Чернигов
05:30"Не стал бы торопиться": Кнутов предостерег от наступления на Запорожье
05:00Степанцов: России нужны комиссары от культуры
04:30Военный эксперт рассказал про привлекательность наступления на Украину с территории Белоруссии
04:00"Судороги сумасшедшего": Степанцов о санкциях Зеленского
Лента новостейМолния