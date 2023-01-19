https://ukraina.ru/20230119/1042761243.html

СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине

СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине - 19.01.2023 Украина.ру

СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине

США не планируют добавлять танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине из-за трудностей с логистикой, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии

2023-01-19T08:10

2023-01-19T08:10

2023-01-19T08:10

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В публичных выступлениях официальные лица США не говорили о перспективах поставок Abrams, но приветствуют намерение Великобритании отправить украинцам свои танки Challenger 2 и называют принятие таких решений суверенным правом любой страны.По данным издания, очередной пакет военной помощи Украине будет представлен 20 января и будет включать артиллерию, боеприпасы и бронетехнику — вероятно, бронетранспортеры Stryker. Ранее США анонсировали передачу Украине полусотни боевых машин пехоты Bradley.

https://ukraina.ru/20230118/1042755448.html

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2023

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новости, сша, украина