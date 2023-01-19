СМИ: США объяснили, почему не будут передавать танки Abrams Украине
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США не планируют добавлять танки Abrams в новый пакет военной помощи Украине из-за трудностей с логистикой, сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом дискуссии
В публичных выступлениях официальные лица США не говорили о перспективах поставок Abrams, но приветствуют намерение Великобритании отправить украинцам свои танки Challenger 2 и называют принятие таких решений суверенным правом любой страны.
"Администрация (президента США Джо) Байдена сейчас не планирует передавать Abrams, 60-тонный основной боевой танк сухопутных войск США... Нежелание проистекает из трудностей с логистикой и обслуживанием, не опасениями того, что передача приведет к эскалации конфликта", - говорится в публикации.
По данным издания, очередной пакет военной помощи Украине будет представлен 20 января и будет включать артиллерию, боеприпасы и бронетехнику — вероятно, бронетранспортеры Stryker. Ранее США анонсировали передачу Украине полусотни боевых машин пехоты Bradley.