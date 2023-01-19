https://ukraina.ru/20230119/1042759129.html

Как самая бедная страна ЕС стала главным поставщиком оружия и ГСМ Украине

Как самая бедная страна ЕС стала главным поставщиком оружия и ГСМ Украине - 19.01.2023 Украина.ру

Как самая бедная страна ЕС стала главным поставщиком оружия и ГСМ Украине

Весной 2022 года Болгария тайно поставляла Украине топливо, боеприпасы и комплектующие к советским образцам оружия – до 30% всех боеприпасов и до 40% дизельного горючего, полученных тогда украинской армией.

2023-01-19T07:07

2023-01-19T07:07

2023-01-19T07:08

эксклюзив

болгария

украина

оружие

спецоперация

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После начала российской специальной военной операции на Украине Болгария публично выступала против поставок вооружений Киеву. Однако в результате журналистского расследования, проведённого немецким изданием Die Welt, выяснилось, что эта страна активно оказывала поддержку киевскому режиму, тайно поставляя весной прошлого года боеприпасы, комплектующие к военной технике и дизельное топливо.Издание отмечает, что в первые месяцы вооружённого конфликта украинская армия испытывала острую нехватку горючего и боеприпасов советских калибров. На помощь пришла Болгария. Из-за пророссийской ориентации значительной части болгарских элит София демонстрировала позицию, что она не вооружает Украину. Однако это была "дымовая завеса".На основе интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, бывшим премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и министром финансов в его правительстве Асеном Василевым журналисты составили "картину того, как Болгария пролезла в брешь", и через посредников помогала Киеву критически необходимым оружием, боеприпасами и дизтопливом в прошлом году.По данным журналистов, болгарское правительство не стало заключать с Украиной межправительственные сделки, наладив поставки через посреднические компании в Болгарии и за рубежом. При этом все поставки из Болгарии на Украину были профинансированы США и Великобританией.Военные товары шли в Румынию, Польшу (в основном в Жешув) и Венгрию, а уже оттуда в Украину. Стоит отметить, что в Будапеште постоянно заявляют о том, что не разрешают транзит вооружений на Украину через территорию Венгрии, и на данный момент публикацию Die Welt венгерские власти не комментировали.Как пишет немецкое издание, 28 апреля 2022 года во время визита в Киев болгарский премьер-министр Кирилл Петков заявил Владимиру Зеленскому о своей поддержке, но кроме этих слов ему официально нечего было предложить Украине. Дело в том, что входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Болгарии выступила против поставок оружия в категорической форме – по причине солидарности с Россией.Перед камерами Зеленский и Петков объявили о том, что Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику. Однако Die Welt пишет, что уже на момент поездки болгарское правительство инициировало процедуру передачи военной помощи Киеву. "По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступали из Болгарии", – заявил Кирилл Петков немецким журналистам.А по словам Асена Василева, дизельное топливо, отправленное Болгарией в Украину, было получено при переработке российской сырой нефти на заводе "Лукойл" в Болгарии. "Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину и временами покрывала 40 процентов потребностей Украины", – заявил бывший министр финансов страны.Как уточнил болгарский политик, он обратился к руководству НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас" с просьбой направлять на нужды ВСУ излишки дизельного топлива, не предназначенные для внутреннего рынка Болгарии (около 50% выпуска). К этому Василева побудило заявление некоего "представителя Украины" на апрельской встрече Всемирного банка в Вашингтоне о том, что у Киева "заканчивается топливо".Поставки "производились тайно, через зарубежные фирмы-посредники", пишет немецкое издание. Представители Киева в ответ на запрос издания подтвердили, что "в критический момент получали дизель из Болгарии". Как утверждает Die Welt, с "игрой в прятки" было покончено лишь в начале 2023 года, когда НПЗ "полностью перешел под управление Болгарии" и "утратил связь с Москвой". Сама компания "Лукойл" опровергает факт снабжения ВСУ дизельным топливом своего производства.При этом, по данным газеты, София ещё в ноябре 2022 года "направила запрос в Еврокомиссию о выдаче ей разрешения на использование российской нефти, импортируемой по морю, для производства и последующего экспорта дизеля", в том числе на Украину. И это требование властей Болгарии учтено в девятом санкционном пакете ЕС.Дмитрий Кулеба подтвердил данные Петкова и Василева, отметив, что без болгарской помощи россияне захватили бы больше сел и городов, "убили бы, замучили и изнасиловали" больше украинцев. "Кирилл Петков проявил принципиальность, и я всегда буду ему благодарен за то, что он использовал все свои политические навыки для поиска решения", – заявил Кулеба. Он отметил, что тогда премьер министр Болгарии решил быть на "правильной стороне истории", хотя часть болгарской правящей коалиции была за Россию."Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский отправил меня, чтобы я с помощью дипломатической ловкости достал необходимые материалы", – похвастался немецким журналистам украинский дипломат. При этом Die Welt на протяжении всей публикации подчёркивает, что роль Киева во всей этой истории была пассивной, а все достижения – результат действий Петкова и Василева."Ретроспектива показывает: эти два политика и экономиста с гарвардским образованием, начавшие свою деятельность с борьбы с коррупцией в своей стране, быстрее многих других лидеров поняли, что Европе нельзя терять время" – пишет немецкое издание. В частности, по его информации, инициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов Центробанка РФ был именно Петков.Как сообщает Die Welt, 25 февраля 2022 года Кирилл Петков посетил неформальное заседание Европейского совета в Брюсселе, в ходе которого предложил отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Центробанком России. В тот же день Асен Василев выступил с аналогичным предложением на встрече министров финансов ЕС в Париже. В итоге Еврокомиссия поддержала такой шаг, несмотря на сомнения, высказанные многими главами государств. Как отмечает издание, в кругах ЕС решения, принятые в конце февраля 2022-го, называют реализацией "болгарского предложения".Описанная выше схема тайных поставок Киеву оружия и топлива из Болгарии прекратилась в июне минувшего года, когда правительство Кирилла Петкова было отправлено в отставку. На досрочных выборах в октябре 2022-го партия Петкова-Василева "Продолжаем перемены" заняла второе место, и пока отодвинута от формирования нового правительства.Однако в начале ноября парламент Болгарии поддержал поставки оружия Киеву, а 9 декабря болгарское правительство официально одобрило прямые поставки вооружений Украине. Пока речь идёт о лёгком вооружении и боеприпасах, но министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявлял о готовности передать Киеву С-300, С-125 и другие системы ПВО, а также боевые самолёты Су-25 и МиГ-29 – если союзники по НАТО предоставят Софии соответствующую замену.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230115/1042640855.html

https://ukraina.ru/20221109/1040667429.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, болгария, украина, оружие, спецоперация