https://ukraina.ru/20230118/1042751682.html

"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины

"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру

"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины

Хакер, именующий себя "Джокер ДНР", озвучил в Telegram-канале свою версию произошедшего 18 января крушения вертолета в Броварах

2023-01-18T16:13

2023-01-18T16:13

2023-01-18T16:14

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"Джокер ДНР" утверждает, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский давно знал о том, что руководство минобороны страны торгует западным вооружением, а курирует этот процесс непосредственно начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов."Руководство МВД хотело свою долю и начали собирать данные через свои структурные подразделения, связанные с разведкой и наружкой. Им удалось добыть доказательства и начался шантаж. Военные начальники пообещали долю полицейскому руководству и первый транш был выплачен. Но дальше платить было бессмысленно и нерентабельно. Плюс дерзость министра МВД, который полез не в свой огород, напрягала военную верхушку. И вот сегодня настал тот день, когда ребятишки из ГУР смогли продемонстрировать свои навыки. Но это не всё. Санкцию на это дал лично [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак, который тоже в теме в тайне от верховного самовлюблённого клоуна Вовы", - написал Джокер.Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.Хакер, именующий себя "Джокер ДНР" известен инсайтами, которые он публикует в своем Telegram-канале, а также разоблачением украинских военных.В частности, в начале ноября он получил доступ к американской системе управления украинскими войсками DELTA, с помощью которой командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. Хакер рассказал, что передал планы командования ВСУ "куда следует", а потом внес в карты противника хаотичные изменения.Журналист Юрий Кот предположил, что "Джокер ДНР" может являться военным и находиться на территории Украины.

https://ukraina.ru/20230118/1042742677.html

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новости, новости украины, андрей ермак, джокер, крушение, вертолеты, киевская область, бровары, денис монастырский, мвд