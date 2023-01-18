"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042751682.html
"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины
"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины
Хакер, именующий себя "Джокер ДНР", озвучил в Telegram-канале свою версию произошедшего 18 января крушения вертолета в Броварах
2023-01-18T16:13
2023-01-18T16:14
новости
новости украины
андрей ермак
джокер
крушение
вертолеты
киевская область
бровары
денис монастырский
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042735440_0:0:456:258_1920x0_80_0_0_1b51ca1b9ddb6fba65d74dd6636ef87e.png.webp
"Джокер ДНР" утверждает, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский давно знал о том, что руководство минобороны страны торгует западным вооружением, а курирует этот процесс непосредственно начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов."Руководство МВД хотело свою долю и начали собирать данные через свои структурные подразделения, связанные с разведкой и наружкой. Им удалось добыть доказательства и начался шантаж. Военные начальники пообещали долю полицейскому руководству и первый транш был выплачен. Но дальше платить было бессмысленно и нерентабельно. Плюс дерзость министра МВД, который полез не в свой огород, напрягала военную верхушку. И вот сегодня настал тот день, когда ребятишки из ГУР смогли продемонстрировать свои навыки. Но это не всё. Санкцию на это дал лично [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак, который тоже в теме в тайне от верховного самовлюблённого клоуна Вовы", - написал Джокер.Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.Хакер, именующий себя "Джокер ДНР" известен инсайтами, которые он публикует в своем Telegram-канале, а также разоблачением украинских военных.В частности, в начале ноября он получил доступ к американской системе управления украинскими войсками DELTA, с помощью которой командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. Хакер рассказал, что передал планы командования ВСУ "куда следует", а потом внес в карты противника хаотичные изменения.Журналист Юрий Кот предположил, что "Джокер ДНР" может являться военным и находиться на территории Украины.
https://ukraina.ru/20230118/1042742677.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042735440_48:0:409:271_1920x0_80_0_0_fbbf63d4571ea0786244e3c35b02569e.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, андрей ермак, джокер, крушение, вертолеты, киевская область, бровары, денис монастырский, мвд
Новости, Новости Украины, Андрей Ермак, Джокер, крушение, вертолеты, Киевская область, Бровары, Денис Монастырский, МВД

"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины

16:13 18.01.2023 (обновлено: 16:14 18.01.2023)
 
© РИА НовостиВертолет Бровары
Вертолет Бровары
© РИА Новости
Читать в
Хакер, именующий себя "Джокер ДНР", озвучил в Telegram-канале свою версию произошедшего 18 января крушения вертолета в Броварах
"Джокер ДНР" утверждает, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский давно знал о том, что руководство минобороны страны торгует западным вооружением, а курирует этот процесс непосредственно начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.
"Руководство МВД хотело свою долю и начали собирать данные через свои структурные подразделения, связанные с разведкой и наружкой. Им удалось добыть доказательства и начался шантаж. Военные начальники пообещали долю полицейскому руководству и первый транш был выплачен. Но дальше платить было бессмысленно и нерентабельно. Плюс дерзость министра МВД, который полез не в свой огород, напрягала военную верхушку. И вот сегодня настал тот день, когда ребятишки из ГУР смогли продемонстрировать свои навыки. Но это не всё. Санкцию на это дал лично [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак, который тоже в теме в тайне от верховного самовлюблённого клоуна Вовы", - написал Джокер.
Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.
Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.
Хакер, именующий себя "Джокер ДНР" известен инсайтами, которые он публикует в своем Telegram-канале, а также разоблачением украинских военных.
В частности, в начале ноября он получил доступ к американской системе управления украинскими войсками DELTA, с помощью которой командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. Хакер рассказал, что передал планы командования ВСУ "куда следует", а потом внес в карты противника хаотичные изменения.
Журналист Юрий Кот предположил, что "Джокер ДНР" может являться военным и находиться на территории Украины.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
13:25
Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министромГлавной новостью в среду, 18 января, стала катастрофа вертолёта в Броварах Киевской области. Он обрушился во двор жилого дома. По официальным данным на 13:00, погибло 15 человек (ранее говорилось о 18, в том числе троих детях), 25 ранено. Среди погибших — всё руководство МВД, летевшее на вертолёте…
 
НовостиНовости УкраиныАндрей ЕрмакДжокеркрушениевертолетыКиевская областьБроварыДенис МонастырскийМВД
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:26Подготовка к наступлению на фронте, западные танки для Украины. О чём говорили эксперты 18 января
18:04Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на Украине
17:24Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев
17:23Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины
17:02Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео
16:55Алексей Леонков о том, какие вооружения для ВСУ одобрят на встрече в Рамштайне
16:55Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность
16:48"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины
16:32"Украина – в шаге от братоубийственной религиозной катастрофы". В Совбезе ООН рассказали об атаке на УПЦ
16:27Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии
16:26Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
16:13"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины
16:13Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии
16:12Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для Польши
16:06Военный эксперт рассказал, сколько человек должна мобилизовать Белоруссия, если она прямо вступит в СВО
16:00Смысл СВО, освобождение регионов, перспективы для переговоров. Главное на Украине на 16:00 18 января
15:47"Швырнула в нас тарелкой": на Дану Борисову в Таиланде напала украинка
15:33Есть только один сценарий: Мендкович о наиболее вероятном разрешении украинского вопроса. Видео
15:19Пушилин рассказал, что нужно сделать для прекращения обстрелов Донецка
15:18Военный эксперт сказал, что придется сначала сделать Белоруссии, если она решит бить ВСУ вместе с Россией
Лента новостейМолния