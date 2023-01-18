https://ukraina.ru/20230118/1042751682.html
"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины
"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины
Хакер, именующий себя "Джокер ДНР", озвучил в Telegram-канале свою версию произошедшего 18 января крушения вертолета в Броварах
2023-01-18T16:13
2023-01-18T16:13
2023-01-18T16:14
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новости украины
андрей ермак
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киевская область
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денис монастырский
мвд
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"Джокер ДНР" утверждает, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский давно знал о том, что руководство минобороны страны торгует западным вооружением, а курирует этот процесс непосредственно начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов."Руководство МВД хотело свою долю и начали собирать данные через свои структурные подразделения, связанные с разведкой и наружкой. Им удалось добыть доказательства и начался шантаж. Военные начальники пообещали долю полицейскому руководству и первый транш был выплачен. Но дальше платить было бессмысленно и нерентабельно. Плюс дерзость министра МВД, который полез не в свой огород, напрягала военную верхушку. И вот сегодня настал тот день, когда ребятишки из ГУР смогли продемонстрировать свои навыки. Но это не всё. Санкцию на это дал лично [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак, который тоже в теме в тайне от верховного самовлюблённого клоуна Вовы", - написал Джокер.Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.Хакер, именующий себя "Джокер ДНР" известен инсайтами, которые он публикует в своем Telegram-канале, а также разоблачением украинских военных.В частности, в начале ноября он получил доступ к американской системе управления украинскими войсками DELTA, с помощью которой командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. Хакер рассказал, что передал планы командования ВСУ "куда следует", а потом внес в карты противника хаотичные изменения.Журналист Юрий Кот предположил, что "Джокер ДНР" может являться военным и находиться на территории Украины.
https://ukraina.ru/20230118/1042742677.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, андрей ермак, джокер, крушение, вертолеты, киевская область, бровары, денис монастырский, мвд
Новости, Новости Украины, Андрей Ермак, Джокер, крушение, вертолеты, Киевская область, Бровары, Денис Монастырский, МВД
"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины
16:13 18.01.2023 (обновлено: 16:14 18.01.2023)
Хакер, именующий себя "Джокер ДНР", озвучил в Telegram-канале свою версию произошедшего 18 января крушения вертолета в Броварах
"Джокер ДНР" утверждает, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский давно знал о том, что руководство минобороны страны торгует западным вооружением, а курирует этот процесс непосредственно начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.
"Руководство МВД хотело свою долю и начали собирать данные через свои структурные подразделения, связанные с разведкой и наружкой. Им удалось добыть доказательства и начался шантаж. Военные начальники пообещали долю полицейскому руководству и первый транш был выплачен. Но дальше платить было бессмысленно и нерентабельно. Плюс дерзость министра МВД, который полез не в свой огород, напрягала военную верхушку. И вот сегодня настал тот день, когда ребятишки из ГУР смогли продемонстрировать свои навыки. Но это не всё. Санкцию на это дал лично [руководитель Офиса президента Андрей] Ермак, который тоже в теме в тайне от верховного самовлюблённого клоуна Вовы", - написал Джокер.
Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.
Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.
Хакер, именующий себя "Джокер ДНР" известен инсайтами, которые он публикует в своем Telegram-канале, а также разоблачением украинских военных.
В частности, в начале ноября он получил доступ к американской системе управления украинскими войсками DELTA, с помощью которой командование ВСУ могло видеть карту театра боевых действий с изменениями в режиме онлайн. Хакер рассказал, что передал планы командования ВСУ "куда следует", а потом внес в карты противника хаотичные изменения.
Журналист Юрий Кот предположил, что "Джокер ДНР" может являться военным и находиться на территории Украины.