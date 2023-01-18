https://ukraina.ru/20230118/1042749225.html

"Украина – в шаге от братоубийственной религиозной катастрофы". В Совбезе ООН рассказали об атаке на УПЦ

"Украина – в шаге от братоубийственной религиозной катастрофы". В Совбезе ООН рассказали об атаке на УПЦ - 18.01.2023 Украина.ру

"Украина – в шаге от братоубийственной религиозной катастрофы". В Совбезе ООН рассказали об атаке на УПЦ

Во вторник, 17 января, в Совете Безопасности ООН по инициативе российской стороны состоялось заседание, посвящённое ситуации с правами человека на Украине

2023-01-18T16:32

2023-01-18T16:32

2023-01-18T16:48

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Как пояснил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, происходящие в стране процессы имеют непосредственное отношение к международному миру и безопасности, а также напрямую влияют на перспективы установления мира. На повестке дня не права человека как отдельная тема – этими вопросами должны заниматься профильные органы ООН, – а очередные провокационные шаги киевского режима, отдаляющие перспективу мирного урегулирования в стране, отметил он.На Украине в последнее время заметно ускорилось формирование по-настоящему авторитарного, деспотичного режима, преследование инакомыслия осуществляется по всем фронтам – от полного запрета оппозиции и ареста лидеров общественного мнения до уничтожения свободы слова и даже свободы вероисповедания как таковой, подчеркнул Небензя. Причём "закручивание гаек" в украинском общественно-политическом и культурном пространстве, как отметил российский дипломат, началось не сегодня и не с начала специальной военной операции РФ. Планомерно уничтожать всё, что хоть как-то можно увязать с Россией, сразу начали политики, пришедшие к власти в результате государственного переворота 2014 года."А в стране, где русский язык – родной для большей части населения и которая много веков находилась в культурном единстве с Россией, такая политика означала по сути подрыв основ, связывающих общество, и насаждение искусственной парадигмы Украины как "анти-России". И это при том, что русские – вторая по численности этническая группа на Украине и в соответствии с Конституцией Украины в ней гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, а также языков национальных меньшинств Украины", – заявил Небензя.Кроме того, действия киевского режима противоречат принятым Украиной в соответствии с целым рядом международных документов. В частности Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенцией о правах ребенка, обязательствам по защите прав всех этнических групп. Как минимум 13 законов и решений, принятых украинским режимом в период с 2016 по 2022 годы, противоречат упомянутым обязательствам государства по Конституции Украины и международным документам."Всё это привело к небывалому даже для Украины всплеску русофобии, поощряемому на самом верху. <...> После начала СВО России на Украине формирование "диктатуры Зеленского" пошло поистине ударными темпами. Со ссылками на необходимость борьбы с сепаратизмом и "пропагандой Кремля" преследовались политические оппоненты, независимые журналисты и медиа-компании, неугодные властям члены общественных организаций. На подконтрольной режиму Зеленского территории происходят массовые политические репрессии, аресты гражданских активистов и правозащитников. Любое проявление несогласия с официальной позицией выжигается калёным железом", – заявил Небензя.В этом контексте он напомнил о деле украинской правозащитницы Елены Бережной, на протяжении 8 лет документировавшей процесс становления неонацизма на Украине, которая с марта 2022 года находится в заключении по абсурдному обвинению в госизмене, и призвал руководство ООН оказать содействие освобождению женщины.Под предлогом "войны с оккупантами" украинские власти приняли ряд драконовских законов, включая законодательство о "коллаборационизме", позволяющее привлечь к ответственности даже за получение гуманитарной помощи от властей РФ или отказ эвакуироваться из родных мест.Арестом грозит даже прослушивание российской музыки и чтение русскоязычных СМИ. Из задержанных людей формируется "обменный фонд", которых Москве предлагают обменять на попавших в плен украинских военных, а поскольку в плен попадает и сдаётся огромное число бойцов ВСУ, то и "обменный фонд" Киев пытается "наскрести" за счёт повальных арестов мирных жителей.Медийное пространство страны полностью зачищено от альтернативной точки зрения. Закон "О медиа", подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским в декабре 2022 года, наделяет Национальный совет по телевидению и радиовещанию правом без судебного разбирательства запрещать онлайн-СМИ, отменять регистрацию печатных изданий, требовать от интернет-провайдеров блокировки доступа к любым публикациям. О дискриминирующем характере закона заявили даже западные медиа и Международная федерация журналистов."Очередным направлением репрессивной политики Киева стала его война с каноническим православием. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, которого история современной Европы ещё не видела", – заявил Небензя.Вместо канонической Украинской православной церкви, храмы которой продолжают захватывать, общины – ликвидировать, а прихожан и духовенства – избивать, населению насильственно навязывают искусственно созданную совместно с США раскольническую Православную церковь Украины. Она не имеет ничего общего с вопросами вероисповедания: на своих "богослужениях", напоминающих политагитацию, священники ПЦУ не гнушаются раскольнической и ненавистнической риторики, говоря об "освобождении святынь из русского плена" и "очищении".Выступая по видеосвязи, помощник генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс-Керис сказала, что ООН призвала киевские власти в полной мере соблюдать нормы международного права при проведении обысков в местах богослужения, а также к соблюдению права на справедливый суд для тех, в отношении кого были выдвинуты обвинения."Украина сейчас находится буквально в шаге от братоубийственной внутренней религиозной катастрофы. Однако находящийся у власти режим лишь подливает масла в огонь", – заявил Небензя.Вдобавок к выступлениям украинских политиков и высокопоставленных чиновников, подобных заявлению руководителю Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктора Еленский о том, что существование УПЦ – это "аномалия, которой на Украине не должно быть". По имеющейся информации, готовится целый ряд новых инициатив, нацеленных на полную ликвидацию УПЦ, сообщил российский дипломат.На этом фоне каноническая церковь поспешила откреститься от связей с Россией, заявив, что РФ не говорит от её имени и она обращалась к российской стороне с просьбой о проведении этого заседания в Совете Безопасности ООН, чтобы не подвергнуться бредовому обвинению в "коллаборационизме" и не попасть под мракобесие и провокации украинской власти, добавил он.Впервые в качестве докладчика в Совете Безопасности ООН выступил представитель Русской православной церкви, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).УПЦ – это не политическая, а религиозная организация, которая объединяет более 12 тысяч общин и миллионы украинских граждан, а раскольническая ПЦУ была создана в 2019 году при антиконституционном вмешательстве госаппарата и спецслужб Украины с нарушениями православного канонического права, напомнил он.По словам митрополита Антония, такой информационный фон приводит к всплеску насилия в отношении верующих, многочисленным случаям поджогов в храмах, фактам покушения на убийство и избиениям духовенства, иногда даже прямо в храмах и во время богослужения.Священнослужитель обратил внимание Совета на противоправные действия властей Украины в отношении крупнейшей конфессии страны, на многочисленные нарушения прав верующих, гарантированных Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека и другими актами, гарантирующими право человека на свободу вероисповедания. Уголовные дела против епископов и священников канонической УПЦ возбуждаются по надуманным причинам, а "уликами" становятся подчас старые газеты и книги из их личных библиотек. Зеленский своим указом лишил украинского гражданства целый ряд архиереев УПЦ, хотя Конституция Украины запрещает лишение гражданства. Митрополит назвал лишение гражданства украинских религиозных деятелей формой массовых политических репрессий.Только в 2022 году украинские раскольники совершили захваты 129 храмов канонической УПЦ, причём они сопровождаются нарушениями закона, фальсификацией документов и избиениями верующих и духовенства, подчеркнул Антоний."Православное христианство на протяжении многих веков составляло общую духовную и культурную основу жизни народов России и Украины и могло бы служить восстановлению взаимопонимания в будущем, но сама основа подобного диалога подрывается на Украине именно сейчас, когда по инициативе руководства Украины предпринимаются попытки уничтожения УПЦ", – заявил митрополит РПЦ.В свою очередь Небензя задал риторический вопрос западным кураторам Киева, на словах пекущихся о правах человека и свободе вероисповедания: как долго они собираются игнорировать действия украинских властей по разжиганию межконфессионального кризиса да и в целом игнорировать формирование в стране бесчеловечной диктатуры? "Списывать всё, что делает киевский режим, на необходимость защиты от России в условиях военных действий у вас не получится: упомянутые тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до СВО. Россия не ставит и никогда не ставила перед собой цели уничтожения Украины как государства. Однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем", – подчеркнул Небензя.Следующая встреча Совета Безопасности ООН по украинской тематике состоится уже скоро, 20 января, и будет посвящено декабрьским обстрелам Донбасса. Проведение неформального заседания (по "формуле Арриа"), как запросила Россия, позволит про демонстрировать видео- и фотоматериалы, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал интересных докладчиков и факты.Журналисты поинтересовались у постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, чего он ожидает от предстоящего заседания, и он в уже привычной совершенно недипломатичной манере сказал: "Я ничего не ожидаю. Я ожидаю того, что я сказал 5 минут назад – что Россия хотела бы "заспамить" (Совет безопасности ООН, чтобы всё большему числу стран просто надоело обсуждать Украину – ред.). Это не очень вежливо, но даже дерьмо идёт в дело, потому что это удобрение".Впрочем, дипломаты других стран, пожелав не называть своих имён, уже говорили, что считают подобные поступки главы украинской делегации "за гранью всего", а постоянный представитель Белоруссии Валентин Рыбаков вообще усомнился, что Кислица – дипломат.

https://ukraina.ru/20180111/1019760653.html

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https://ukraina.ru/20221203/1041469610.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, совет безопасности оон, россия, украина, упц, владимир зеленский, гонения, церковь