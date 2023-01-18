https://ukraina.ru/20230118/1042738654.html

Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД

Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД - 18.01.2023 Украина.ру

Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД

Следствие устанавливает причины падения вертолета в Киевской области, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и другие высокопоставленные сотрудники МВД. Об этом 18 января заявил советник Монастырского Антон Геращенко у себя в Telegram-канале

2023-01-18T11:46

2023-01-18T11:46

2023-01-18T11:46

новости

киевская область

бровары

вертолеты

мвд

украина

диверсия

антон геращенко

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В среду, 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Аппарат рухнул на территории жилого массива, вблизи детского сада. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе 2 детей. До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман. Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Даже если на Киев упадёт неопознанный летательный объект, всё равно, к сожалению, на месте взрыва найдут какой-нибудь либо военный билет, либо паспорт гражданина Российской Федерации, полагает он.

https://ukraina.ru/20230118/1042738117.html

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новости, киевская область, бровары, вертолеты, мвд, украина, диверсия, антон геращенко