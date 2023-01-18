https://ukraina.ru/20230118/1042738654.html
Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД
Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД - 18.01.2023 Украина.ру
Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД
Следствие устанавливает причины падения вертолета в Киевской области, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и другие высокопоставленные сотрудники МВД. Об этом 18 января заявил советник Монастырского Антон Геращенко у себя в Telegram-канале
2023-01-18T11:46
2023-01-18T11:46
2023-01-18T11:46
новости
киевская область
бровары
вертолеты
мвд
украина
диверсия
антон геращенко
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В среду, 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Аппарат рухнул на территории жилого массива, вблизи детского сада. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе 2 детей. До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман. Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Даже если на Киев упадёт неопознанный летательный объект, всё равно, к сожалению, на месте взрыва найдут какой-нибудь либо военный билет, либо паспорт гражданина Российской Федерации, полагает он.
https://ukraina.ru/20230118/1042738117.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киевская область, бровары, вертолеты, мвд, украина, диверсия, антон геращенко
Новости, Киевская область, Бровары, вертолеты, МВД, Украина, диверсия, Антон Геращенко
Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД
Следствие устанавливает причины падения вертолета в Киевской области, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и другие высокопоставленные сотрудники МВД. Об этом 18 января заявил советник Монастырского Антон Геращенко у себя в Telegram-канале
В среду, 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Аппарат рухнул на территории жилого массива, вблизи детского сада. По последним данным, погибли 18 человек, в том числе 2 детей.
"Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", - написал Геращенко.
До этого в соцсетях высказывалось предположение, что причиной ЧП в Броварах были погодные условия, а именно туман.
Все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия. Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика, сказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Даже если на Киев упадёт неопознанный летательный объект, всё равно, к сожалению, на месте взрыва найдут какой-нибудь либо военный билет, либо паспорт гражданина Российской Федерации, полагает он.