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Как Киссинджер хотел "дружить с Россией"

Как Киссинджер хотел "дружить с Россией" - 18.01.2023 Украина.ру

Как Киссинджер хотел "дружить с Россией"

В прошлом году выступление одного из авторитетнейших мировых экспертов Генри Киссинджера на форуме в Давосе привело к нехорошему инциденту: его внесли в базу "Миротворца" как "антиукраинского пропагандиста".

2023-01-18T11:00

2023-01-18T11:00

2023-01-18T13:13

украина

россия

запад

спецоперация

переговоры

дипломатия

давос

генри киссинджер

эксклюзив

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Он советовал договариваться с Россией, а это — явная антиукраинская выходка. Прошло несколько больше семи месяцев и можно оценить, усвоил ли старый дипломат урок, преподанный ему украинскими хунвейбинами?Сделать это возможно, сравнив прошлое выступление Киссинджера с нынешними его взглядами.Главные мысли, высказанные бывшим госсекретарём США (почти столетнего дедушку было жалко – говорит он с трудом), следующие:- США должны усиливать свою военную поддержку до тех пор, пока не будет достигнут мир.Т.е., война должна закончиться миром. Капитан Очевидность никогда не был так близок к провалу…Но вообще Киссинджер говорил о "линии прекращения огня" по состоянию на 23 февраля 2022 года, которая должна быть достигнута в ходе боевых действий и переговоров. При желании это можно понять как допущение возможности отказа от территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Но только в сторону сокращения – потому что см. пункт 2.- Другая цель – не дать войне превратиться в войну против самой России. Россия должна получить возможность вновь присоединиться к международной системе. Киссинджер понимает, что украинцы, поляки и прибалты закидают его ароматными тряпками, но он считает, что новые условия могут заставить Россию переоценить своё историческое положение, которое представляло собой смесь влечения к культуре Европы и страха перед господством Европы.Понятно, что "присоединение к мировой системе" в случае утраты Россией части территории станет несколько затруднительным. Киссинджер же упорно хочет Россию вернуть. И уговаривает её не бояться господства Европы. Правильно, в общем-то, уговаривает – чего бояться господства американской колонии?Назрел вопрос – а можно внести человека на "Миротворец" второй раз? Очень надо…- Почему Киссинджер хочет сохранить Россию тоже понятно: уничтожение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию для внутреннего конфликта и вмешательства извне в то время, когда на её территории находится более 15 тыс. единиц ядерного оружия.Киссинджеру тут могут возразить, что точно так же боялись распада СССР, а он взял и распался. К катастрофическим (с точки зрения интересов США) последствиям это не привело. Ему тоже есть что возразить – всё когда-то происходит первый раз. А в случае с ядерным оружием этот раз может оказаться и последним.- Условия санкций и другого давления будут сохраняться до достижения окончательного урегулирования, я считаю, что это является способом предотвратить эскалацию войны.Киссинджер предлагает широко открыть для России двери в мировую систему, но не пускать её туда. Во имя предотвращения эскалации.- До этой войны я выступал против вступления Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях больше не имеет смысла. Я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом.Ну, можно второй раз и не вносить… Ограничиться одним разом.По поводу "Миротворца" мы, разумеется, шутили. Киссинджер в своих взглядах последователен и если уж их меняет, то в связи с серьёзным изменением обстоятельств. Обстоятельства же, с его точки зрения, изменились следующим образом:Во-первых, СВО показала, что Россия не так сильна, как считалось ранее, её власти должны это понять и пойти на капитуляцию перед Западом. Но это не значит, что с Россией не надо договариваться и давать ей какие-то гарантии – просто надо отбросить то, что Запад считает неприемлемым. Имеются в виду гарантии безопасности, о которых говорилось в 2021 году – зачем нужны гарантии, если мы будем дружить как в 90-е?Во-вторых, СВО же показала, что Украина достаточно сильна и готова воевать. Её за это надо вознаградить членством в НАТО. Опять же – России можно не бояться.В целом различия позиций Зеленского и Киссинджера сводятся к тому, что первый хочет уничтожить Россию военным путём, второй хочет того же, но путём дипломатическим. Уверяя, что он России друг. Это может показаться удивительным, но Киссинджер к Украине относится лучше, чем Зеленский. Хотя администрация "Миротворца" так не считает.

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украина, россия, запад, спецоперация, переговоры, дипломатия, давос, генри киссинджер, эксклюзив