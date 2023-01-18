Как Киссинджер хотел "дружить с Россией" - 18.01.2023 Украина.ру
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Как Киссинджер хотел "дружить с Россией"
Как Киссинджер хотел "дружить с Россией" - 18.01.2023 Украина.ру
Как Киссинджер хотел "дружить с Россией"
В прошлом году выступление одного из авторитетнейших мировых экспертов Генри Киссинджера на форуме в Давосе привело к нехорошему инциденту: его внесли в базу "Миротворца" как "антиукраинского пропагандиста".
2023-01-18T11:00
2023-01-18T13:13
украина
россия
запад
спецоперация
переговоры
дипломатия
давос
генри киссинджер
эксклюзив
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Он советовал договариваться с Россией, а это — явная антиукраинская выходка. Прошло несколько больше семи месяцев и можно оценить, усвоил ли старый дипломат урок, преподанный ему украинскими хунвейбинами?Сделать это возможно, сравнив прошлое выступление Киссинджера с нынешними его взглядами.Главные мысли, высказанные бывшим госсекретарём США (почти столетнего дедушку было жалко – говорит он с трудом), следующие:- США должны усиливать свою военную поддержку до тех пор, пока не будет достигнут мир.Т.е., война должна закончиться миром. Капитан Очевидность никогда не был так близок к провалу…Но вообще Киссинджер говорил о "линии прекращения огня" по состоянию на 23 февраля 2022 года, которая должна быть достигнута в ходе боевых действий и переговоров. При желании это можно понять как допущение возможности отказа от территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Но только в сторону сокращения – потому что см. пункт 2.- Другая цель – не дать войне превратиться в войну против самой России. Россия должна получить возможность вновь присоединиться к международной системе. Киссинджер понимает, что украинцы, поляки и прибалты закидают его ароматными тряпками, но он считает, что новые условия могут заставить Россию переоценить своё историческое положение, которое представляло собой смесь влечения к культуре Европы и страха перед господством Европы.Понятно, что "присоединение к мировой системе" в случае утраты Россией части территории станет несколько затруднительным. Киссинджер же упорно хочет Россию вернуть. И уговаривает её не бояться господства Европы. Правильно, в общем-то, уговаривает – чего бояться господства американской колонии?Назрел вопрос – а можно внести человека на "Миротворец" второй раз? Очень надо…- Почему Киссинджер хочет сохранить Россию тоже понятно: уничтожение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию для внутреннего конфликта и вмешательства извне в то время, когда на её территории находится более 15 тыс. единиц ядерного оружия.Киссинджеру тут могут возразить, что точно так же боялись распада СССР, а он взял и распался. К катастрофическим (с точки зрения интересов США) последствиям это не привело. Ему тоже есть что возразить – всё когда-то происходит первый раз. А в случае с ядерным оружием этот раз может оказаться и последним.- Условия санкций и другого давления будут сохраняться до достижения окончательного урегулирования, я считаю, что это является способом предотвратить эскалацию войны.Киссинджер предлагает широко открыть для России двери в мировую систему, но не пускать её туда. Во имя предотвращения эскалации.- До этой войны я выступал против вступления Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях больше не имеет смысла. Я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом.Ну, можно второй раз и не вносить… Ограничиться одним разом.По поводу "Миротворца" мы, разумеется, шутили. Киссинджер в своих взглядах последователен и если уж их меняет, то в связи с серьёзным изменением обстоятельств. Обстоятельства же, с его точки зрения, изменились следующим образом:Во-первых, СВО показала, что Россия не так сильна, как считалось ранее, её власти должны это понять и пойти на капитуляцию перед Западом. Но это не значит, что с Россией не надо договариваться и давать ей какие-то гарантии – просто надо отбросить то, что Запад считает неприемлемым. Имеются в виду гарантии безопасности, о которых говорилось в 2021 году – зачем нужны гарантии, если мы будем дружить как в 90-е?Во-вторых, СВО же показала, что Украина достаточно сильна и готова воевать. Её за это надо вознаградить членством в НАТО. Опять же – России можно не бояться.В целом различия позиций Зеленского и Киссинджера сводятся к тому, что первый хочет уничтожить Россию военным путём, второй хочет того же, но путём дипломатическим. Уверяя, что он России друг. Это может показаться удивительным, но Киссинджер к Украине относится лучше, чем Зеленский. Хотя администрация "Миротворца" так не считает.
https://ukraina.ru/20221216/1041876063.html
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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украина, россия, запад, спецоперация, переговоры, дипломатия, давос, генри киссинджер, эксклюзив
Украина, Россия, Запад, Спецоперация, переговоры, дипломатия, Давос, Генри Киссинджер, Эксклюзив

Как Киссинджер хотел "дружить с Россией"

11:00 18.01.2023 (обновлено: 13:13 18.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр России В.Путин и экс-госсекретарь США Г.Киссинджер осмотрели выставку акварели
Премьер-министр России В.Путин и экс-госсекретарь США Г.Киссинджер осмотрели выставку акварели - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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В прошлом году выступление одного из авторитетнейших мировых экспертов Генри Киссинджера на форуме в Давосе привело к нехорошему инциденту: его внесли в базу "Миротворца" как "антиукраинского пропагандиста".
Он советовал договариваться с Россией, а это — явная антиукраинская выходка. Прошло несколько больше семи месяцев и можно оценить, усвоил ли старый дипломат урок, преподанный ему украинскими хунвейбинами?
Сделать это возможно, сравнив прошлое выступление Киссинджера с нынешними его взглядами.
Главные мысли, высказанные бывшим госсекретарём США (почти столетнего дедушку было жалко – говорит он с трудом), следующие:
- США должны усиливать свою военную поддержку до тех пор, пока не будет достигнут мир.
В.Путин встретился с Г.Киссинджером - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 16:39
Киссинджер заявил о поворотной точке в конфликте на Украине и призвал к переговорамЭкс-госсекретарь США и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер написал статью, в которой заявил о необходимости заключения мира путем переговоров. Материал под заголовком "Как избежать новой мировой войны" размещен 16 декабря на сайте британского издания Spectator
Т.е., война должна закончиться миром. Капитан Очевидность никогда не был так близок к провалу…
Но вообще Киссинджер говорил о "линии прекращения огня" по состоянию на 23 февраля 2022 года, которая должна быть достигнута в ходе боевых действий и переговоров. При желании это можно понять как допущение возможности отказа от территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Но только в сторону сокращения – потому что см. пункт 2.
- Другая цель – не дать войне превратиться в войну против самой России. Россия должна получить возможность вновь присоединиться к международной системе. Киссинджер понимает, что украинцы, поляки и прибалты закидают его ароматными тряпками, но он считает, что новые условия могут заставить Россию переоценить своё историческое положение, которое представляло собой смесь влечения к культуре Европы и страха перед господством Европы.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Понятно, что "присоединение к мировой системе" в случае утраты Россией части территории станет несколько затруднительным. Киссинджер же упорно хочет Россию вернуть. И уговаривает её не бояться господства Европы. Правильно, в общем-то, уговаривает – чего бояться господства американской колонии?
Назрел вопрос – а можно внести человека на "Миротворец" второй раз? Очень надо…
- Почему Киссинджер хочет сохранить Россию тоже понятно: уничтожение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию для внутреннего конфликта и вмешательства извне в то время, когда на её территории находится более 15 тыс. единиц ядерного оружия.
Киссинджеру тут могут возразить, что точно так же боялись распада СССР, а он взял и распался. К катастрофическим (с точки зрения интересов США) последствиям это не привело. Ему тоже есть что возразить – всё когда-то происходит первый раз. А в случае с ядерным оружием этот раз может оказаться и последним.
- Условия санкций и другого давления будут сохраняться до достижения окончательного урегулирования, я считаю, что это является способом предотвратить эскалацию войны.
Киссинджер предлагает широко открыть для России двери в мировую систему, но не пускать её туда. Во имя предотвращения эскалации.
- До этой войны я выступал против вступления Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях больше не имеет смысла. Я считаю, что членство Украины в НАТО было бы подходящим результатом.
Ну, можно второй раз и не вносить… Ограничиться одним разом.
По поводу "Миротворца" мы, разумеется, шутили. Киссинджер в своих взглядах последователен и если уж их меняет, то в связи с серьёзным изменением обстоятельств. Обстоятельства же, с его точки зрения, изменились следующим образом:
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 17:02
Давос уже не тот. Как на Всемирном экономическом форуме попытались заменить Россию на УкраинуВ понедельник, 16 января, после двухлетнего перерыва, обусловленного пандемией COVID-19, в швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум
Во-первых, СВО показала, что Россия не так сильна, как считалось ранее, её власти должны это понять и пойти на капитуляцию перед Западом. Но это не значит, что с Россией не надо договариваться и давать ей какие-то гарантии – просто надо отбросить то, что Запад считает неприемлемым. Имеются в виду гарантии безопасности, о которых говорилось в 2021 году – зачем нужны гарантии, если мы будем дружить как в 90-е?
Во-вторых, СВО же показала, что Украина достаточно сильна и готова воевать. Её за это надо вознаградить членством в НАТО. Опять же – России можно не бояться.
В целом различия позиций Зеленского и Киссинджера сводятся к тому, что первый хочет уничтожить Россию военным путём, второй хочет того же, но путём дипломатическим. Уверяя, что он России друг. Это может показаться удивительным, но Киссинджер к Украине относится лучше, чем Зеленский. Хотя администрация "Миротворца" так не считает.
 
УкраинаРоссияЗападСпецоперацияпереговорыдипломатияДавосГенри КиссинджерЭксклюзив
 
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