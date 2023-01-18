https://ukraina.ru/20230118/1042730677.html

СМИ: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"

СМИ: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба" - 18.01.2023 Украина.ру

СМИ: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"

Турция ускоренно подготавливает инфраструктуру, необходимую для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu

2023-01-18T08:35

2023-01-18T08:35

2023-01-18T08:35

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По информации агентства, плавучая установка проследовала через Суэцкий канал и в настоящее время находится в водах Египта. Общая емкость хранилища СПГ составляет 180 тысяч кубометров, а мощность подачи — 28 миллионов кубометров газа в сутки, уточняет агентство.Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике. Как подчеркнул глава "Газпрома" Алексей Миллер, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.Инициатором создания газового хаба в Турции выступил президент России Владимир Путин. Такое предложение он высказал после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", которые сделали невозможными поставки газа в Европу напрямую.

https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html

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новости, турция, газ