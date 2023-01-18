https://ukraina.ru/20230118/1042730677.html
СМИ: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"
СМИ: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба" - 18.01.2023 Украина.ру
СМИ: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"
Турция ускоренно подготавливает инфраструктуру, необходимую для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu
2023-01-18T08:35
2023-01-18T08:35
2023-01-18T08:35
новости
турция
газ
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По информации агентства, плавучая установка проследовала через Суэцкий канал и в настоящее время находится в водах Египта. Общая емкость хранилища СПГ составляет 180 тысяч кубометров, а мощность подачи — 28 миллионов кубометров газа в сутки, уточняет агентство.Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике. Как подчеркнул глава "Газпрома" Алексей Миллер, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.Инициатором создания газового хаба в Турции выступил президент России Владимир Путин. Такое предложение он высказал после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", которые сделали невозможными поставки газа в Европу напрямую.
https://ukraina.ru/20221020/1039914620.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, газ
СМИ: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного "газового хаба"
Турция ускоренно подготавливает инфраструктуру, необходимую для превращения страны в международный "газовый хаб", сообщило агентство Anadolu
"Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб. Третья по счету плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Плавучая установка будет задействована на терминале СПГ (сжиженного природного газа - ред.) компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции", - передаёт агентство.
По информации агентства, плавучая установка проследовала через Суэцкий канал и в настоящее время находится в водах Египта. Общая емкость хранилища СПГ составляет 180 тысяч кубометров, а мощность подачи — 28 миллионов кубометров газа в сутки, уточняет агентство.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике. Как подчеркнул глава "Газпрома" Алексей Миллер, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.
Инициатором создания газового хаба в Турции выступил президент России Владимир Путин
. Такое предложение он высказал после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", которые сделали невозможными поставки газа в Европу напрямую.