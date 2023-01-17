https://ukraina.ru/20230117/1042727601.html

Глава МВФ испугалась последствий спецоперации для мировой экономики

Глава МВФ испугалась последствий спецоперации для мировой экономики - 17.01.2023 Украина.ру

Глава МВФ испугалась последствий спецоперации для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала российско-украинский военный конфликт главным вызовом для мировой экономики

2023-01-17T19:47

2023-01-17T19:47

2023-01-17T19:47

мвф

спецоперация

война

новости

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По ее словам, ожидания экономистов о полном завершении пандемии коронавируса не оправдались, "а 24 февраля Россия вторглась в Украину, и это опустило вниз мировую экономику"."Мы видим три очень важных вызова. Во-первых, война (на Украине) все еще продолжается. И пока она продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса", - заявила глава МВФ.При этом она умолчала о том, что проблемы в мировой экономике были вызваны не боевыми действиями, а введенными странами Запада беспрецедентными по объему антироссийскими санкциями.Второй проблемой Георгиева назвала кризисную инфляцию стоимости жизни, "которая была вызвана множеством факторов, но особенно войной".Третий фактор, существенно влияющий на мировую экономику, это высокий уровень процентных ставок на фоне сильного падения доходов домохозяйств, отметила глава МВФ.Она спрогнозировала падение мирового ВВП до 12% в том случае, если мировое сообщество не справится с указанными ей проблемами. Это почти что удвоенный суммарный ВВП Германии и Японии, подчеркнула Георгиева, или около $12 триллионов.

https://ukraina.ru/20220419/1033807004.html

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мвф, спецоперация, война, новости