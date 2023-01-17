Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине - 17.01.2023 Украина.ру
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Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине
Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине - 17.01.2023 Украина.ру
Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине
Прекращены поиски выживших в разрушенном доме в Днепропетровске; отставка Арестовича принята; российские войска контролируют все многоэтажные здания в Марьинке; киевскому режиму всё труднее скрывать потери ВСУ
2023-01-17T18:31
2023-01-17T19:17
эксклюзив
спецоперация
днепропетровск
алексей арестович
владимир зеленский
елена зеленская
денис пушилин
марьинка
дарья морозова
потери всу
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В Днепропетровске (переименованном киевским режимом в Днепр) закончена поисково-спасательная операция на месте разрушенного ракетой девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По её данным, на месте падения ракеты подтверждена гибель 44 человек, ещё 20 признаны пропавшими без вести. Тридцать девять человек были извлечены живыми из-под завалов, сообщает ГСЧС.Ракета разрушила один из подъездов жилого дома 14 января. По заявлению представителей ВСУ, трагедия произошла в результате попадания в дом российской ракеты Х-22, которую украинские военные якобы не могут сбивать. Однако ранее официальные представители ВСУ неоднократно заявляли о том, что ракеты данного типа сбивались украинскими военными.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на заключения "некоторых представителей украинской стороны", которые признали, что трагедия стала следствием действий сил противовоздушной обороны киевского режима. Он также отметил, что Вооружённые силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.В статье, посвящённой трагедии в Днепропетровске, автор Украина.ру Василий Стоякин указал, что в дом могла попасть "сбитая или потерявшая управление российская ракета" или зенитная ракета ВСУ, "как это не раз уже бывало". Он отметил, что в ходе российской спецоперации не раз регистрировались падения на жилые дома обломков сбитых российских ракет или потерявших цель зенитных ракет киевского режима. По словам Стоякина, таким событиям способствует тот факт, что комплексы ПВО ВСУ размещаются прямо посреди городской застройки.Тем временем Офис президента Украины принял отставку своего советника Алексея Арестовича, сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Ранее Арестович предположил, что трагедия в Днепропетровске могла произойти в результате попадания ракеты ПВО ВСУ по российской ракете Х-22. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его вдрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.Украина в ДавосеТемы, связанные с Украиной, занимают "центральное место" на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира". По словам его корреспондента, одной из основных тем обсуждения является вопрос о том, будут ли западные союзники киевского режима поставлять ему танки. Корреспондент отметил, что большое внимание уделяется Германии, которая производит танки Leopard-2, имеющиеся во многих европейских странах. Некоторые из них согласны передать часть таких танков Киеву, однако пока они не могут этого сделать, поскольку Германия не дала согласия на такую операцию, напоминает корреспондент.Тему передачи "Леопардов" киевскому режиму затронул, в частности, президент Литвы Гитанас Науседа. Он заметил, что политики стран ЕС вынуждены принимать во внимание общественное мнение в своих государствах.Работу форума 17 января отрыла жена президента Украины Елена Зеленская, которая объявила, что передаст письма с некоей "формулой мира" на Украине от своего супруга президенту Швейцарской конфедерации Алену Берсе, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю КНР Си Цзиньпину (через участвующего в работе форума вице-премьера государственного совета КНР Лю Хэ).Давосский форум является ежегодной встречей представителей политической и деловой элиты мира, которую проводит Всемирный экономический форум. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в работе форума не будут участвовать ни российские, ни китайские бизнесмены.В 2022 году российских бизнесменов в Давосе тоже не было, но в 2020-м по количеству миллиардеров на форуме РФ была третьей среди стран-участников.Прогресс в МарьинкеВрио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населённый пункт вместе с Артёмовском (Бахмутом) в скором будущем перейдёт под контроль РФ.Ранее он сообщал, что после освобождения Марьинки планируется вести наступление на расположенный к северу от неё город Красногоровка.Награда семье герояГлава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил звезду Героя России родным военнослужащего из республики, капитана Тимура Тамазова, погибшего в бою в ходе СВО.Ранее Коков отмечал, что в одном из последних боёв штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил ВСУ. Тамазов получил тяжёлое ранение, но продолжал руководить боем. 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Сергей Зуев
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эксклюзив, спецоперация, днепропетровск, алексей арестович, владимир зеленский, елена зеленская, денис пушилин, марьинка, дарья морозова, потери всу, герой россии, си цзиньпин, урсула фон дер ляйен, давос, танки, гитанас науседа, песков, пво
Эксклюзив, Спецоперация, Днепропетровск, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Денис Пушилин, Марьинка, Дарья Морозова, потери ВСУ, Герой России, Си Цзиньпин, Урсула фон дер Ляйен, Давос, танки, Гитанас Науседа, Песков, ПВО

Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине

18:31 17.01.2023 (обновлено: 19:17 17.01.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Прекращены поиски выживших в разрушенном доме в Днепропетровске; отставка Арестовича принята; российские войска контролируют все многоэтажные здания в Марьинке; киевскому режиму всё труднее скрывать потери ВСУ
В Днепропетровске (переименованном киевским режимом в Днепр) закончена поисково-спасательная операция на месте разрушенного ракетой девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По её данным, на месте падения ракеты подтверждена гибель 44 человек, ещё 20 признаны пропавшими без вести. Тридцать девять человек были извлечены живыми из-под завалов, сообщает ГСЧС.
Ракета разрушила один из подъездов жилого дома 14 января. По заявлению представителей ВСУ, трагедия произошла в результате попадания в дом российской ракеты Х-22, которую украинские военные якобы не могут сбивать. Однако ранее официальные представители ВСУ неоднократно заявляли о том, что ракеты данного типа сбивались украинскими военными.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на заключения "некоторых представителей украинской стороны", которые признали, что трагедия стала следствием действий сил противовоздушной обороны киевского режима. Он также отметил, что Вооружённые силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.
В статье, посвящённой трагедии в Днепропетровске, автор Украина.ру Василий Стоякин указал, что в дом могла попасть "сбитая или потерявшая управление российская ракета" или зенитная ракета ВСУ, "как это не раз уже бывало". Он отметил, что в ходе российской спецоперации не раз регистрировались падения на жилые дома обломков сбитых российских ракет или потерявших цель зенитных ракет киевского режима. По словам Стоякина, таким событиям способствует тот факт, что комплексы ПВО ВСУ размещаются прямо посреди городской застройки.
Тем временем Офис президента Украины принял отставку своего советника Алексея Арестовича, сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Ранее Арестович предположил, что трагедия в Днепропетровске могла произойти в результате попадания ракеты ПВО ВСУ по российской ракете Х-22. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его вдрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.
Украина в Давосе
Темы, связанные с Украиной, занимают "центральное место" на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира". По словам его корреспондента, одной из основных тем обсуждения является вопрос о том, будут ли западные союзники киевского режима поставлять ему танки. Корреспондент отметил, что большое внимание уделяется Германии, которая производит танки Leopard-2, имеющиеся во многих европейских странах. Некоторые из них согласны передать часть таких танков Киеву, однако пока они не могут этого сделать, поскольку Германия не дала согласия на такую операцию, напоминает корреспондент.
Тему передачи "Леопардов" киевскому режиму затронул, в частности, президент Литвы Гитанас Науседа. Он заметил, что политики стран ЕС вынуждены принимать во внимание общественное мнение в своих государствах.

"Мнение немецкого общества совершенно иное по сравнению с литовским. Это причина, почему политики вынуждены принимать во внимание эту ситуацию, и иногда это объясняет, почему решения от важных стран Евросоюза и НАТО появляются позже, нежели мы все ожидали и хотели", - сказал президент Литвы, имея в виду задержку в поставках на Украину немецких танков

Работу форума 17 января отрыла жена президента Украины Елена Зеленская, которая объявила, что передаст письма с некоей "формулой мира" на Украине от своего супруга президенту Швейцарской конфедерации Алену Берсе, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю КНР Си Цзиньпину (через участвующего в работе форума вице-премьера государственного совета КНР Лю Хэ).
Зеленский Харьковская область ВСУ
14:56
Стали известны подробности об удрученном состоянии Зеленского 24 февраляВладимир Зеленский 24 февраля прошлого года, в день начала российской спецоперации, выглядел усталым и удрученным, заявил в интервью "Украинской правде" 17 января депутат Верховной Рады Сергей Рахманин
Давосский форум является ежегодной встречей представителей политической и деловой элиты мира, которую проводит Всемирный экономический форум. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в работе форума не будут участвовать ни российские, ни китайские бизнесмены.

"Не так давно российские миллиардеры были неотъемлемым атрибутом Давоса, таким же обычным явлением, как пуховики Moncler. В этом году их ноль", – отмечает агентство.

В 2022 году российских бизнесменов в Давосе тоже не было, но в 2020-м по количеству миллиардеров на форуме РФ была третьей среди стран-участников.
Прогресс в Марьинке
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населённый пункт вместе с Артёмовском (Бахмутом) в скором будущем перейдёт под контроль РФ.

"Есть определённые успехи, и достаточно весомые, в населённом пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днём и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт", - рассказал он.

Ранее он сообщал, что после освобождения Марьинки планируется вести наступление на расположенный к северу от неё город Красногоровка.
Награда семье героя
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил звезду Героя России родным военнослужащего из республики, капитана Тимура Тамазова, погибшего в бою в ходе СВО.

"Мы гордимся! Тимур Тамазов всегда будет примером высокого мужества и чести для каждого жителя Кабардино-Балкарии", - написал глава региона

Ранее Коков отмечал, что в одном из последних боёв штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил ВСУ. Тамазов получил тяжёлое ранение, но продолжал руководить боем. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений.
"Марши вдов" на Украине
Зеленскому всё тяжелее скрывать потери войск киевского режима, и число пропавших без вести солдат будет только расти. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, комментируя так называемые марши вдов, которые, по её словам, всё чаще происходят в различных регионах Украины.

На днях акция состоялась уже в центре Киева. Женщины, чьих мужей, братьев и сыновей киевский режим цинично использует в качестве "топлива" на этой войне в угоду западноевропейским интересам, перестали бояться даже репрессий со стороны СБУ. Люди возмущены и требуют справедливости

Омбудсмен считает, что они вряд участники маршей, пытающиеся добиться от Киева информации о судьбе близких людей, получат ответы на свои вопросы, поскольку киевский режим будет и дальше пытаться замалчивать эту тему любыми способами.
- РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:02
Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в СоледареЗа время штурма Соледара подразделения ВСУ и Нацгвардии потеряли порядка 16—17 батальонов убитыми, узнали корреспонденты RT от украинских военнопленных, а общие потери ВСУ на этом направлении с учетом тяжелораненых и пропавших без вести с начала осени 2022 года могут составлять 20 000—25 000 человек.
 
ЭксклюзивСпецоперацияДнепропетровскАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаяДенис ПушилинМарьинкаДарья Морозовапотери ВСУГерой РоссииСи ЦзиньпинУрсула фон дер ЛяйенДавостанкиГитанас НауседаПесковПВО
 
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