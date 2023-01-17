https://ukraina.ru/20230117/1042725646.html

Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине

Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине - 17.01.2023 Украина.ру

Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине

Прекращены поиски выживших в разрушенном доме в Днепропетровске; отставка Арестовича принята; российские войска контролируют все многоэтажные здания в Марьинке; киевскому режиму всё труднее скрывать потери ВСУ

2023-01-17T18:31

2023-01-17T18:31

2023-01-17T19:17

эксклюзив

спецоперация

днепропетровск

алексей арестович

владимир зеленский

елена зеленская

денис пушилин

марьинка

дарья морозова

потери всу

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В Днепропетровске (переименованном киевским режимом в Днепр) закончена поисково-спасательная операция на месте разрушенного ракетой девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По её данным, на месте падения ракеты подтверждена гибель 44 человек, ещё 20 признаны пропавшими без вести. Тридцать девять человек были извлечены живыми из-под завалов, сообщает ГСЧС.Ракета разрушила один из подъездов жилого дома 14 января. По заявлению представителей ВСУ, трагедия произошла в результате попадания в дом российской ракеты Х-22, которую украинские военные якобы не могут сбивать. Однако ранее официальные представители ВСУ неоднократно заявляли о том, что ракеты данного типа сбивались украинскими военными.Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на заключения "некоторых представителей украинской стороны", которые признали, что трагедия стала следствием действий сил противовоздушной обороны киевского режима. Он также отметил, что Вооружённые силы России не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины.В статье, посвящённой трагедии в Днепропетровске, автор Украина.ру Василий Стоякин указал, что в дом могла попасть "сбитая или потерявшая управление российская ракета" или зенитная ракета ВСУ, "как это не раз уже бывало". Он отметил, что в ходе российской спецоперации не раз регистрировались падения на жилые дома обломков сбитых российских ракет или потерявших цель зенитных ракет киевского режима. По словам Стоякина, таким событиям способствует тот факт, что комплексы ПВО ВСУ размещаются прямо посреди городской застройки.Тем временем Офис президента Украины принял отставку своего советника Алексея Арестовича, сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Ранее Арестович предположил, что трагедия в Днепропетровске могла произойти в результате попадания ракеты ПВО ВСУ по российской ракете Х-22. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его вдрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.Украина в ДавосеТемы, связанные с Украиной, занимают "центральное место" на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира". По словам его корреспондента, одной из основных тем обсуждения является вопрос о том, будут ли западные союзники киевского режима поставлять ему танки. Корреспондент отметил, что большое внимание уделяется Германии, которая производит танки Leopard-2, имеющиеся во многих европейских странах. Некоторые из них согласны передать часть таких танков Киеву, однако пока они не могут этого сделать, поскольку Германия не дала согласия на такую операцию, напоминает корреспондент.Тему передачи "Леопардов" киевскому режиму затронул, в частности, президент Литвы Гитанас Науседа. Он заметил, что политики стран ЕС вынуждены принимать во внимание общественное мнение в своих государствах.Работу форума 17 января отрыла жена президента Украины Елена Зеленская, которая объявила, что передаст письма с некоей "формулой мира" на Украине от своего супруга президенту Швейцарской конфедерации Алену Берсе, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю КНР Си Цзиньпину (через участвующего в работе форума вице-премьера государственного совета КНР Лю Хэ).Давосский форум является ежегодной встречей представителей политической и деловой элиты мира, которую проводит Всемирный экономический форум. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в работе форума не будут участвовать ни российские, ни китайские бизнесмены.В 2022 году российских бизнесменов в Давосе тоже не было, но в 2020-м по количеству миллиардеров на форуме РФ была третьей среди стран-участников.Прогресс в МарьинкеВрио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских военных в Марьинке, выразив надежду, что этот населённый пункт вместе с Артёмовском (Бахмутом) в скором будущем перейдёт под контроль РФ.Ранее он сообщал, что после освобождения Марьинки планируется вести наступление на расположенный к северу от неё город Красногоровка.Награда семье герояГлава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил звезду Героя России родным военнослужащего из республики, капитана Тимура Тамазова, погибшего в бою в ходе СВО.Ранее Коков отмечал, что в одном из последних боёв штурмовая группа Тамазова в течение нескольких часов сдерживала натиск превосходящих сил ВСУ. Тамазов получил тяжёлое ранение, но продолжал руководить боем. Позднее он скончался в госпитале от полученных ранений."Марши вдов" на УкраинеЗеленскому всё тяжелее скрывать потери войск киевского режима, и число пропавших без вести солдат будет только расти. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, комментируя так называемые марши вдов, которые, по её словам, всё чаще происходят в различных регионах Украины.Омбудсмен считает, что они вряд участники маршей, пытающиеся добиться от Киева информации о судьбе близких людей, получат ответы на свои вопросы, поскольку киевский режим будет и дальше пытаться замалчивать эту тему любыми способами.

https://ukraina.ru/20230117/1042712479.html

https://ukraina.ru/20230111/1042542304.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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