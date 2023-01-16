https://ukraina.ru/20230116/1042648107.html

Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в Днепре

Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в Днепре - 16.01.2023 Украина.ру

Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в Днепре

Страшная трагедия в Днепропетровске, где 14 января в результате попадания ракеты обрушилась часть многоэтажного жилого дома, в результате чего погибли как минимум 29 человек (данные на вечер 15 января, когда завалы не были ещё разобраны), заставила задуматься над способностью некоторых людей опошлить любую трагедию.

2023-01-16T05:33

2023-01-16T05:33

2023-01-16T05:33

мнения

украина

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Причём без всякого злого умыла – по простоте внутреннего устройства.Так, например, было с кампанией по популяризации Голодомора Виктором Ющенко, которая закончилась появлением анекдотов, причём не всегда даже осмысленных – мне, например, неоднократно приходилось слышать фразы "празднование Голодомора", "річниця Голодомора" ("річниця" – годовщина с праздничным оттенком, "роковини" – с оттенком скорби, что не помешало Ющенко в 2005 году заявить о "роковинах Майдану").Так же получается и сейчас. Само.Сразу же началась "рубка" вокруг того, что собственно попало в дом.Вообще в дом могла попасть сбитая или потерявшая управление российская ракета, могла попасть и украинская зенитная ракета, как это не раз уже бывало. Теоретически взрыв боеголовки ракеты комплекса С-300 может привести к обрушению панельного дома. Практически у нас нет уверенности, что такие случаи имели место. В эпизодах, когда было достоверно идентифицировано попадание именно зенитной ракеты, разрушения были умеренными (первое же ракетное попадание в жилой дом в первые дни войны – нештатный пуск ракеты около аэропорта "Киев" в Жулянах).Само падение на дома обломков сбитых ракет или потерявших цель зенитных ракет не редкость – комплексы ПВО размещаются прямо посреди городской застройки. Так, конечно, делать нельзя, но по сравнению с советскими временами силы ПВО были существенно сокращены, в результате чего позиционные районы зенитных ракет просто не перекрывают воздушное пространство на подходе к городам, с тем, чтобы реализовать дальность стрельбы имеющихся ЗРК. Кстати, по этой же причине возможны террористические налёты украинских БПЛА аж по Саратовской области – на маршруте, судя по всему, нет даже сплошного радиолокационного покрытия.Алексей Арестович, не долго думая, предположил, что на дом упала крылатая ракета воздушного базирования Х-22, сбитая украинской системой ПВО. Повторим – не утверждал однозначно, а предположил (мы даже не уверены, что он точно знал модель крылатой ракеты).Что тут началось…Мы даже не говорим о мэре города Борисе Филатове, который в принципе не воздержан на язык. И мы не говорим о самих горожанах, которые предлагают отправить Арестовича на обмен вслед за Медведчуком.Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнатдоговорился до того, что "информация, представляемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со “сбитыми” Х-22 и С-300 есть, это факт". Более того – по его версии украинская ПВО вообще не может сбивать Х-22! Это, кстати, заведомая неправда – даже устаревшая система С-300 способна бороться со всеми типами аэродинамических и даже с некоторыми баллистическими целями (российские ЗРК "снимают" "Точки-У"). Не могут они перехватывать гиперзвук, но его никто не может. Возникает вопрос, а что тогда из отчётов ВВС о сотнях сбитых российских ракет правда?Даже вполне проукраинский журналист Юрий Романенко замечает: "теперь есть второй виноватый, но в реальности видео, которое есть в сети показывает сначала вспышку попадания ПВО и через секунду ракета попадает в дом. Никто из пропагандистов так и не решился объяснить, что это за вспышка и что делает ПВО в городской черте".Но что интересно – похоже украинцы принципиально не желают признавать, что трагедия произошла с активным участием украинской стороны. Они даже готовы считать, что ракета не специально была направлена на город, а сбилась с маршрута (летела она к Приднепровской ТЭС, до которой от места взрыва, по местным оценкам, около километра).На этом фоне судьба раненных и лишившихся жилья людей отошла на третий план – главное ведь доказать невиновность ПВО. Причина этого простая – Арестович внёс диссонанс в доселе чёткую картину мира, по которой "российские оккупанты" производят целенаправленные террористические обстрелы жилых районов. Теперь получается так, что по крайней мере часть ракет падает не туда, куда летела и виноваты в этом удалые украинские зенитчики, стреляющие чуть ли не из дворов. Не то, чтобы это радикально противоречило версии о варварстве врага (куда-то ведь ракеты летели), но стройная идеологическая система даёт трещину.Ну и ещё одна прекрасная иллюстрация. СМИ публикуют фото девушки, которая сидит перед провалом в разрушенной ванной комнате и горько плачет – в разрушенной квартире погибли её родители…И тут кто-то заходит в социальные сети несчастной девушки… Вот она в футболке с символикой "Азова", вот она зигует, вот она просит подарить ей "Майн кампф". И даже не хочется ругать комментатора, приписавшего – "книжечка доставлена, поищи под плитами".Естественно, ни сама девушка, ни её окружение установить связь между её политическими симпатиями и прилётом ракеты не смогут. Более того, прилёт будет рассматриваться как доказательство правоты девушки.Но, так или иначе, картина страданий невинно пострадавших людей опошлена.P.S.: В целом я не вижу разницы между людьми, которые радуются падению ракеты на дом в Днепропетровске и людьми, которые радуются падению ракеты на дом в Донецке или Белгороде. Те и другие – людоеды. Братские…

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