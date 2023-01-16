https://ukraina.ru/20230116/1042648107.html
Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в Днепре
Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в Днепре - 16.01.2023 Украина.ру
Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в Днепре
Страшная трагедия в Днепропетровске, где 14 января в результате попадания ракеты обрушилась часть многоэтажного жилого дома, в результате чего погибли как минимум 29 человек (данные на вечер 15 января, когда завалы не были ещё разобраны), заставила задуматься над способностью некоторых людей опошлить любую трагедию.
2023-01-16T05:33
2023-01-16T05:33
2023-01-16T05:33
мнения
украина
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0f/1042641865_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_735d4e6ef8c859bb40e00f5c75be39a7.jpg.webp
Причём без всякого злого умыла – по простоте внутреннего устройства.Так, например, было с кампанией по популяризации Голодомора Виктором Ющенко, которая закончилась появлением анекдотов, причём не всегда даже осмысленных – мне, например, неоднократно приходилось слышать фразы "празднование Голодомора", "річниця Голодомора" ("річниця" – годовщина с праздничным оттенком, "роковини" – с оттенком скорби, что не помешало Ющенко в 2005 году заявить о "роковинах Майдану").Так же получается и сейчас. Само.Сразу же началась "рубка" вокруг того, что собственно попало в дом.Вообще в дом могла попасть сбитая или потерявшая управление российская ракета, могла попасть и украинская зенитная ракета, как это не раз уже бывало. Теоретически взрыв боеголовки ракеты комплекса С-300 может привести к обрушению панельного дома. Практически у нас нет уверенности, что такие случаи имели место. В эпизодах, когда было достоверно идентифицировано попадание именно зенитной ракеты, разрушения были умеренными (первое же ракетное попадание в жилой дом в первые дни войны – нештатный пуск ракеты около аэропорта "Киев" в Жулянах).Само падение на дома обломков сбитых ракет или потерявших цель зенитных ракет не редкость – комплексы ПВО размещаются прямо посреди городской застройки. Так, конечно, делать нельзя, но по сравнению с советскими временами силы ПВО были существенно сокращены, в результате чего позиционные районы зенитных ракет просто не перекрывают воздушное пространство на подходе к городам, с тем, чтобы реализовать дальность стрельбы имеющихся ЗРК. Кстати, по этой же причине возможны террористические налёты украинских БПЛА аж по Саратовской области – на маршруте, судя по всему, нет даже сплошного радиолокационного покрытия.Алексей Арестович, не долго думая, предположил, что на дом упала крылатая ракета воздушного базирования Х-22, сбитая украинской системой ПВО. Повторим – не утверждал однозначно, а предположил (мы даже не уверены, что он точно знал модель крылатой ракеты).Что тут началось…Мы даже не говорим о мэре города Борисе Филатове, который в принципе не воздержан на язык. И мы не говорим о самих горожанах, которые предлагают отправить Арестовича на обмен вслед за Медведчуком.Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнатдоговорился до того, что "информация, представляемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со “сбитыми” Х-22 и С-300 есть, это факт". Более того – по его версии украинская ПВО вообще не может сбивать Х-22! Это, кстати, заведомая неправда – даже устаревшая система С-300 способна бороться со всеми типами аэродинамических и даже с некоторыми баллистическими целями (российские ЗРК "снимают" "Точки-У"). Не могут они перехватывать гиперзвук, но его никто не может. Возникает вопрос, а что тогда из отчётов ВВС о сотнях сбитых российских ракет правда?Даже вполне проукраинский журналист Юрий Романенко замечает: "теперь есть второй виноватый, но в реальности видео, которое есть в сети показывает сначала вспышку попадания ПВО и через секунду ракета попадает в дом. Никто из пропагандистов так и не решился объяснить, что это за вспышка и что делает ПВО в городской черте".Но что интересно – похоже украинцы принципиально не желают признавать, что трагедия произошла с активным участием украинской стороны. Они даже готовы считать, что ракета не специально была направлена на город, а сбилась с маршрута (летела она к Приднепровской ТЭС, до которой от места взрыва, по местным оценкам, около километра).На этом фоне судьба раненных и лишившихся жилья людей отошла на третий план – главное ведь доказать невиновность ПВО. Причина этого простая – Арестович внёс диссонанс в доселе чёткую картину мира, по которой "российские оккупанты" производят целенаправленные террористические обстрелы жилых районов. Теперь получается так, что по крайней мере часть ракет падает не туда, куда летела и виноваты в этом удалые украинские зенитчики, стреляющие чуть ли не из дворов. Не то, чтобы это радикально противоречило версии о варварстве врага (куда-то ведь ракеты летели), но стройная идеологическая система даёт трещину.Ну и ещё одна прекрасная иллюстрация. СМИ публикуют фото девушки, которая сидит перед провалом в разрушенной ванной комнате и горько плачет – в разрушенной квартире погибли её родители…И тут кто-то заходит в социальные сети несчастной девушки… Вот она в футболке с символикой "Азова", вот она зигует, вот она просит подарить ей "Майн кампф". И даже не хочется ругать комментатора, приписавшего – "книжечка доставлена, поищи под плитами".Естественно, ни сама девушка, ни её окружение установить связь между её политическими симпатиями и прилётом ракеты не смогут. Более того, прилёт будет рассматриваться как доказательство правоты девушки.Но, так или иначе, картина страданий невинно пострадавших людей опошлена.P.S.: В целом я не вижу разницы между людьми, которые радуются падению ракеты на дом в Днепропетровске и людьми, которые радуются падению ракеты на дом в Донецке или Белгороде. Те и другие – людоеды. Братские…
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
мнения, украина
Ничего святого. Как на Украине опошлили трагедию в Днепре
Страшная трагедия в Днепропетровске, где 14 января в результате попадания ракеты обрушилась часть многоэтажного жилого дома, в результате чего погибли как минимум 29 человек (данные на вечер 15 января, когда завалы не были ещё разобраны), заставила задуматься над способностью некоторых людей опошлить любую трагедию.
Причём без всякого злого умыла – по простоте внутреннего устройства.
Так, например, было с кампанией по популяризации Голодомора Виктором Ющенко, которая закончилась появлением анекдотов, причём не всегда даже осмысленных – мне, например, неоднократно приходилось слышать фразы "празднование Голодомора", "річниця Голодомора" ("річниця" – годовщина с праздничным оттенком, "роковини" – с оттенком скорби, что не помешало Ющенко в 2005 году заявить о "роковинах Майдану").
Так же получается и сейчас. Само.
Сразу же началась "рубка" вокруг того, что собственно попало в дом.
Вообще в дом могла попасть сбитая или потерявшая управление российская ракета, могла попасть и украинская зенитная ракета, как это не раз уже бывало. Теоретически взрыв боеголовки ракеты комплекса С-300 может привести к обрушению панельного дома. Практически у нас нет уверенности, что такие случаи имели место. В эпизодах, когда было достоверно идентифицировано попадание именно зенитной ракеты, разрушения были умеренными (первое же ракетное попадание в жилой дом в первые дни войны – нештатный пуск ракеты около аэропорта "Киев" в Жулянах).
Само падение на дома обломков сбитых ракет или потерявших цель зенитных ракет не редкость – комплексы ПВО размещаются прямо посреди городской застройки. Так, конечно, делать нельзя, но по сравнению с советскими временами силы ПВО были существенно сокращены, в результате чего позиционные районы зенитных ракет просто не перекрывают воздушное пространство на подходе к городам, с тем, чтобы реализовать дальность стрельбы имеющихся ЗРК. Кстати, по этой же причине возможны террористические налёты украинских БПЛА аж по Саратовской области – на маршруте, судя по всему, нет даже сплошного радиолокационного покрытия.
Алексей Арестович, не долго думая, предположил, что на дом упала крылатая ракета воздушного базирования Х-22, сбитая украинской системой ПВО. Повторим – не утверждал однозначно, а предположил (мы даже не уверены, что он точно знал модель крылатой ракеты).
Мы даже не говорим о мэре города Борисе Филатове, который в принципе не воздержан на язык. И мы не говорим о самих горожанах, которые предлагают отправить Арестовича на обмен вслед за Медведчуком.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнатдоговорился до того, что "информация, представляемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со “сбитыми” Х-22 и С-300 есть, это факт". Более того – по его версии украинская ПВО вообще не может сбивать Х-22! Это, кстати, заведомая неправда – даже устаревшая система С-300 способна бороться со всеми типами аэродинамических и даже с некоторыми баллистическими целями (российские ЗРК "снимают" "Точки-У"). Не могут они перехватывать гиперзвук, но его никто не может. Возникает вопрос, а что тогда из отчётов ВВС о сотнях сбитых российских ракет правда?
Даже вполне проукраинский журналист Юрий Романенко замечает: "теперь есть второй виноватый, но в реальности видео, которое есть в сети показывает сначала вспышку попадания ПВО и через секунду ракета попадает в дом. Никто из пропагандистов так и не решился объяснить, что это за вспышка и что делает ПВО в городской черте".
Но что интересно – похоже украинцы принципиально не желают признавать, что трагедия произошла с активным участием украинской стороны. Они даже готовы считать, что ракета не специально была направлена на город, а сбилась с маршрута (летела она к Приднепровской ТЭС, до которой от места взрыва, по местным оценкам, около километра).
На этом фоне судьба раненных и лишившихся жилья людей отошла на третий план – главное ведь доказать невиновность ПВО. Причина этого простая – Арестович внёс диссонанс в доселе чёткую картину мира, по которой "российские оккупанты" производят целенаправленные террористические обстрелы жилых районов. Теперь получается так, что по крайней мере часть ракет падает не туда, куда летела и виноваты в этом удалые украинские зенитчики, стреляющие чуть ли не из дворов. Не то, чтобы это радикально противоречило версии о варварстве врага (куда-то ведь ракеты летели), но стройная идеологическая система даёт трещину.
Ну и ещё одна прекрасная иллюстрация. СМИ публикуют фото девушки, которая сидит перед провалом в разрушенной ванной комнате и горько плачет – в разрушенной квартире погибли её родители…
И тут кто-то заходит в социальные сети несчастной девушки… Вот она в футболке с символикой "Азова", вот она зигует, вот она просит подарить ей "Майн кампф". И даже не хочется ругать комментатора, приписавшего – "книжечка доставлена, поищи под плитами".
Естественно, ни сама девушка, ни её окружение установить связь между её политическими симпатиями и прилётом ракеты не смогут. Более того, прилёт будет рассматриваться как доказательство правоты девушки.
Но, так или иначе, картина страданий невинно пострадавших людей опошлена.
P.S.: В целом я не вижу разницы между людьми, которые радуются падению ракеты на дом в Днепропетровске и людьми, которые радуются падению ракеты на дом в Донецке или Белгороде. Те и другие – людоеды. Братские…