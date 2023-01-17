Стали известны подробности об удрученном состоянии Зеленского 24 февраля - 17.01.2023 Украина.ру
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Стали известны подробности об удрученном состоянии Зеленского 24 февраля
Стали известны подробности об удрученном состоянии Зеленского 24 февраля - 17.01.2023 Украина.ру
Стали известны подробности об удрученном состоянии Зеленского 24 февраля
Владимир Зеленский 24 февраля прошлого года, в день начала российской спецоперации, выглядел усталым и удрученным, заявил в интервью "Украинской правде" 17 января депутат Верховной Рады Сергей Рахманин
2023-01-17T14:56
2023-01-17T14:56
новости
владимир зеленский
спецоперация
сергей рахманин
состояние
украина
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На момент 24 февраля Рахманин возглавлял парламентскую фракцию партии "Голос", в этом качестве он принимал участие в совещании в Офисе президента с участием Зеленского.Депутат рассказал, что когда он прибыл на Банковую, то застал доклад силовиков секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексею Данилову, позже в помещении появился и глава государства. "Что мне лично импонировало, когда появился Зеленский – он не выглядел растерянным", - сказал Рахманин. Он, при этом, отметил, что украинский президент "точно не выглядел бодрым". Рахманин добавил, что не почувствовал и не увидел в тот момент у Зеленского страха. В день начала СВО, 24 февраля 2022 года Зеленский выступил с обращением к гражданам, объявил военное положение и мобилизацию.Издание Time позднее опубликовало, со ссылкой на источник, информацию, согласно которой в ночь на 25 февраля в правительственном квартале Киева якобы была некая перестрелка, Зеленский и его окружение были переодеты в бронежилеты, находившимся в здании Офиса президента было роздано оружие.
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новости, владимир зеленский, спецоперация, сергей рахманин, состояние, украина
Новости, Владимир Зеленский, Спецоперация, Сергей Рахманин, состояние, Украина

Стали известны подробности об удрученном состоянии Зеленского 24 февраля

14:56 17.01.2023
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский 24 февраля прошлого года, в день начала российской спецоперации, выглядел усталым и удрученным, заявил в интервью "Украинской правде" 17 января депутат Верховной Рады Сергей Рахманин
На момент 24 февраля Рахманин возглавлял парламентскую фракцию партии "Голос", в этом качестве он принимал участие в совещании в Офисе президента с участием Зеленского.
Депутат рассказал, что когда он прибыл на Банковую, то застал доклад силовиков секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексею Данилову, позже в помещении появился и глава государства.
"Что мне лично импонировало, когда появился Зеленский – он не выглядел растерянным", - сказал Рахманин.
Он, при этом, отметил, что украинский президент "точно не выглядел бодрым".

"Понятно, что он выглядел удрученным, это вполне понятно. У меня такое даже впечатление было, чувствовалось, что его почти физически придавила та ответственность, которая упала на его плечи", - рассказал парламентарий.

Рахманин добавил, что не почувствовал и не увидел в тот момент у Зеленского страха.
В день начала СВО, 24 февраля 2022 года Зеленский выступил с обращением к гражданам, объявил военное положение и мобилизацию.
Издание Time позднее опубликовало, со ссылкой на источник, информацию, согласно которой в ночь на 25 февраля в правительственном квартале Киева якобы была некая перестрелка, Зеленский и его окружение были переодеты в бронежилеты, находившимся в здании Офиса президента было роздано оружие.
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