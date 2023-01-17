"Универсальный солдат из будущего". Как БМПТ "Терминатор" показала себя в СВО
В спецоперации на Украине высокую эффективность показывают боевые машины поддержки танков
Вокруг этой уникальной боевой машины в последние годы сложилось много мифов.
Широко распространялось мнение, что боевая машина поддержки танков "Терминатор" проектировалась, исходя из опыта боев в Афганистане и Чечне. Там противник, преимущественно, находился на высоко расположенных огневых позициях, которые достать танковым вооружением не представлялось возможным, поэтому в ход шли зенитные установки, а также закреплялся в крупных населенных пунктах.
Это и стало основой для прочно прилепившегося к машине мифа о её исключительно "городской" и "горной" направленности.
Боевой опыт локальных конфликтов показал, что бороться с ними танки не всегда в состоянии, а БМП, которые возят пехоту, способную уничтожать танкоопасную живую силу, не имеют хорошей брони и вынуждены работать в отдалении от танков.
Боевой опыт локальных конфликтов показал, что бороться с ними танки не всегда в состоянии, а БМП, которые возят пехоту, способную уничтожать танкоопасную живую силу, не имеют хорошей брони и вынуждены работать в отдалении от танков.
Оснащать танки дополнительными противопехотными средствами – гранатомётами, пулемётами или мелкокалиберными пушками – невозможно, поскольку их экипажи и так перегружены.
Вывод: нужно создать БМПТ, которые смогут эффективно действовать в одном строю с танками.
Стоит вспомнить историю создания этой боевой машины. Инициатором и вдохновителем проектирования специализированной боевой машины поддержки танков был легендарный генерал Сергей Маев. С 1985 по 1987 год он был заместителем командующего по вооружению 40-й армии, дислоцированной в Афганистане – и одновременно начальником вооружения Туркестанского военного округа.
Именно Маев выдвинул идею создать машину, имеющую броневую защиту даже лучшую, чем у танка, но вооруженную малокалиберным оружием, дающим возможность обеспечить ураганную огневую мощь в радиусе до двух километров.
В Министерстве обороны СССР идею поддержали. Головным исполнителем определили специальное КБ Челябинского тракторного завода. В 1992 году БМПТ была готова к госиспытаниям. Но... Челябинский тракторный обанкротился. Наступили лихие 90-е, когда на глазах рушился ВПК страны.
Спасло проект то, что генерал Маев в 1996 году стал начальником Главного автобронетанкового управления Минобороны. Ему удалось перевести работы в Нижний Тагил – на Уралвагонзавод. Там в 2002 году изготовили новый опытный образец боевой машины.
К 2006 году БМПТ-1 успешно прошла госиспытания. Машину, правда, несколько упростили и удешевили. За основу "Терминатора-2" взяли Т-72. С танка сняли башню со 125-мм пушкой и установили боевой модуль с двумя 30-мм пушками, пулеметом калибра 7,62 мм и четырьмя ракетами "Атака-Т".
В 2017 году БМПТ-2 наконец-то приняли на вооружение. И свою боевую эффективность они уже доказали.
Обширный комплекс задач боевая машина способна выполнять благодаря своим тактико-техническим характеристикам:
Боевая масса – 48т.
Длина (с пушкой вперед) – 7200 мм; ширина (по бортовым экранам) – 3800 мм; высота (по командирскому прицелу) – 3440 мм.
Мощность двигателя – 1000 л. с.
Скорость по шоссе – 65 км/запас хода по шоссе – 550 км.
Экипаж составляют командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатометных установок.
Машина базируется на танковом шасси, вместо башни смонтирован необитаемый боевой блок. С помощью фильтровентиляционной установки в обитаемую часть нагнетается очищенный воздух. Избыточное давление не допускает попадания внутрь отравляющих веществ и радиоактивной пыли.
БМПТ оборудована индивидуальной торсионной подвеской и перемещается благодаря многотопливному дизельному двигателю В-92С2, выдающему тысячу лошадиных сил.
Защищенность "Терминатора" сопоставима с Т-90 и даже превосходит его благодаря комплексу динамической защиты "Реликт".
Если Т-90 защищен от противотанковых средств в пределах курсового угла плюс-минус 35 градусов, то у БМПТ этот показатель достигает 360 градусов. Дополнительные тканевые экраны с элементами динамической защиты устанавливаются в наиболее экстремальных ситуациях и обеспечивают максимальную сохранность машины даже при обстреле по нормали.
Блок вооружения находится на опоре в кормовой части башни, боекомплект вынесен за пределы брони. Электромагнитная защита в свою очередь направлена на преждевременный подрыв противотанковых мин или фугасов с радио- и магнитометрическими взрывателями.
"Терминатор" имеет следующее базовое вооружение: две 30-миллиметровые пушки 2А42 (850–900 снарядов); 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова или "Корд" (около 2000 выстрелов); ПТРК "Корнет" (четыре пусковые установки); два гранатомета АГ-17Д.
Этот арсенал позволяет вести огонь высокой плотности по четырем целям одновременно. Управляемые ракеты противотанкового комплекса оснащены кумулятивными, фугасными и термобарическими боевыми частями.
БМПТ несет на башне два блока по две ракеты. Экипаж может эффективно поражать беспилотники, вертолеты и низколетящие самолеты. Третья версия "Терминатора" предусматривает монтаж 57-миллиметровой пушки, в снаряд которой можно поместить умную начинку с запрограммированным подрывом.
БМПТ "Терминатор-2" – параллельное развитие первой модели. Боевая масса снижена до 44 тонн, а отсутствие автоматических гранатометов сократило экипаж до трех человек.
Машину на шасси Т-72 вооружили двумя спаренными пушками калибра 30 миллиметров, комплексом управляемого вооружения и одним танковым пулеметом. На боках башни установлены два бронированных кожуха, внутри которых располагаются транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми ракетами.
Бронированные цели они поражают на дальности до шести километров. Система управления огнем составлена из прицелов командира и наводчика, лазерных дальномеров, баллистических вычислителей и стабилизатора вооружения. Цели распознаются на дистанции пяти километров днем и 3,5 километра ночью.
Боевая машина поддержки танков прошла боевое крещение в Сирии. Но считалась "темной лошадкой".
Во всей красе высокую эффективность и надежность показала в специальной операции на Украине. Пожалуй, первое значимое сражение для БМПТ происходило на подступах к Попасной, которая стала одним из ключевых пунктов обороны ВСУ на луганском направлении.
Длительное время бои за этот населённый пункт в основном гремели по его внешнему периметру, что позволяло украинским военным относительно безопасно проводить смену огневых позиций – зачастую по ночам.
Здесь "Терминаторы" пригодились как нельзя кстати. Благодаря вынесенному вооружению, машины вели огонь из-за укрытий по перемещающемуся противнику на большом расстоянии, не вступая в плотное боевое соприкосновение.
Здесь "Терминаторы" пригодились как нельзя кстати. Благодаря вынесенному вооружению, машины вели огонь из-за укрытий по перемещающемуся противнику на большом расстоянии, не вступая в плотное боевое соприкосновение.
Высматривая цели с помощью тепловизора, экипажи БМПТ создавали шквал огня сдвоенными 30-мм пушками, поражая вражескую живую силу осколочно-фугасными снарядами.
Действительно, российские военные подразделения стараются применять "Терминаторы" в качестве той самой "длинной руки", способной уничтожать угрожающие танкам цели на больших дистанциях, чему способствуют в том числе и сверхзвуковые ракеты, способные бить на дальность видимости горизонта – 5 и более километров.
Заявление конструктора этой машины, который утверждал, что БМПТ в данном исполнении является снайперской винтовкой, лишний раз это подтверждают.
В целом же, опираясь на сообщения СМИ и других информационных каналов, тактика подразделений БМПТ выглядит следующим образом: отстреляться по наиболее опасным участкам, подавив возможность ответного огня, и предоставить танкам возможность добивать наиболее защищённые объекты, которые может эффективно поразить только крупный калибр.
В целом же, опираясь на сообщения СМИ и других информационных каналов, тактика подразделений БМПТ выглядит следующим образом: отстреляться по наиболее опасным участкам, подавив возможность ответного огня, и предоставить танкам возможность добивать наиболее защищённые объекты, которые может эффективно поразить только крупный калибр.
Однако не стоит думать, что "Терминатор" – это исключительно бронированный истребитель танков. Против живой силы – а она входит в число его приоритетных целей – он также активно работает. Просто пехоту в послужной список часто не заносят – считать трудно, да и танк, как добыча, выглядит солиднее.
От того и сообщения в стиле "уничтожено 5 танков/боевых машин" появляются намного чаще, чем сводки о численности выбитой пехоты.
Отдельной строкой идут сводки о боях в населённых пунктах. При их зачистке "Терминаторы" тоже применяются, и вполне успешно.
В этом деле они, как уже говорилось, смотрятся гораздо лучше другой техники. Но вряд ли речь идёт о глубоких рейдах в самые насыщенные противотанковыми средствами кварталы, где дружественная пехота и артиллерия выходят на первый план.
Тем не менее, многие специалисты называют "Терминатор" универсальным солдатом из будущего, способным на большее. Эффективные средства обнаружения и распознавания целей, автоматическая система управления огнем, синтез ствольного и управляемого ракетного оружия дает на поле боя огромные преимущества.
Уникальная машина способна всеми видами вооружения поражать до трех групп целей одновременно с использованием нескольких прицелов: комбинированный с оптическим и тепловизионными каналами, панорамный с тепловизионным каналом и лазерным дальномером, а также дневные и ночные прицелы операторов гранатометов – в ранних модификациях машины.
"Терминатор" имеет систему аэрозольного экранирования, которая защищает от высокоточного оружия и полуактивных лазерных систем обнаружения противника.
Автоматическая система наблюдения обеспечивает оптическое и акустическое обнаружение лазерного излучения, автоматическое наведение аэрозольного экрана на противотанковые боеприпасы противника и поворот панорамного прицела командира на источник лазерного излучения. Дополнительные возможности дает интеграция машины в единую систему управления тактического звена.