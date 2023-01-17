"Универсальный солдат из будущего". Как БМПТ "Терминатор" показала себя в СВО - 17.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20230117/1042692066.html
"Универсальный солдат из будущего". Как БМПТ "Терминатор" показала себя в СВО
"Универсальный солдат из будущего". Как БМПТ "Терминатор" показала себя в СВО - 17.01.2023 Украина.ру
"Универсальный солдат из будущего". Как БМПТ "Терминатор" показала себя в СВО
В спецоперации на Украине высокую эффективность показывают боевые машины поддержки танков
2023-01-17T13:03
2023-01-17T13:03
чем воюют на украине
эксклюзив
спецоперация
всу
россия
украина
танк
бмпт «терминатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042695614_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_6db749a9e73bee78866be95032bf178d.jpg
Вокруг этой уникальной боевой машины в последние годы сложилось много мифов. Широко распространялось мнение, что боевая машина поддержки танков "Терминатор" проектировалась, исходя из опыта боев в Афганистане и Чечне. Там противник, преимущественно, находился на высоко расположенных огневых позициях, которые достать танковым вооружением не представлялось возможным, поэтому в ход шли зенитные установки, а также закреплялся в крупных населенных пунктах. Это и стало основой для прочно прилепившегося к машине мифа о её исключительно "городской" и "горной" направленности.Боевой опыт локальных конфликтов показал, что бороться с ними танки не всегда в состоянии, а БМП, которые возят пехоту, способную уничтожать танкоопасную живую силу, не имеют хорошей брони и вынуждены работать в отдалении от танков. Оснащать танки дополнительными противопехотными средствами – гранатомётами, пулемётами или мелкокалиберными пушками – невозможно, поскольку их экипажи и так перегружены. Вывод: нужно создать БМПТ, которые смогут эффективно действовать в одном строю с танками.Стоит вспомнить историю создания этой боевой машины. Инициатором и вдохновителем проектирования специализированной боевой машины поддержки танков был легендарный генерал Сергей Маев. С 1985 по 1987 год он был заместителем командующего по вооружению 40-й армии, дислоцированной в Афганистане – и одновременно начальником вооружения Туркестанского военного округа. Именно Маев выдвинул идею создать машину, имеющую броневую защиту даже лучшую, чем у танка, но вооруженную малокалиберным оружием, дающим возможность обеспечить ураганную огневую мощь в радиусе до двух километров. В Министерстве обороны СССР идею поддержали. Головным исполнителем определили специальное КБ Челябинского тракторного завода. В 1992 году БМПТ была готова к госиспытаниям. Но... Челябинский тракторный обанкротился. Наступили лихие 90-е, когда на глазах рушился ВПК страны.Спасло проект то, что генерал Маев в 1996 году стал начальником Главного автобронетанкового управления Минобороны. Ему удалось перевести работы в Нижний Тагил – на Уралвагонзавод. Там в 2002 году изготовили новый опытный образец боевой машины. К 2006 году БМПТ-1 успешно прошла госиспытания. Машину, правда, несколько упростили и удешевили. За основу "Терминатора-2" взяли Т-72. С танка сняли башню со 125-мм пушкой и установили боевой модуль с двумя 30-мм пушками, пулеметом калибра 7,62 мм и четырьмя ракетами "Атака-Т". В 2017 году БМПТ-2 наконец-то приняли на вооружение. И свою боевую эффективность они уже доказали.Обширный комплекс задач боевая машина способна выполнять благодаря своим тактико-техническим характеристикам:Боевая масса – 48т. Длина (с пушкой вперед) – 7200 мм; ширина (по бортовым экранам) – 3800 мм; высота (по командирскому прицелу) – 3440 мм. Мощность двигателя – 1000 л. с. Скорость по шоссе – 65 км/запас хода по шоссе – 550 км.Экипаж составляют командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатометных установок. Машина базируется на танковом шасси, вместо башни смонтирован необитаемый боевой блок. С помощью фильтровентиляционной установки в обитаемую часть нагнетается очищенный воздух. Избыточное давление не допускает попадания внутрь отравляющих веществ и радиоактивной пыли. БМПТ оборудована индивидуальной торсионной подвеской и перемещается благодаря многотопливному дизельному двигателю В-92С2, выдающему тысячу лошадиных сил.Защищенность "Терминатора" сопоставима с Т-90 и даже превосходит его благодаря комплексу динамической защиты "Реликт". Если Т-90 защищен от противотанковых средств в пределах курсового угла плюс-минус 35 градусов, то у БМПТ этот показатель достигает 360 градусов. Дополнительные тканевые экраны с элементами динамической защиты устанавливаются в наиболее экстремальных ситуациях и обеспечивают максимальную сохранность машины даже при обстреле по нормали. Блок вооружения находится на опоре в кормовой части башни, боекомплект вынесен за пределы брони. Электромагнитная защита в свою очередь направлена на преждевременный подрыв противотанковых мин или фугасов с радио- и магнитометрическими взрывателями."Терминатор" имеет следующее базовое вооружение: две 30-миллиметровые пушки 2А42 (850–900 снарядов); 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова или "Корд" (около 2000 выстрелов); ПТРК "Корнет" (четыре пусковые установки); два гранатомета АГ-17Д.Этот арсенал позволяет вести огонь высокой плотности по четырем целям одновременно. Управляемые ракеты противотанкового комплекса оснащены кумулятивными, фугасными и термобарическими боевыми частями. БМПТ несет на башне два блока по две ракеты. Экипаж может эффективно поражать беспилотники, вертолеты и низколетящие самолеты. Третья версия "Терминатора" предусматривает монтаж 57-миллиметровой пушки, в снаряд которой можно поместить умную начинку с запрограммированным подрывом.БМПТ "Терминатор-2" – параллельное развитие первой модели. Боевая масса снижена до 44 тонн, а отсутствие автоматических гранатометов сократило экипаж до трех человек. Машину на шасси Т-72 вооружили двумя спаренными пушками калибра 30 миллиметров, комплексом управляемого вооружения и одним танковым пулеметом. На боках башни установлены два бронированных кожуха, внутри которых располагаются транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми ракетами. Бронированные цели они поражают на дальности до шести километров. Система управления огнем составлена из прицелов командира и наводчика, лазерных дальномеров, баллистических вычислителей и стабилизатора вооружения. Цели распознаются на дистанции пяти километров днем и 3,5 километра ночью.Боевая машина поддержки танков прошла боевое крещение в Сирии. Но считалась "темной лошадкой". Во всей красе высокую эффективность и надежность показала в специальной операции на Украине. Пожалуй, первое значимое сражение для БМПТ происходило на подступах к Попасной, которая стала одним из ключевых пунктов обороны ВСУ на луганском направлении. Длительное время бои за этот населённый пункт в основном гремели по его внешнему периметру, что позволяло украинским военным относительно безопасно проводить смену огневых позиций – зачастую по ночам.Здесь "Терминаторы" пригодились как нельзя кстати. Благодаря вынесенному вооружению, машины вели огонь из-за укрытий по перемещающемуся противнику на большом расстоянии, не вступая в плотное боевое соприкосновение. Высматривая цели с помощью тепловизора, экипажи БМПТ создавали шквал огня сдвоенными 30-мм пушками, поражая вражескую живую силу осколочно-фугасными снарядами. Действительно, российские военные подразделения стараются применять "Терминаторы" в качестве той самой "длинной руки", способной уничтожать угрожающие танкам цели на больших дистанциях, чему способствуют в том числе и сверхзвуковые ракеты, способные бить на дальность видимости горизонта – 5 и более километров. Заявление конструктора этой машины, который утверждал, что БМПТ в данном исполнении является снайперской винтовкой, лишний раз это подтверждают.В целом же, опираясь на сообщения СМИ и других информационных каналов, тактика подразделений БМПТ выглядит следующим образом: отстреляться по наиболее опасным участкам, подавив возможность ответного огня, и предоставить танкам возможность добивать наиболее защищённые объекты, которые может эффективно поразить только крупный калибр. Однако не стоит думать, что "Терминатор" – это исключительно бронированный истребитель танков. Против живой силы – а она входит в число его приоритетных целей – он также активно работает. Просто пехоту в послужной список часто не заносят – считать трудно, да и танк, как добыча, выглядит солиднее. От того и сообщения в стиле "уничтожено 5 танков/боевых машин" появляются намного чаще, чем сводки о численности выбитой пехоты.Отдельной строкой идут сводки о боях в населённых пунктах. При их зачистке "Терминаторы" тоже применяются, и вполне успешно. В этом деле они, как уже говорилось, смотрятся гораздо лучше другой техники. Но вряд ли речь идёт о глубоких рейдах в самые насыщенные противотанковыми средствами кварталы, где дружественная пехота и артиллерия выходят на первый план.Тем не менее, многие специалисты называют "Терминатор" универсальным солдатом из будущего, способным на большее. Эффективные средства обнаружения и распознавания целей, автоматическая система управления огнем, синтез ствольного и управляемого ракетного оружия дает на поле боя огромные преимущества. Уникальная машина способна всеми видами вооружения поражать до трех групп целей одновременно с использованием нескольких прицелов: комбинированный с оптическим и тепловизионными каналами, панорамный с тепловизионным каналом и лазерным дальномером, а также дневные и ночные прицелы операторов гранатометов – в ранних модификациях машины."Терминатор" имеет систему аэрозольного экранирования, которая защищает от высокоточного оружия и полуактивных лазерных систем обнаружения противника. Автоматическая система наблюдения обеспечивает оптическое и акустическое обнаружение лазерного излучения, автоматическое наведение аэрозольного экрана на противотанковые боеприпасы противника и поворот панорамного прицела командира на источник лазерного излучения. Дополнительные возможности дает интеграция машины в единую систему управления тактического звена.
https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html
https://ukraina.ru/20230109/1042439415.html
https://ukraina.ru/20230108/1042389333.html
https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Геннадий Алёхин
Геннадий Алёхин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042695614_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_9e893c3a234112149ed4088cb3b6337c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, всу, россия, украина, танк, бмпт «терминатор
Чем воюют на Украине, Эксклюзив, Спецоперация, ВСУ, Россия, Украина, танк, БМПТ «Терминатор

"Универсальный солдат из будущего". Как БМПТ "Терминатор" показала себя в СВО

13:03 17.01.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий.
Все материалы
В спецоперации на Украине высокую эффективность показывают боевые машины поддержки танков
Вокруг этой уникальной боевой машины в последние годы сложилось много мифов.
Широко распространялось мнение, что боевая машина поддержки танков "Терминатор" проектировалась, исходя из опыта боев в Афганистане и Чечне. Там противник, преимущественно, находился на высоко расположенных огневых позициях, которые достать танковым вооружением не представлялось возможным, поэтому в ход шли зенитные установки, а также закреплялся в крупных населенных пунктах.
Это и стало основой для прочно прилепившегося к машине мифа о её исключительно "городской" и "горной" направленности.

Боевой опыт локальных конфликтов показал, что бороться с ними танки не всегда в состоянии, а БМП, которые возят пехоту, способную уничтожать танкоопасную живую силу, не имеют хорошей брони и вынуждены работать в отдалении от танков.
Оснащать танки дополнительными противопехотными средствами – гранатомётами, пулемётами или мелкокалиберными пушками – невозможно, поскольку их экипажи и так перегружены.
Вывод: нужно создать БМПТ, которые смогут эффективно действовать в одном строю с танками.
Работа подразделений ВДВ на южном направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 06:45Чем воюют на Украине
"Хризантема", "Вихрь", "Корнет". Чем Россия встретит танки НАТО на УкраинеПротивотанковые ракетные комплексы в спецоперации на Украине
Стоит вспомнить историю создания этой боевой машины. Инициатором и вдохновителем проектирования специализированной боевой машины поддержки танков был легендарный генерал Сергей Маев. С 1985 по 1987 год он был заместителем командующего по вооружению 40-й армии, дислоцированной в Афганистане – и одновременно начальником вооружения Туркестанского военного округа.
Именно Маев выдвинул идею создать машину, имеющую броневую защиту даже лучшую, чем у танка, но вооруженную малокалиберным оружием, дающим возможность обеспечить ураганную огневую мощь в радиусе до двух километров.
В Министерстве обороны СССР идею поддержали. Головным исполнителем определили специальное КБ Челябинского тракторного завода. В 1992 году БМПТ была готова к госиспытаниям. Но... Челябинский тракторный обанкротился. Наступили лихие 90-е, когда на глазах рушился ВПК страны.
Спасло проект то, что генерал Маев в 1996 году стал начальником Главного автобронетанкового управления Минобороны. Ему удалось перевести работы в Нижний Тагил – на Уралвагонзавод. Там в 2002 году изготовили новый опытный образец боевой машины.
К 2006 году БМПТ-1 успешно прошла госиспытания. Машину, правда, несколько упростили и удешевили. За основу "Терминатора-2" взяли Т-72. С танка сняли башню со 125-мм пушкой и установили боевой модуль с двумя 30-мм пушками, пулеметом калибра 7,62 мм и четырьмя ракетами "Атака-Т".
В 2017 году БМПТ-2 наконец-то приняли на вооружение. И свою боевую эффективность они уже доказали.
Обширный комплекс задач боевая машина способна выполнять благодаря своим тактико-техническим характеристикам:
Боевая масса – 48т.
Длина (с пушкой вперед) – 7200 мм; ширина (по бортовым экранам) – 3800 мм; высота (по командирскому прицелу) – 3440 мм.
Мощность двигателя – 1000 л. с.
Скорость по шоссе – 65 км/запас хода по шоссе – 550 км.
Тренировка ракетных и артиллерийских подразделений - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 06:02Чем воюют на Украине
Миномет "Тюльпан". Это еще цветочки от ВС РФ, ягодки будут впередиВ ходе спецоперации на Украине российская армия применила самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"
Экипаж составляют командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатометных установок.
Машина базируется на танковом шасси, вместо башни смонтирован необитаемый боевой блок. С помощью фильтровентиляционной установки в обитаемую часть нагнетается очищенный воздух. Избыточное давление не допускает попадания внутрь отравляющих веществ и радиоактивной пыли.
БМПТ оборудована индивидуальной торсионной подвеской и перемещается благодаря многотопливному дизельному двигателю В-92С2, выдающему тысячу лошадиных сил.
Защищенность "Терминатора" сопоставима с Т-90 и даже превосходит его благодаря комплексу динамической защиты "Реликт".
Если Т-90 защищен от противотанковых средств в пределах курсового угла плюс-минус 35 градусов, то у БМПТ этот показатель достигает 360 градусов. Дополнительные тканевые экраны с элементами динамической защиты устанавливаются в наиболее экстремальных ситуациях и обеспечивают максимальную сохранность машины даже при обстреле по нормали.
Блок вооружения находится на опоре в кормовой части башни, боекомплект вынесен за пределы брони. Электромагнитная защита в свою очередь направлена на преждевременный подрыв противотанковых мин или фугасов с радио- и магнитометрическими взрывателями.
"Терминатор" имеет следующее базовое вооружение: две 30-миллиметровые пушки 2А42 (850–900 снарядов); 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова или "Корд" (около 2000 выстрелов); ПТРК "Корнет" (четыре пусковые установки); два гранатомета АГ-17Д.
Этот арсенал позволяет вести огонь высокой плотности по четырем целям одновременно. Управляемые ракеты противотанкового комплекса оснащены кумулятивными, фугасными и термобарическими боевыми частями.
БМПТ несет на башне два блока по две ракеты. Экипаж может эффективно поражать беспилотники, вертолеты и низколетящие самолеты. Третья версия "Терминатора" предусматривает монтаж 57-миллиметровой пушки, в снаряд которой можно поместить умную начинку с запрограммированным подрывом.
БМПТ "Терминатор-2" – параллельное развитие первой модели. Боевая масса снижена до 44 тонн, а отсутствие автоматических гранатометов сократило экипаж до трех человек.
Машину на шасси Т-72 вооружили двумя спаренными пушками калибра 30 миллиметров, комплексом управляемого вооружения и одним танковым пулеметом. На боках башни установлены два бронированных кожуха, внутри которых располагаются транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми ракетами.
Бронированные цели они поражают на дальности до шести километров. Система управления огнем составлена из прицелов командира и наводчика, лазерных дальномеров, баллистических вычислителей и стабилизатора вооружения. Цели распознаются на дистанции пяти километров днем и 3,5 километра ночью.
M-55S танк Словения - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 13:17Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине: танки второго поколенияКлассификация танков по послевоенным поколениям достаточно условна и на официальном уровне не признана. В основном потому, что модернизация танка достаточно убедительно переводит его из одного поколения в другое
Боевая машина поддержки танков прошла боевое крещение в Сирии. Но считалась "темной лошадкой".
Во всей красе высокую эффективность и надежность показала в специальной операции на Украине. Пожалуй, первое значимое сражение для БМПТ происходило на подступах к Попасной, которая стала одним из ключевых пунктов обороны ВСУ на луганском направлении.
Длительное время бои за этот населённый пункт в основном гремели по его внешнему периметру, что позволяло украинским военным относительно безопасно проводить смену огневых позиций – зачастую по ночам.

Здесь "Терминаторы" пригодились как нельзя кстати. Благодаря вынесенному вооружению, машины вели огонь из-за укрытий по перемещающемуся противнику на большом расстоянии, не вступая в плотное боевое соприкосновение.
Высматривая цели с помощью тепловизора, экипажи БМПТ создавали шквал огня сдвоенными 30-мм пушками, поражая вражескую живую силу осколочно-фугасными снарядами.
Действительно, российские военные подразделения стараются применять "Терминаторы" в качестве той самой "длинной руки", способной уничтожать угрожающие танкам цели на больших дистанциях, чему способствуют в том числе и сверхзвуковые ракеты, способные бить на дальность видимости горизонта – 5 и более километров.
Заявление конструктора этой машины, который утверждал, что БМПТ в данном исполнении является снайперской винтовкой, лишний раз это подтверждают.

В целом же, опираясь на сообщения СМИ и других информационных каналов, тактика подразделений БМПТ выглядит следующим образом: отстреляться по наиболее опасным участкам, подавив возможность ответного огня, и предоставить танкам возможность добивать наиболее защищённые объекты, которые может эффективно поразить только крупный калибр.
Однако не стоит думать, что "Терминатор" – это исключительно бронированный истребитель танков. Против живой силы – а она входит в число его приоритетных целей – он также активно работает. Просто пехоту в послужной список часто не заносят – считать трудно, да и танк, как добыча, выглядит солиднее.
От того и сообщения в стиле "уничтожено 5 танков/боевых машин" появляются намного чаще, чем сводки о численности выбитой пехоты.
Работа ЗРК Бук-МЗ в ходе спецоперации по защите Донбасса
11 января, 06:26Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Средства противовоздушной обороны России и УкраиныКак показал ход ведения боевых действий на Украине, успешное выполнение целей и задач невозможно без глубокоэшелонированной войсковой противовоздушной обороны
Отдельной строкой идут сводки о боях в населённых пунктах. При их зачистке "Терминаторы" тоже применяются, и вполне успешно.
В этом деле они, как уже говорилось, смотрятся гораздо лучше другой техники. Но вряд ли речь идёт о глубоких рейдах в самые насыщенные противотанковыми средствами кварталы, где дружественная пехота и артиллерия выходят на первый план.
Тем не менее, многие специалисты называют "Терминатор" универсальным солдатом из будущего, способным на большее. Эффективные средства обнаружения и распознавания целей, автоматическая система управления огнем, синтез ствольного и управляемого ракетного оружия дает на поле боя огромные преимущества.
Уникальная машина способна всеми видами вооружения поражать до трех групп целей одновременно с использованием нескольких прицелов: комбинированный с оптическим и тепловизионными каналами, панорамный с тепловизионным каналом и лазерным дальномером, а также дневные и ночные прицелы операторов гранатометов – в ранних модификациях машины.
"Терминатор" имеет систему аэрозольного экранирования, которая защищает от высокоточного оружия и полуактивных лазерных систем обнаружения противника.
Автоматическая система наблюдения обеспечивает оптическое и акустическое обнаружение лазерного излучения, автоматическое наведение аэрозольного экрана на противотанковые боеприпасы противника и поворот панорамного прицела командира на источник лазерного излучения. Дополнительные возможности дает интеграция машины в единую систему управления тактического звена.
 
Чем воюют на УкраинеЭксклюзивСпецоперацияВСУРоссияУкраинатанкБМПТ «Терминатор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Куда бедному Арестовичу податься?
13:46Евгений Ющук о мимике Зеленского, его будущем и истории его наркомании
13:38Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском
13:36Трусость Зеленского, неизбежность СВО: Кучера рассказал Дудю* правду об Украине
13:29"Газпром" сократил прокачку газа через Украину
13:23Управление Украиной: несовпадение желания и возможности
13:13Юрий Кнутов: ВСУ пойдут в наступление на Донбасс и Мелитополь, когда Польша введет войска во Львов
13:03"Универсальный солдат из будущего". Как БМПТ "Терминатор" показала себя в СВО
13:01Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину
12:51Донецк под обстрелами. Как галерея спустилась в бомбоубежище
12:47Украина уже пережила системную аварию, когда все АЭС одновременно были обесточены - власти
12:29ЧВК "Вагнер". Кто они, история, настоящее и вероятное будущее
12:27Нарышкин: заокеанские хозяева мешают сдвинуть украинскую ситуацию с мертвой точки
12:23Передавал сведения о местоположении ВС РФ: задержан житель СНГ, шпионивший в пользу Киева
12:15Минируют, возводят укрепления: Рогов заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Запорожье
12:08Арестович показал заявление об отставке
12:06"Вместе с укрофашистами": Делягин о том, кто готовит свержение власти в Приднестровье. Видео
12:00Устранение диверсантов, последствия атак ВСУ, дозачистка Соледара. Главное на Украине на 12:00 17 января
11:30В МГИМО назвали срок выхода новой линейки учебников истории с "недавними событиями"
10:47Пушилин анонсировал скорое освобождение Артемовска и Марьинки
Лента новостейМолния