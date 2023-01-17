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Профессор МГУ Фененко рассказал про главный урок СВО

Профессор МГУ Фененко рассказал про главный урок СВО - 17.01.2023 Украина.ру

Профессор МГУ Фененко рассказал про главный урок СВО

Главным уроком спецоперации на Украине стало то, что РФ нужна крупная армия, а также наступательные действия, сказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру

2023-01-17T07:00

2023-01-17T07:00

2023-01-17T07:00

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По его мнению, нынешняя кампания на Украине возвращает все страны мира к идее войны крупными армиями.До начала спецоперации на Украине идеалом военного строительства была маленькая компактная армия, но после СВО выяснилось, что такой армии мало — нужна большая численность войск, добавил профессор.По его словам, РФ нужна большая численность армии, поэтому нужно менять систему образования и возвращаться к всеобщей воинской обязанности. Также по итогам СВО стало ясно, что России необходимы наступательные действия, подчеркнул Фененко.Это будет главный урок нынешнего конфликта на Украине, заключил профессор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, россия, украина