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Профессор МГУ Фененко рассказал про главный урок СВО
Профессор МГУ Фененко рассказал про главный урок СВО - 17.01.2023 Украина.ру
Профессор МГУ Фененко рассказал про главный урок СВО
Главным уроком спецоперации на Украине стало то, что РФ нужна крупная армия, а также наступательные действия, сказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру
2023-01-17T07:00
2023-01-17T07:00
2023-01-17T07:00
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По его мнению, нынешняя кампания на Украине возвращает все страны мира к идее войны крупными армиями.До начала спецоперации на Украине идеалом военного строительства была маленькая компактная армия, но после СВО выяснилось, что такой армии мало — нужна большая численность войск, добавил профессор.По его словам, РФ нужна большая численность армии, поэтому нужно менять систему образования и возвращаться к всеобщей воинской обязанности. Также по итогам СВО стало ясно, что России необходимы наступательные действия, подчеркнул Фененко.Это будет главный урок нынешнего конфликта на Украине, заключил профессор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, россия, украина
Профессор МГУ Фененко рассказал про главный урок СВО
Главным уроком спецоперации на Украине стало то, что РФ нужна крупная армия, а также наступательные действия, сказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, нынешняя кампания на Украине возвращает все страны мира к идее войны крупными армиями.
До начала спецоперации на Украине идеалом военного строительства была маленькая компактная армия, но после СВО выяснилось, что такой армии мало — нужна большая численность войск, добавил профессор.
Достаточно вспомнить, с какой трудностью столкнулась наша армия в марте. ВС РФ блокировали города, но это повлекло за собой отвлечение крупных контингентов войск. Встал вопрос, а чем проводить наступательные операции, если эти блокированные города не сдаются, а создают очаги сопротивления в тылу.
Алексей Фененко
профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт РСМД
По его словам, РФ нужна большая численность армии, поэтому нужно менять систему образования и возвращаться к всеобщей воинской обязанности. Также по итогам СВО стало ясно, что России необходимы наступательные действия, подчеркнул Фененко.
Это будет главный урок нынешнего конфликта на Украине, заключил профессор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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