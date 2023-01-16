https://ukraina.ru/20230116/1042689289.html

Вскрытие Донбасской дуги, польские войска на территории Украины. О чём говорили эксперты 16 января

Вскрытие Донбасской дуги, польские войска на территории Украины. О чём говорили эксперты 16 января - 16.01.2023 Украина.ру

Вскрытие Донбасской дуги, польские войска на территории Украины. О чём говорили эксперты 16 января

После взятия Соледара для российских войск открывается целый веер направлений, а в мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины

2023-01-16T18:56

2023-01-16T18:56

2023-01-16T18:56

эксклюзив

всу

украина

россия

запад

польша

донбасс

соледар

владимир ераносян

пропаганда

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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Фронт после СоледараПосле взятия Соледара российские войска наверняка продолжат наступать на Артёмовск, затем – продвигаться в Марьиньке, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко.При этом главная задача – прекратить обстрелы Донецка. Потому что город потихонечку начинает превращаться в Мариуполь."Взяв Соледар, мы практически заходим за Артёмовск. Это очень важный узел для нас, потому что через него подвозились боеприпасы [ВСУ] на всю линию Донбасской дуги (серия бетонированных укреплений, линия обороны, которую ВСУ строили с 2014 года).Мы выходим на оперативный простор и, если смотреть на карту, заходим в тыл [ВСУ] с целью уничтожить Донбасскую дугу. Это то, к чему мы стремились все месяцы СВО – пытались "вскрыть" эту дугу как консервную банку. И вот сейчас нашли путь – вскрыли её с обратной стороны", – сообщил Борзенко.В то же время, куда точно пойдут наши войска после Соледара, пока говорить сложно. Для нас открывается целый веер направлений, сказал военный журналист.Пропаганда и правдаРоссийские силы взяли под контроль город Соледар, но президент Украины Владимир Зеленский это отрицает. По мнению создателя компании "Интернет-розыск", экс-сотрудника спецслужб России Игоря Бедерова, таким образом Зеленский пытается набрать политические очки перед своим населением.Официальный Киев хочет играть мускулами, обещать победу."Если вы посмотрите видео бойца ВСУ с позывным "Мадяр", который снял украинский флаг, висящий на каком-то солевом разломе где-то далеко от Соледара и заявил, что украинские войска якобы все ещё держат оборону в городе, это тоже проявление пропаганды.Кстати говоря, по всем видеозаписям, которые он снимает, всушника прекрасно можно отследить. Его квадрокоптер показывают расстояние от места точки старта и прочие параметры", – рассказал Бедеров.Он также добавил, что все играет на подтверждение фактов, которые Киев пытается продать украинцам, а заодно и населению России.Например, факты о том, что могучая сильная Украина должна быть победительницей. При том, что ВСУ "почему-то втихую предпочитают атаковать дронами наших военнослужащих в тылу, когда они занимаются личной гигиеной".Польские войска на территории УкраиныДоцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян прогнозирует, что в мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины.По словам Ераносяна, уже сейчас на территории Украины есть большая польская бригада под прикрытием "добровольцев ВСУ", но при этом это этнические формирования с польскими командирами.Мало того, продолжил капитан первого ранга, экипажи польских танков Т-72М и "Тверды", контролируются польскими командирами, а 12 "Леопардов"– это рота, которую после люблинского решения передадут ВСУ."Они также будут контролироваться польскими военнослужащими, по отмашке Мариуша Блащука по закрытым шифрованным каналам связи им скажут в какой-то момент, например, в мае, когда вээсушники увязнут в обороне, или наоборот – в контрнаступлении бессмысленном, тогда они начнут с помощью бронетехники прорываться, закрепляться на трупах.Поляки идут другой волной и закрепляются. Это есть – не щадить своих людей, это децимация. Если побежали – расстреляли, уже Залужный у Верховной Рады выпросил решение, директиву о том, что командир может расстреливать бойца, если он бежит", – заявил Ераносян.Он считает, что поляки зайдут, когда ВСУ будут утилизированы процентов на 45-55, на этом уровне, и они зайдут не воевать, а зайдут со сформированными добровольческими полками и, возможно, бригадами белорусов, которые уже они формируют на территории Польши."Они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия. Это будет пять новых польских воеводств.Они введут полицейские силы, территориальную оборону, и – под видом защиты на рубежах, а именно формирования новых опорных пунктов и закрытия городов собственными ПВО – заведут вооруженные силы, которые будут обеспечивать тыловые районы", – прогнозирует Ераносян.

https://ukraina.ru/20230116/1042686500.html

https://ukraina.ru/20230116/1042678683.html

https://ukraina.ru/20230116/1042677904.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, всу, украина, россия, запад, польша, донбасс, соледар, владимир ераносян, пропаганда