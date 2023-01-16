https://ukraina.ru/20230116/1042689289.html
Вскрытие Донбасской дуги, польские войска на территории Украины. О чём говорили эксперты 16 января
Вскрытие Донбасской дуги, польские войска на территории Украины. О чём говорили эксперты 16 января - 16.01.2023 Украина.ру
Вскрытие Донбасской дуги, польские войска на территории Украины. О чём говорили эксперты 16 января
После взятия Соледара для российских войск открывается целый веер направлений, а в мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины
2023-01-16T18:56
2023-01-16T18:56
2023-01-16T18:56
эксклюзив
всу
украина
россия
запад
польша
донбасс
соледар
владимир ераносян
пропаганда
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Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.Фронт после СоледараПосле взятия Соледара российские войска наверняка продолжат наступать на Артёмовск, затем – продвигаться в Марьиньке, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко.При этом главная задача – прекратить обстрелы Донецка. Потому что город потихонечку начинает превращаться в Мариуполь."Взяв Соледар, мы практически заходим за Артёмовск. Это очень важный узел для нас, потому что через него подвозились боеприпасы [ВСУ] на всю линию Донбасской дуги (серия бетонированных укреплений, линия обороны, которую ВСУ строили с 2014 года).Мы выходим на оперативный простор и, если смотреть на карту, заходим в тыл [ВСУ] с целью уничтожить Донбасскую дугу. Это то, к чему мы стремились все месяцы СВО – пытались "вскрыть" эту дугу как консервную банку. И вот сейчас нашли путь – вскрыли её с обратной стороны", – сообщил Борзенко.В то же время, куда точно пойдут наши войска после Соледара, пока говорить сложно. Для нас открывается целый веер направлений, сказал военный журналист.Пропаганда и правдаРоссийские силы взяли под контроль город Соледар, но президент Украины Владимир Зеленский это отрицает. По мнению создателя компании "Интернет-розыск", экс-сотрудника спецслужб России Игоря Бедерова, таким образом Зеленский пытается набрать политические очки перед своим населением.Официальный Киев хочет играть мускулами, обещать победу."Если вы посмотрите видео бойца ВСУ с позывным "Мадяр", который снял украинский флаг, висящий на каком-то солевом разломе где-то далеко от Соледара и заявил, что украинские войска якобы все ещё держат оборону в городе, это тоже проявление пропаганды.Кстати говоря, по всем видеозаписям, которые он снимает, всушника прекрасно можно отследить. Его квадрокоптер показывают расстояние от места точки старта и прочие параметры", – рассказал Бедеров.Он также добавил, что все играет на подтверждение фактов, которые Киев пытается продать украинцам, а заодно и населению России.Например, факты о том, что могучая сильная Украина должна быть победительницей. При том, что ВСУ "почему-то втихую предпочитают атаковать дронами наших военнослужащих в тылу, когда они занимаются личной гигиеной".Польские войска на территории УкраиныДоцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян прогнозирует, что в мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины.По словам Ераносяна, уже сейчас на территории Украины есть большая польская бригада под прикрытием "добровольцев ВСУ", но при этом это этнические формирования с польскими командирами.Мало того, продолжил капитан первого ранга, экипажи польских танков Т-72М и "Тверды", контролируются польскими командирами, а 12 "Леопардов"– это рота, которую после люблинского решения передадут ВСУ."Они также будут контролироваться польскими военнослужащими, по отмашке Мариуша Блащука по закрытым шифрованным каналам связи им скажут в какой-то момент, например, в мае, когда вээсушники увязнут в обороне, или наоборот – в контрнаступлении бессмысленном, тогда они начнут с помощью бронетехники прорываться, закрепляться на трупах.Поляки идут другой волной и закрепляются. Это есть – не щадить своих людей, это децимация. Если побежали – расстреляли, уже Залужный у Верховной Рады выпросил решение, директиву о том, что командир может расстреливать бойца, если он бежит", – заявил Ераносян.Он считает, что поляки зайдут, когда ВСУ будут утилизированы процентов на 45-55, на этом уровне, и они зайдут не воевать, а зайдут со сформированными добровольческими полками и, возможно, бригадами белорусов, которые уже они формируют на территории Польши."Они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия. Это будет пять новых польских воеводств.Они введут полицейские силы, территориальную оборону, и – под видом защиты на рубежах, а именно формирования новых опорных пунктов и закрытия городов собственными ПВО – заведут вооруженные силы, которые будут обеспечивать тыловые районы", – прогнозирует Ераносян.
https://ukraina.ru/20230116/1042686500.html
https://ukraina.ru/20230116/1042678683.html
https://ukraina.ru/20230116/1042677904.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, всу, украина, россия, запад, польша, донбасс, соледар, владимир ераносян, пропаганда
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
После взятия Соледара российские войска наверняка продолжат наступать на Артёмовск, затем – продвигаться в Марьиньке, считает военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко.
При этом главная задача – прекратить обстрелы Донецка. Потому что город потихонечку начинает превращаться в Мариуполь.
"Взяв Соледар, мы практически заходим за Артёмовск. Это очень важный узел для нас, потому что через него подвозились боеприпасы [ВСУ] на всю линию Донбасской дуги (серия бетонированных укреплений, линия обороны, которую ВСУ строили с 2014 года).
Мы выходим на оперативный простор и, если смотреть на карту, заходим в тыл [ВСУ] с целью уничтожить Донбасскую дугу. Это то, к чему мы стремились все месяцы СВО – пытались "вскрыть" эту дугу как консервную банку. И вот сейчас нашли путь – вскрыли её с обратной стороны", – сообщил Борзенко.
В то же время, куда точно пойдут наши войска после Соледара, пока говорить сложно. Для нас открывается целый веер направлений, сказал военный журналист.
Российские силы взяли под контроль город Соледар, но президент Украины Владимир Зеленский это отрицает. По мнению создателя компании "Интернет-розыск", экс-сотрудника спецслужб России Игоря Бедерова, таким образом Зеленский пытается набрать политические очки перед своим населением.
Официальный Киев хочет играть мускулами, обещать победу.
"Если вы посмотрите видео бойца ВСУ с позывным "Мадяр", который снял украинский флаг, висящий на каком-то солевом разломе где-то далеко от Соледара и заявил, что украинские войска якобы все ещё держат оборону в городе, это тоже проявление пропаганды.
Кстати говоря, по всем видеозаписям, которые он снимает, всушника прекрасно можно отследить. Его квадрокоптер показывают расстояние от места точки старта и прочие параметры", – рассказал Бедеров.
Он также добавил, что все играет на подтверждение фактов, которые Киев пытается продать украинцам, а заодно и населению России.
Например, факты о том, что могучая сильная Украина должна быть победительницей. При том, что ВСУ "почему-то втихую предпочитают атаковать дронами наших военнослужащих в тылу, когда они занимаются личной гигиеной".
Польские войска на территории Украины
Доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян прогнозирует, что в мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины.
По словам Ераносяна, уже сейчас на территории Украины есть большая польская бригада под прикрытием "добровольцев ВСУ", но при этом это этнические формирования с польскими командирами.
Мало того, продолжил капитан первого ранга, экипажи польских танков Т-72М и "Тверды", контролируются польскими командирами, а 12 "Леопардов"– это рота, которую после люблинского решения передадут ВСУ.
"Они также будут контролироваться польскими военнослужащими, по отмашке Мариуша Блащука по закрытым шифрованным каналам связи им скажут в какой-то момент, например, в мае, когда вээсушники увязнут в обороне, или наоборот – в контрнаступлении бессмысленном, тогда они начнут с помощью бронетехники прорываться, закрепляться на трупах.
Поляки идут другой волной и закрепляются. Это есть – не щадить своих людей, это децимация. Если побежали – расстреляли, уже Залужный у Верховной Рады выпросил решение, директиву о том, что командир может расстреливать бойца, если он бежит", – заявил Ераносян.
Он считает, что поляки зайдут, когда ВСУ будут утилизированы процентов на 45-55, на этом уровне, и они зайдут не воевать, а зайдут со сформированными добровольческими полками и, возможно, бригадами белорусов, которые уже они формируют на территории Польши.
"Они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия. Это будет пять новых польских воеводств.
Они введут полицейские силы, территориальную оборону, и – под видом защиты на рубежах, а именно формирования новых опорных пунктов и закрытия городов собственными ПВО – заведут вооруженные силы, которые будут обеспечивать тыловые районы", – прогнозирует Ераносян.