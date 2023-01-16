https://ukraina.ru/20230116/1042685574.html
Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной
Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной - 16.01.2023 Украина.ру
Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 января провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля
2023-01-16T17:31
2023-01-16T17:31
2023-01-16T17:31
новости
владимир путин
эрдоган
украина
пленные
телефонный разговор
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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", - говорится в сообщении. Также отмечается, что Путин обратил внимание Эрдогана на "деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники".Примером лицемерной политики Киева, заявил Путин, стало неприятие предложения прекратить огонь на период Рождества.Среди иных тем разговора лидеров двух стран - ход реализации зерновой сделки, ситуации в Сирии, стороны также подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.
https://ukraina.ru/20230112/1042593229.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, эрдоган, украина, пленные, телефонный разговор
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, Украина, пленные, телефонный разговор
Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 января провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Путин обратил внимание Эрдогана на "деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники".
Примером лицемерной политики Киева, заявил Путин, стало неприятие предложения прекратить огонь на период Рождества.
Среди иных тем разговора лидеров двух стран - ход реализации зерновой сделки, ситуации в Сирии, стороны также подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.