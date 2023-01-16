https://ukraina.ru/20230116/1042685574.html

Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной

Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной - 16.01.2023 Украина.ру

Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 января провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля

2023-01-16T17:31

2023-01-16T17:31

2023-01-16T17:31

новости

владимир путин

эрдоган

украина

пленные

телефонный разговор

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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", - говорится в сообщении. Также отмечается, что Путин обратил внимание Эрдогана на "деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники".Примером лицемерной политики Киева, заявил Путин, стало неприятие предложения прекратить огонь на период Рождества.Среди иных тем разговора лидеров двух стран - ход реализации зерновой сделки, ситуации в Сирии, стороны также подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.

https://ukraina.ru/20230112/1042593229.html

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2023

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новости, владимир путин, эрдоган, украина, пленные, телефонный разговор