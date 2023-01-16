Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной - 16.01.2023 Украина.ру
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Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной
Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной - 16.01.2023 Украина.ру
Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 января провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля
2023-01-16T17:31
2023-01-16T17:31
новости
владимир путин
эрдоган
украина
пленные
телефонный разговор
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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", - говорится в сообщении. Также отмечается, что Путин обратил внимание Эрдогана на "деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники".Примером лицемерной политики Киева, заявил Путин, стало неприятие предложения прекратить огонь на период Рождества.Среди иных тем разговора лидеров двух стран - ход реализации зерновой сделки, ситуации в Сирии, стороны также подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, эрдоган, украина, пленные, телефонный разговор
Новости, Владимир Путин, Эрдоган, Украина, пленные, телефонный разговор

Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной

17:31 16.01.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 16 января провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Путин обратил внимание Эрдогана на "деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники".
Примером лицемерной политики Киева, заявил Путин, стало неприятие предложения прекратить огонь на период Рождества.
Среди иных тем разговора лидеров двух стран - ход реализации зерновой сделки, ситуации в Сирии, стороны также подтвердили настрой на развитие сотрудничества двух стран, в том числе по проекту газового хаба.
Путин Зеленский Эрдоган коллаж - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 19:06
Эрдоган будет просить Зеленского и Путина организовать "гуманитарный коридор"Президент Турции Тайип Эрдоган планирует переговорить по телефону с коллегой из России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, предложив им инициативу организации гуманитарного коридора, сообщил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч в эфире "Си-эн-эн тюрк"
 
НовостиВладимир ПутинЭрдоганУкраинапленныетелефонный разговор
 
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17:31Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной
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