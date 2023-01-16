США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол - 16.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230116/1042679231.html
США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол
США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол - 16.01.2023 Украина.ру
США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол
Американский посол при НАТО Джулианн Смит заявила, что НАТО и союзники настроены решительно продолжать оказывать военную помощь Украине, отметив, что работа по её присоединению к североатлантическому альянсу будет продолжена "после победы" на поле боя
2023-01-16T15:14
2023-01-16T15:14
новости
нато
сша
посол
ллойд остин
спецоперация
йенс столтенберг
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/05/1039411121_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_2230d6ec5a68648cee725b763eb6232e.jpg
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 11 января заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины. Она отметила, что поддержка Украины сейчас остается на таком же уровне, как и 24 февраля прошлого года, при этом союзники по НАТО едины в своей решимости продолжать оказывать помощь, поскольку цель - "победа Украины на поле боя". По словам посла, министр обороны США Ллойд Остин ежемесячно убеждает более 50 стран, в сжатые сроки активизироваться в оказании помощи украинской стороне, запрос на которую озвучивает министр обороны Украины и командиры. На встрече в формате "Рамштайн" на американской авиабазе в Германии, которая состоится 20 января, будет озвучена новая помощь, добавила она. "Они (украинские военные - ред.) могут овладевать средствами (оружием - ред.) в режиме реального времени и эффективно использовать их на поле боя. Это наш фокус. Наш фокус здесь, в НАТО, заключается в поддержании единства и обеспечении того, чтобы отдельные страны делали все возможное, чтобы украинская армия получила необходимую поддержку", - резюмировала посол. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20221222/1042045570.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039435812_0:0:426:554_1920x0_80_0_0_50ebf617e3961d1f2e3b8626f6871e58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, сша, посол, ллойд остин, спецоперация, йенс столтенберг, германия
Новости, НАТО, США, посол, Ллойд Остин, Спецоперация, Йенс Столтенберг, Германия

США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол

15:14 16.01.2023
 
© коллаж Украина.РуНАТО Украина коллаж
НАТО Украина коллаж
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Американский посол при НАТО Джулианн Смит заявила, что НАТО и союзники настроены решительно продолжать оказывать военную помощь Украине, отметив, что работа по её присоединению к североатлантическому альянсу будет продолжена "после победы" на поле боя
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 11 января заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины.

"Я не вижу, чтобы дебаты по Украине и НАТО действительно продвигались в каком-то направлении. Но, в конце концов, это тот же курс, который заключается в том, что союзники поддерживают присоединение Украины к альянсу. И мы, несомненно, будем продолжать искать пути укрепления уже сильного партнёрства Украины с НАТО, продвигаясь вперед", - заявила Смит в интервью изданию "ТСН.ua".

Она отметила, что поддержка Украины сейчас остается на таком же уровне, как и 24 февраля прошлого года, при этом союзники по НАТО едины в своей решимости продолжать оказывать помощь, поскольку цель - "победа Украины на поле боя".
По словам посла, министр обороны США Ллойд Остин ежемесячно убеждает более 50 стран, в сжатые сроки активизироваться в оказании помощи украинской стороне, запрос на которую озвучивает министр обороны Украины и командиры. На встрече в формате "Рамштайн" на американской авиабазе в Германии, которая состоится 20 января, будет озвучена новая помощь, добавила она.
"Они (украинские военные - ред.) могут овладевать средствами (оружием - ред.) в режиме реального времени и эффективно использовать их на поле боя. Это наш фокус. Наш фокус здесь, в НАТО, заключается в поддержании единства и обеспечении того, чтобы отдельные страны делали все возможное, чтобы украинская армия получила необходимую поддержку", - резюмировала посол.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Макрон звонит, телефон
22 декабря 2022, 12:03
Макрон объяснил, почему Украину не нужно брать в НАТОВопрос о вступлении Украины в НАТО будет воспринят Россией как враждебный жест, поэтому урегулирование украинского конфликта может произойти без включения страны в альянс. Таким мнением поделился 22 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете "Монд"
 
НовостиНАТОСШАпосолЛлойд ОстинСпецоперацияЙенс СтолтенбергГермания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:31Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной
17:23Почему ВСУ ушли из Соледара. Что говорили об Украине в мире 16 января
17:19Была ли ракета? Прозоров о том, что случилось в Днепропетровске. Видео
17:10Медведчук вернулся. Эксперты о программной статье политика
17:00Игорь Бедеров о том, почему Зеленский отрицает победу российских сил в Соледаре
16:58Украина пытается раздуть скандал из-за российского флага на Australian Open
16:38Сотрудники закрытых Зеленским "каналов Медведчука" запускают новое ТВ - реакция власти
16:19"Капитуляция" Ламбрехт, поставка NASAMS, атака на Севастополь. Главное на Украине на 16:00 16 января
16:18Владимир Ераносян: В мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины
16:03"Латиноамериканский СССР". Мадуро хочет создать союз с Москвой и Пекином
15:57Украинскую группировку "Маньяки. Культ убийств" запретили в РФ
15:48"Бред пьяного ежика": украинский экономист Соскин усомнился в адекватности Зеленского
15:14США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол
15:12В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ на разных направлениях
15:08"Спасли нам жизнь с большим трудом и риском": жители Соледара о том, как проходила эвакуация. Видео
14:54Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ
14:32Сгоревшие танки НАТО на Красной площади: Стариков об антирекламе для западного ВПК. Видео
14:17Песков ответил на вопрос о реакции Путина на статью Медведчука
14:16Новая разрядка или смерть. О чем написал в своей статье Виктор Медведчук
13:48Третьяков, попавший под санкции Зеленского, рассказал, почему этот список появился именно сейчас
Лента новостейМолния