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США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол
США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол - 16.01.2023 Украина.ру
США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол
Американский посол при НАТО Джулианн Смит заявила, что НАТО и союзники настроены решительно продолжать оказывать военную помощь Украине, отметив, что работа по её присоединению к североатлантическому альянсу будет продолжена "после победы" на поле боя
2023-01-16T15:14
2023-01-16T15:14
2023-01-16T15:14
новости
нато
сша
посол
ллойд остин
спецоперация
йенс столтенберг
германия
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 11 января заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины. Она отметила, что поддержка Украины сейчас остается на таком же уровне, как и 24 февраля прошлого года, при этом союзники по НАТО едины в своей решимости продолжать оказывать помощь, поскольку цель - "победа Украины на поле боя". По словам посла, министр обороны США Ллойд Остин ежемесячно убеждает более 50 стран, в сжатые сроки активизироваться в оказании помощи украинской стороне, запрос на которую озвучивает министр обороны Украины и командиры. На встрече в формате "Рамштайн" на американской авиабазе в Германии, которая состоится 20 января, будет озвучена новая помощь, добавила она. "Они (украинские военные - ред.) могут овладевать средствами (оружием - ред.) в режиме реального времени и эффективно использовать их на поле боя. Это наш фокус. Наш фокус здесь, в НАТО, заключается в поддержании единства и обеспечении того, чтобы отдельные страны делали все возможное, чтобы украинская армия получила необходимую поддержку", - резюмировала посол. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, сша, посол, ллойд остин, спецоперация, йенс столтенберг, германия
США продолжит работу по вступлению Украины в НАТО "после победы" - американский посол
Американский посол при НАТО Джулианн Смит заявила, что НАТО и союзники настроены решительно продолжать оказывать военную помощь Украине, отметив, что работа по её присоединению к североатлантическому альянсу будет продолжена "после победы" на поле боя
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что страны Запада в ближайшее время увеличат поставки тяжелого вооружения Украине. Президент Украины Владимир Зеленский
11 января заявил, что Киев ждет от НАТО чего-то большего, чем заявления об "открытых дверях" для Украины.
"Я не вижу, чтобы дебаты по Украине и НАТО действительно продвигались в каком-то направлении. Но, в конце концов, это тот же курс, который заключается в том, что союзники поддерживают присоединение Украины к альянсу. И мы, несомненно, будем продолжать искать пути укрепления уже сильного партнёрства Украины с НАТО, продвигаясь вперед", - заявила Смит в интервью изданию "ТСН.ua".
Она отметила, что поддержка Украины сейчас остается на таком же уровне, как и 24 февраля прошлого года, при этом союзники по НАТО едины в своей решимости продолжать оказывать помощь, поскольку цель - "победа Украины на поле боя".
По словам посла, министр обороны США Ллойд Остин ежемесячно убеждает более 50 стран, в сжатые сроки активизироваться в оказании помощи украинской стороне, запрос на которую озвучивает министр обороны Украины и командиры. На встрече в формате "Рамштайн" на американской авиабазе в Германии, которая состоится 20 января, будет озвучена новая помощь, добавила она.
"Они (украинские военные - ред.) могут овладевать средствами (оружием - ред.) в режиме реального времени и эффективно использовать их на поле боя. Это наш фокус. Наш фокус здесь, в НАТО, заключается в поддержании единства и обеспечении того, чтобы отдельные страны делали все возможное, чтобы украинская армия получила необходимую поддержку", - резюмировала посол.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.