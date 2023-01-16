https://ukraina.ru/20230116/1042678683.html

Игорь Бедеров о том, почему Зеленский отрицает победу российских сил в Соледаре

Игорь Бедеров о том, почему Зеленский отрицает победу российских сил в Соледаре - 16.01.2023 Украина.ру

Игорь Бедеров о том, почему Зеленский отрицает победу российских сил в Соледаре

Как работает система пропаганды идеи, что Россия — исторический враг Киева, изданию Украина.ру рассказал создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров

2023-01-16T17:00

2023-01-16T17:00

2023-01-16T17:00

соледар

всу

сво

владимир зеленский

украина

киев

россия

алексей арестович

интервью

пропаганда

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— Игорь Сергеевич, в СМИ продолжается скандал вокруг признания Алексея Арестовича, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за неудачной работы украинских систем ПВО. Эксперты считают, что эта история вскрыла целую "пирамиду вранья" на Украине. Означает ли данная ситуация, что информационная пропаганда Киева терпит поражение?— Нет, конечно, не означает. Любая пропаганда сильна внутри страны. Она также активно пытается выходить за пределы государства и работать с аудиторией противников. Как мы видим, Киеву это удается, к сожалению.Что касается Алексея Арестовича, то он красиво говорящий инструмент пропаганды Киева. Советник главы офиса президента Украины часто высказывает оценочные суждения, кажущиеся логичными и последовательными.Нужно помнить, что, это его работа. Как представитель своей страны, он не может озвучивать иную версию, кроме как дискредитирующую Россию и ее вооруженные силы, население.Для того, чтобы докопаться до истины, нужно самостоятельно изучать факты, проверять такие заявления и делать свои выводы.— Может ли скандал вокруг Арестовича иметь целью отвлечение внимания общественности от чего-то другого?— Вполне может быть. Но правду, памятуя опыт Второй мировой войной, мы узнаем лет через 30.— Как Вы можете прокомментировать то, что Соледар взят российскими войсками, а Владимир Зеленский это отрицает. В чем смысл такого поведения?— Конечно, это набор политических очков перед своим населением. Они [Киев] все хотят потрясать мускулами, показывать, что мы победим.Если вы посмотрите видео бойца ВСУ с позывным "Мадяр", который снял украинский флаг, висящий на каком-то солевом разломе где-то далеко от Соледара и заявил, что украинские войска якобы все ещё держат оборону в городе, это тоже проявление пропаганды.Кстати говоря, по всем видеозаписям, которые он снимает, всушника прекрасно можно отследить. Его квадрокоптер показывают расстояние от места точки старта и прочие параметры.Все играет на подтверждение фактов, которые Киев пытается продать украинцам, а также заодно и населению России.Например, факты о том, что могучая сильная Украина вдруг должна быть эдакой победительницей. При том, что ВСУ почему-то втихую предпочитают атаковать дронами наших военнослужащих в тылу, когда они занимаются личной гигиеной.— В прошлом году 21 декабря Владимир Зеленский посещал Вашингтон. При этом вначале он якобы был с визитом в Артемовске, где наградил военнослужащего ВСУ медалью, которую тот попросил передать американскому президенту. Глава Киева торжественно преподнес Джо Байдену эту медаль на встрече в Вашингтоне. Получается, информационная война – это еще и политический фронт? Насколько он важнее или равен войне оружием?— Информационный фронт очень важен, особенно в моменты, пока конфликт не стал всеобъемлющим или не перешёл в стадию, когда каждый сам за себя.С одной стороны, пропаганда выполняет роль объяснение своему населению целей и задачей войны или военной операции. С другой стороны, это попытка дискредитировать власть в стране-противнике.То, что мы сегодня видим, ничем не отличается от того, что было во время Второй мировой войны. Разве что развились информационные технологии. Мы можем все контролировать, практически ничего не можем заблокировать.Идет огромное обилие контента, порой безумного и лживого. Поэтому все те, кто опровергают фейки, сегодня стараются акцентировать внимание на самых крупных новостных повестках.— Давайте напомним читателям, как работает пропаганда и какие схемы использует Киев.— Любая пропаганда является априори синонимом лжи, так как резко отличается от того, как выглядит обычный новостной ряд.Я напомню классические схемы работы пропаганды. Есть событие, факт, допустим, разрушения какого-то жилого дома, и есть новость, то есть освещение данного события, которое не включает в себя смысловые оценочные суждения.Дальше, как правило, на новости наслаиваются мнения. В демократическом государстве они позволяют всем высказаться, рассмотреть все версии.В пропаганде, как правило, отбираются только те версии, которые играют в пользу политической, финансовой, криминальный группы, которая является бенефициаром определенного пропагандистского СМИ (канала, радио, ТВ).Важно учитывать, что помимо пропаганды широко используются подразделение информационно-психологических операций. Они готовят заранее ненастоящие фейковые факты под определенные нужды, а пропагандистская машина на них строит свою доказательную позицию, озвучивая ее населению.Это некрасиво, неправильно и некорректно.— Глава государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь предложил создать международную организацию для взаимодействия стран по вопросам, связанным с кибербезопасностью. Структура, как сказал Щиголь в интервью американской газете Politico 15 января, необходима для отражения кибератак против Украины. Можно ли говорить, что Россия выигрывает в информационной пропаганде?— К сожалению, я каждый день вижу утечку российских данных объектов бизнеса, госсектора, критической информационной структуры, интернет-сайтов, порталов, детских садиков, школ и прочих учреждений.Она происходит в результате хакерских атак, деструктивных групп, суицидальных групп, виртуальных минирований, которые осуществляются [Киевом и Западом].Их количество колоссально. Мы начали фиксировать киберактивность, направленную против РФ, начиная примерно с 2019 года.Выигрываем ли мы? Здесь сложно сказать. Дело в том, что у нас нет понятной прозрачной доктрины ведения информационных и кибервойн. Это никак не регламентировано.Это очень выгодно странам, которые являются лидирующими в этом плане. Мы понимаем, что это за страны [США, Великобритания]Во-первых, чтобы мы не сказали, мы слышим в ответ [от Киева] – это дело рук каких-то корейских хакеров, вьетнамских взломщиков, виноваты молдавские программисты. Попробуй, докажи это.Во-вторых, любая информационная война должна вестись по определённым правилам, которые должны быть задекларированы. Поэтому, опять же, кибервойна не регламентирована сейчас де-факто.Страна, которая ведет агрессию в информационном поле либо в киберпространстве, должна была бы заявить об этом факте. Но никто заявлять об этом не хочет.Все хотят спокойно бомбить информационные объекты, воровать деньги, а потом прикрываться тем, что виноваты какие-то молдавские хакеры.— Что еще может сделать Россия, чтобы эффективно противостоять антироссийской пропаганде Киева и Запада?— Возвращаясь к заявлению о создании некой международной организации в противовес или вместо ООН. Этот вопрос висит достаточно давно.Давайте вспомним, что ООН началось с победы во Второй мировой войне. Основным управляющим органом в ООН, который имеет право блокировать любое решение и фактически строить политику этой структуры, является совет Безопасности ООН.Что представляет собой Совет безопасности? Это лидеры стран, победивших во Второй мировой войне. Как вы понимаете, сейчас не очень хотят видеть в этой славной когорте Российскую Федерацию. Поэтому и ведутся разговоры о блокировке ООН.Потому что сейчас Россия любую инициативу, направленную против её интересов, может заблокировать, будучи членом Совета безопасности и победителем во Второй мировой войне. Лишившись этого статуса, распадись ООН, Москва ничего заблокировать не сможет.А появится какая-то параллельная организация, которая будет что-то решать, естественно, там мнение России также учитываться не будет.Поэтому, по моему мнению, нужно держаться за ООН, за статус страны-победителя во Второй мировой войне, и стараться использовать максимально это для того, чтобы упрочить своё положение.

https://ukraina.ru/20221118/1040955323.html

https://ukraina.ru/20230116/1042654803.html

https://ukraina.ru/20230116/1042659042.html

https://ukraina.ru/20230116/1042645893.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

соледар, всу, сво, владимир зеленский, украина, киев, россия, алексей арестович, интервью, пропаганда, оон, фейки