https://ukraina.ru/20230116/1042670606.html

Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ

Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ - 16.01.2023 Украина.ру

Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ

Известно, что с 16 января по 1 февраля 2023 года на территории Беларуси пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями ВС Белоруссии и России, подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России уже в Белоруссии.

2023-01-16T14:54

2023-01-16T14:54

2023-01-16T16:06

владимир скачко

эксклюзив

белоруссия

запад

одкб

россия

учения

военные учения

вкс

никол пашинян

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А первый замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ уже сообщил, что три учения из четырех, которые ежегодно проводятся Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 2023 году планируется провести в Белоруссии. В период председательства Минска в этой организации.Заявление белоруса — это весомый сигнал во все стороны, откуда наблюдают за жизнью ОДКБ и очень хотели бы ее ослабления, видя в этом и ослабление России. Сигнал и Западу, который опасается усиления российской военной группировки на границах со странами НАТО в Прибалтике и с Польшей. И самой Польше, которая спит и видит, как бы ей поживиться белорусскими землями. И «трибалтийским вымиратам» (Латвия, Литва, Эстония), которые с ослаблением Белоруссии надеются на то, что они смогут как-то прикарманить Калининградскую область России. И Украине, которая опасается удара объединенных российско-белорусских сил в рамках спецвоенной операции (СВО) в ответ на мнимые или реальные провокации украинской стороны. И — это самое главное! — остальным членам ОДКБ (Казахстану, Киргизии, Армении и Таджикистану), которые на словах поддерживают организацию, а на деле норовят вставить ей палки в колеса. Например, тем, что не соглашаются выполнять свои союзнические обязательства и всячески принижают роль ОДКБ в решении возникающих проблем.Г-н Муравейко сообщил: «По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" — тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре». По его словам, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории страны, где плечом к плечу будут действовать авиационные воинские части белорусских и российских подразделений. Будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций.При этом замгоссекретаря Совбеза Белоруссии рассказал, что учения носят исключительно оборонительный характер и, ясное дело, не направлены ни против какой третьей стороны, включая Украину. А чтобы подчеркнуть серьезность и глобальность намерений Минска в рамках ОДКБ, Муравейко заявил, что в текущем году Белоруссия будет предлагать и организовывать международную конференцию «по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ — КНР».Другими словами, г-н Муравейко всем намекает, что Китай — тоже с Минском и Москвой, а это в современном мире очень серьезно. И Белоруссия, как председатель в ОДКБ, хочет воспользоваться этим сполна. «Определено в числе приоритетов сохранение мира и спокойствия, локализация различных кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации. Вторым немаловажным приоритетом является развитие коллективных сил организации. Это важный вопрос. Сегодня организация обладает определенным военным потенциалом, который нужно развивать, совершенствовать, проводить совместные мероприятия», — очертил он круг вопросов, над которыми предлагает поразмыслить и определиться.При этом Муравейко сообщил отдельно, что еще одно направление председательства Минска — повышение престижа ОДКБ, ее взаимодействие с другими международными организациями и с третьими странами. «И все это делается, чтобы обеспечить стабильность и предупредить возникающие и существующие риски и вызовы. Объективно скажу, что, выбирая такие направления в качестве приоритетов, были заложены определенные изюминки», — сказал он.И это тоже понятно. В последнее время, когда в адрес ОДКБ полетели серьезные недоброжелательные стрелы, это очень достойный ответ всем критикам, которые в последнее время все чаще и чаще утверждают, что ОДКБ слабеет и поэтому испытывает серьезные затруднения в своей деятельности, сводя эту деятельность фактически к нулю на практике и ограничиваясь пустопорожними, хотя и пафосными словесными излияниями.Определенная сермяжная правда в этом, разумеется, есть. Только в последние месяцы ОДКБ основательно растеряла тот авторитет, которые она приобрела в январе 2022 года, когда за считанные часы войска Организации смогли предотвратить госпереворот и бунт в Казахстане.И вот прошел год, а об этом «забыли». И в первую очередь в Казахстане, который после начала СВО на Украине, занял, мягко говоря, двусмысленную позицию в отношении и России, и ОДКБ.И если официальная Астана на словах еще как бы придерживается союзнических обязательств, настаивает на стратегических отношениях с Москвой, ведет переговоры о межгосударственных проектах в области энергетики в условиях международных санкций, то бизнес-круги и различные части казахстанской политической элиты демонстрируют полный плюрализм и многовекторность. И в отношениях с российскими партнерами, и в отношении российских предприятий.На 90% прирученный коллективным Западом (США, Великобританией) казахстанский бизнес элементарно боится международных санкций и потому сокращает сотрудничество с Россией. В первую очередь в банковской и энергетической сферах. Ну а различные политики Казахстана всячески культивируют и проводят русофобскую политику у себя в стране и за ее пределами, оказывая помощь той же Украине.Последний такой пример — «юрты несокрушимости» (пункты обогрева и призрения нуждающихся на Украине в условиях холодов), установленные Буче под Киевом на казахстанские деньги. Сначала даже прошло сообщение, что участие с в установке «юрт» принимало посольство Казахстана на Украине, при содействии которого нуждающимся украинцам передали электрогенераторы, помогающие выжить в условиях бомбардировок СВО.Со временем выяснилось, что указанные юрты установлены на деньги казахстанских бизнесменов-меценатов, без вмешательства властей этой страны, но официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил: «Никакой проблемы в установлении юрты мы не видим. Установили, и дальше что? Юрта — это традиционное жилище кочевников. Оно легко собирается и переносится на новое место, экологически чистая. Наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало».При этом Казахстан определился в своей позиции в отношении России: негласная и неофициальная поддержка западных санкций (при том, что в конце прошлого года глав МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил: его страна не присоединилась к западным санкциям против России), отказ в признании новых российских субъектов, появившихся вовремя СВО, помощь Украине, совместные учения с НАТО и даже наемники, воюющие на стороне Киева.Точно так же власти Киргизии отменили учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2022», которые должны были пройти с 10 по 14 октября. Причина — претензии к военному блоку, реакция и обида Бишкека на ОДКБ за то, что она не содействовала урегулированию конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, который возник и перерос в настоящие боевые действия в сентябре 2022 года.И что самое интересное: этот конфликт был между двумя членами ОДКБ, и оба они выступил с одинаковыми претензиями к Организации. Вслед за Бишкеком свое недовольство высказал и Душанбе.И точно такая же картина повторилась в Армении: 10 января 2023 года Ереван отказался проводить все те же учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории страны на том основании, что они-де нецелесообразны. Потому что, по мнению премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, в нынешних условиях российское военное присутствие в республике создает угрозу для Армении.Это действительно что-то новенькое. Ранее Армения вообще сохранила свой суверенитет под давлением Азербайджана и особенно Турции, поддерживающей Баку во всем, исключительно благодаря вмешательству России, которая смогла погасить военный конфликт в сентябре-ноябре 2020 года, уже названный Второй Карабахской войной. Ее Ереван проиграл подчистую, и Нагорный Карабах перестал бы существовать вообще, если бы не вмешался лично президент России Владимир Путин, который и «вправил мозги» и Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.Тогда Ереван рассыпался в благодарностях. Но стоило случиться инцидентам на границе двух стран 11 мая и 14 ноября 2021 года, а также 13 сентября 2022-го (конфликт вокруг Лачинского коридора), как Ереван немедленно обиделся на ОДКБ за отказ от оказания военной помощи и даже политической оценки происходящего, в частности, политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении.В знак протеста против «сдержанности» со стороны ОДКБ, которая предложила решать конфликты мирным, а не военным способом, Ереван в ноябре прошлого года уже отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи республике. А теперь вот продинамил «Несокрушимое братство». И под каким — повторяю! — предлогом: войска России создадут опасность Армении. «Мы обращаем внимание наших российских коллег на этот факт, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности Армении», — сказал Пашинян откровенно.То есть налицо типичный перепев геополитических мантр Запада, который давно увещевает Армению отказаться от покровительства России и перейти под западный «зонтик», для чего в апреле 2022 года даже была организована встреча Пашиняна и Алиева под эгидой ЕС в Брюсселе. Рулил ею сам глава Евросовета Шарль Мишель. И это была уже вторая такая встреча (первая состоялась там же в декабре 2021-го, после аналогичного визави Пашиняна и Алиева к Путину в Сочи).После отказа Армении восполнить пробелы, как видим, вызвалась Белоруссия. А замглавы Совбеза Белоруссии еще и рассказал, что под председательством Белоруссии ОДКБ уделит особое внимание безопасности в Средней Азии, где, по его словам, ситуация в зоне ответственности «достаточно сложна и противоречива». «Взять хотя бы восточноевропейский регион коллективной безопасности. Он на сегодня насыщен глубокой милитаризацией западных стран, повышением военной активности у наших границ. Афгано-таджикская граница в Центрально-Азиатском регионе тоже постоянный источник напряженности, который создает свои риски и вызовы. Причем не только для стран региона, но и всех стран. Это наркотрафик, трафик оружия, незаконная миграция и другие вопросы. Про кавказский регион можно тоже долго рассказывать. Сегодня это тоже один из источников напряженности, который существует. Поэтому ОДКБ объективно является тем сдерживающим и сплачивающим элементом, который обеспечивает в своей зоне ответственности поддержание стабильности и мира», — заявили он о главной задаче Организации в ближайшие месяцы.И это очень важно. С учетом того, что коллективный Запад, ведомый США, по-прежнему системно и неуклонно, с завидным постоянством и упорством проводит политику окружения России зоной нестабильности и угроз ее безопасности по всему периметру российских границ. Во-первых, где-то США уже инспирировали «горячую» войну (в Европе, на Украине). Во-вторых, где-то стараются вбивать клинья между Россией и ее постоянными союзниками и партнерами (как ОДКБ в Средней Азии и на Кавказе). С одной целью — чтобы, в-третьих, если не удастся замкнуть на себя бывших партнеров России, то хотя бы создать вокруг России пояс нестабильности и хаоса, который держал бы в постоянном напряжении и отвлекал силы и ресурсы.И вот Белоруссия пытается подставить плечо и России, и всей ОДКБ, которой, по словам директора ереванского Института Кавказа Александра Искандаряна, по-любому нужно придумать механизмы для разрешения всевозможных конфликтов и обострений между своими членами и в общении с окружающим миром. Вон премьер Армении Пашинян даже готов обратиться в ООН, чтобы заменить российских миротворцев-гарантов мира в зоне Карабахского конфликта. «Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направления дополнительной многонациональной миротворческой группировки. Одно однозначно — после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет», — сказал он. И для вежливости на всякий случай заметил, что пока Ереван этого делать не будет, поскольку «это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России». А это страшно — остаться без такого защитника и партнера, это даже он понимает.С другой стороны, если не будет изменений, то ситуация в ОДКБ будет оставаться такой, какая она есть сейчас, а значит, в этом случае проблемы и дальше будут возникать. И с этим трудно спорить.

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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