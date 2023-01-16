Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ - 16.01.2023 Украина.ру
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Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ
Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ - 16.01.2023 Украина.ру
Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ
Известно, что с 16 января по 1 февраля 2023 года на территории Беларуси пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями ВС Белоруссии и России, подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России уже в Белоруссии.
2023-01-16T14:54
2023-01-16T16:06
владимир скачко
эксклюзив
белоруссия
запад
одкб
россия
учения
военные учения
вкс
никол пашинян
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А первый замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ уже сообщил, что три учения из четырех, которые ежегодно проводятся Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 2023 году планируется провести в Белоруссии. В период председательства Минска в этой организации.Заявление белоруса — это весомый сигнал во все стороны, откуда наблюдают за жизнью ОДКБ и очень хотели бы ее ослабления, видя в этом и ослабление России. Сигнал и Западу, который опасается усиления российской военной группировки на границах со странами НАТО в Прибалтике и с Польшей. И самой Польше, которая спит и видит, как бы ей поживиться белорусскими землями. И «трибалтийским вымиратам» (Латвия, Литва, Эстония), которые с ослаблением Белоруссии надеются на то, что они смогут как-то прикарманить Калининградскую область России. И Украине, которая опасается удара объединенных российско-белорусских сил в рамках спецвоенной операции (СВО) в ответ на мнимые или реальные провокации украинской стороны. И — это самое главное! — остальным членам ОДКБ (Казахстану, Киргизии, Армении и Таджикистану), которые на словах поддерживают организацию, а на деле норовят вставить ей палки в колеса. Например, тем, что не соглашаются выполнять свои союзнические обязательства и всячески принижают роль ОДКБ в решении возникающих проблем.Г-н Муравейко сообщил: «По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" — тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре». По его словам, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории страны, где плечом к плечу будут действовать авиационные воинские части белорусских и российских подразделений. Будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций.При этом замгоссекретаря Совбеза Белоруссии рассказал, что учения носят исключительно оборонительный характер и, ясное дело, не направлены ни против какой третьей стороны, включая Украину. А чтобы подчеркнуть серьезность и глобальность намерений Минска в рамках ОДКБ, Муравейко заявил, что в текущем году Белоруссия будет предлагать и организовывать международную конференцию «по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ — КНР».Другими словами, г-н Муравейко всем намекает, что Китай — тоже с Минском и Москвой, а это в современном мире очень серьезно. И Белоруссия, как председатель в ОДКБ, хочет воспользоваться этим сполна. «Определено в числе приоритетов сохранение мира и спокойствия, локализация различных кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации. Вторым немаловажным приоритетом является развитие коллективных сил организации. Это важный вопрос. Сегодня организация обладает определенным военным потенциалом, который нужно развивать, совершенствовать, проводить совместные мероприятия», — очертил он круг вопросов, над которыми предлагает поразмыслить и определиться.При этом Муравейко сообщил отдельно, что еще одно направление председательства Минска — повышение престижа ОДКБ, ее взаимодействие с другими международными организациями и с третьими странами. «И все это делается, чтобы обеспечить стабильность и предупредить возникающие и существующие риски и вызовы. Объективно скажу, что, выбирая такие направления в качестве приоритетов, были заложены определенные изюминки», — сказал он.И это тоже понятно. В последнее время, когда в адрес ОДКБ полетели серьезные недоброжелательные стрелы, это очень достойный ответ всем критикам, которые в последнее время все чаще и чаще утверждают, что ОДКБ слабеет и поэтому испытывает серьезные затруднения в своей деятельности, сводя эту деятельность фактически к нулю на практике и ограничиваясь пустопорожними, хотя и пафосными словесными излияниями.Определенная сермяжная правда в этом, разумеется, есть. Только в последние месяцы ОДКБ основательно растеряла тот авторитет, которые она приобрела в январе 2022 года, когда за считанные часы войска Организации смогли предотвратить госпереворот и бунт в Казахстане.И вот прошел год, а об этом «забыли». И в первую очередь в Казахстане, который после начала СВО на Украине, занял, мягко говоря, двусмысленную позицию в отношении и России, и ОДКБ.И если официальная Астана на словах еще как бы придерживается союзнических обязательств, настаивает на стратегических отношениях с Москвой, ведет переговоры о межгосударственных проектах в области энергетики в условиях международных санкций, то бизнес-круги и различные части казахстанской политической элиты демонстрируют полный плюрализм и многовекторность. И в отношениях с российскими партнерами, и в отношении российских предприятий.На 90% прирученный коллективным Западом (США, Великобританией) казахстанский бизнес элементарно боится международных санкций и потому сокращает сотрудничество с Россией. В первую очередь в банковской и энергетической сферах. Ну а различные политики Казахстана всячески культивируют и проводят русофобскую политику у себя в стране и за ее пределами, оказывая помощь той же Украине.Последний такой пример — «юрты несокрушимости» (пункты обогрева и призрения нуждающихся на Украине в условиях холодов), установленные Буче под Киевом на казахстанские деньги. Сначала даже прошло сообщение, что участие с в установке «юрт» принимало посольство Казахстана на Украине, при содействии которого нуждающимся украинцам передали электрогенераторы, помогающие выжить в условиях бомбардировок СВО.Со временем выяснилось, что указанные юрты установлены на деньги казахстанских бизнесменов-меценатов, без вмешательства властей этой страны, но официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил: «Никакой проблемы в установлении юрты мы не видим. Установили, и дальше что? Юрта — это традиционное жилище кочевников. Оно легко собирается и переносится на новое место, экологически чистая. Наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало».При этом Казахстан определился в своей позиции в отношении России: негласная и неофициальная поддержка западных санкций (при том, что в конце прошлого года глав МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил: его страна не присоединилась к западным санкциям против России), отказ в признании новых российских субъектов, появившихся вовремя СВО, помощь Украине, совместные учения с НАТО и даже наемники, воюющие на стороне Киева.Точно так же власти Киргизии отменили учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2022», которые должны были пройти с 10 по 14 октября. Причина — претензии к военному блоку, реакция и обида Бишкека на ОДКБ за то, что она не содействовала урегулированию конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, который возник и перерос в настоящие боевые действия в сентябре 2022 года.И что самое интересное: этот конфликт был между двумя членами ОДКБ, и оба они выступил с одинаковыми претензиями к Организации. Вслед за Бишкеком свое недовольство высказал и Душанбе.И точно такая же картина повторилась в Армении: 10 января 2023 года Ереван отказался проводить все те же учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории страны на том основании, что они-де нецелесообразны. Потому что, по мнению премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, в нынешних условиях российское военное присутствие в республике создает угрозу для Армении.Это действительно что-то новенькое. Ранее Армения вообще сохранила свой суверенитет под давлением Азербайджана и особенно Турции, поддерживающей Баку во всем, исключительно благодаря вмешательству России, которая смогла погасить военный конфликт в сентябре-ноябре 2020 года, уже названный Второй Карабахской войной. Ее Ереван проиграл подчистую, и Нагорный Карабах перестал бы существовать вообще, если бы не вмешался лично президент России Владимир Путин, который и «вправил мозги» и Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.Тогда Ереван рассыпался в благодарностях. Но стоило случиться инцидентам на границе двух стран 11 мая и 14 ноября 2021 года, а также 13 сентября 2022-го (конфликт вокруг Лачинского коридора), как Ереван немедленно обиделся на ОДКБ за отказ от оказания военной помощи и даже политической оценки происходящего, в частности, политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении.В знак протеста против «сдержанности» со стороны ОДКБ, которая предложила решать конфликты мирным, а не военным способом, Ереван в ноябре прошлого года уже отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи республике. А теперь вот продинамил «Несокрушимое братство». И под каким — повторяю! — предлогом: войска России создадут опасность Армении. «Мы обращаем внимание наших российских коллег на этот факт, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности Армении», — сказал Пашинян откровенно.То есть налицо типичный перепев геополитических мантр Запада, который давно увещевает Армению отказаться от покровительства России и перейти под западный «зонтик», для чего в апреле 2022 года даже была организована встреча Пашиняна и Алиева под эгидой ЕС в Брюсселе. Рулил ею сам глава Евросовета Шарль Мишель. И это была уже вторая такая встреча (первая состоялась там же в декабре 2021-го, после аналогичного визави Пашиняна и Алиева к Путину в Сочи).После отказа Армении восполнить пробелы, как видим, вызвалась Белоруссия. А замглавы Совбеза Белоруссии еще и рассказал, что под председательством Белоруссии ОДКБ уделит особое внимание безопасности в Средней Азии, где, по его словам, ситуация в зоне ответственности «достаточно сложна и противоречива». «Взять хотя бы восточноевропейский регион коллективной безопасности. Он на сегодня насыщен глубокой милитаризацией западных стран, повышением военной активности у наших границ. Афгано-таджикская граница в Центрально-Азиатском регионе тоже постоянный источник напряженности, который создает свои риски и вызовы. Причем не только для стран региона, но и всех стран. Это наркотрафик, трафик оружия, незаконная миграция и другие вопросы. Про кавказский регион можно тоже долго рассказывать. Сегодня это тоже один из источников напряженности, который существует. Поэтому ОДКБ объективно является тем сдерживающим и сплачивающим элементом, который обеспечивает в своей зоне ответственности поддержание стабильности и мира», — заявили он о главной задаче Организации в ближайшие месяцы.И это очень важно. С учетом того, что коллективный Запад, ведомый США, по-прежнему системно и неуклонно, с завидным постоянством и упорством проводит политику окружения России зоной нестабильности и угроз ее безопасности по всему периметру российских границ. Во-первых, где-то США уже инспирировали «горячую» войну (в Европе, на Украине). Во-вторых, где-то стараются вбивать клинья между Россией и ее постоянными союзниками и партнерами (как ОДКБ в Средней Азии и на Кавказе). С одной целью — чтобы, в-третьих, если не удастся замкнуть на себя бывших партнеров России, то хотя бы создать вокруг России пояс нестабильности и хаоса, который держал бы в постоянном напряжении и отвлекал силы и ресурсы.И вот Белоруссия пытается подставить плечо и России, и всей ОДКБ, которой, по словам директора ереванского Института Кавказа Александра Искандаряна, по-любому нужно придумать механизмы для разрешения всевозможных конфликтов и обострений между своими членами и в общении с окружающим миром. Вон премьер Армении Пашинян даже готов обратиться в ООН, чтобы заменить российских миротворцев-гарантов мира в зоне Карабахского конфликта. «Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направления дополнительной многонациональной миротворческой группировки. Одно однозначно — после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет», — сказал он. И для вежливости на всякий случай заметил, что пока Ереван этого делать не будет, поскольку «это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России». А это страшно — остаться без такого защитника и партнера, это даже он понимает.С другой стороны, если не будет изменений, то ситуация в ОДКБ будет оставаться такой, какая она есть сейчас, а значит, в этом случае проблемы и дальше будут возникать. И с этим трудно спорить.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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владимир скачко, эксклюзив, белоруссия, запад, одкб, россия, учения, военные учения, вкс, никол пашинян, карабахский конфликт
Владимир Скачко, Эксклюзив, Белоруссия, Запад, ОДКБ, Россия, учения, военные учения, ВКС, Никол Пашинян, Карабахский конфликт

Белоруссия вышибает клинья Запада в слабеющую ОДКБ

14:54 16.01.2023 (обновлено: 16:06 16.01.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчения ОДКБ "Эшелон-2021"
Учения ОДКБ Эшелон-2021 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
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Известно, что с 16 января по 1 февраля 2023 года на территории Беларуси пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями ВС Белоруссии и России, подразделения Воздушно-космических сил (ВКС) России уже в Белоруссии.
А первый замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ уже сообщил, что три учения из четырех, которые ежегодно проводятся Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в 2023 году планируется провести в Белоруссии. В период председательства Минска в этой организации.
Заявление белоруса — это весомый сигнал во все стороны, откуда наблюдают за жизнью ОДКБ и очень хотели бы ее ослабления, видя в этом и ослабление России.
Сигнал и Западу, который опасается усиления российской военной группировки на границах со странами НАТО в Прибалтике и с Польшей. И самой Польше, которая спит и видит, как бы ей поживиться белорусскими землями. И «трибалтийским вымиратам» (Латвия, Литва, Эстония), которые с ослаблением Белоруссии надеются на то, что они смогут как-то прикарманить Калининградскую область России.
И Украине, которая опасается удара объединенных российско-белорусских сил в рамках спецвоенной операции (СВО) в ответ на мнимые или реальные провокации украинской стороны. И — это самое главное! — остальным членам ОДКБ (Казахстану, Киргизии, Армении и Таджикистану), которые на словах поддерживают организацию, а на деле норовят вставить ей палки в колеса. Например, тем, что не соглашаются выполнять свои союзнические обязательства и всячески принижают роль ОДКБ в решении возникающих проблем.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Г-н Муравейко сообщил: «По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" — тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре». По его словам, для проведения учений будут задействованы аэродромы и полигоны на территории страны, где плечом к плечу будут действовать авиационные воинские части белорусских и российских подразделений. Будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций.
При этом замгоссекретаря Совбеза Белоруссии рассказал, что учения носят исключительно оборонительный характер и, ясное дело, не направлены ни против какой третьей стороны, включая Украину. А чтобы подчеркнуть серьезность и глобальность намерений Минска в рамках ОДКБ, Муравейко заявил, что в текущем году Белоруссия будет предлагать и организовывать международную конференцию «по евразийской безопасности, проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ — КНР».
Другими словами, г-н Муравейко всем намекает, что Китай — тоже с Минском и Москвой, а это в современном мире очень серьезно. И Белоруссия, как председатель в ОДКБ, хочет воспользоваться этим сполна. «Определено в числе приоритетов сохранение мира и спокойствия, локализация различных кризисных ситуаций и недопущение дестабилизации обстановки в зоне ответственности организации. Вторым немаловажным приоритетом является развитие коллективных сил организации. Это важный вопрос. Сегодня организация обладает определенным военным потенциалом, который нужно развивать, совершенствовать, проводить совместные мероприятия», — очертил он круг вопросов, над которыми предлагает поразмыслить и определиться.
При этом Муравейко сообщил отдельно, что еще одно направление председательства Минска — повышение престижа ОДКБ, ее взаимодействие с другими международными организациями и с третьими странами. «И все это делается, чтобы обеспечить стабильность и предупредить возникающие и существующие риски и вызовы. Объективно скажу, что, выбирая такие направления в качестве приоритетов, были заложены определенные изюминки», — сказал он.
И это тоже понятно. В последнее время, когда в адрес ОДКБ полетели серьезные недоброжелательные стрелы, это очень достойный ответ всем критикам, которые в последнее время все чаще и чаще утверждают, что ОДКБ слабеет и поэтому испытывает серьезные затруднения в своей деятельности, сводя эту деятельность фактически к нулю на практике и ограничиваясь пустопорожними, хотя и пафосными словесными излияниями.
Владимир Мамонтов интервью
5 января, 08:10
Владимир Мамонтов: Белорусы смотрели в небо на российские "Калибры" и говорили: "Наши полетели"
Определенная сермяжная правда в этом, разумеется, есть. Только в последние месяцы ОДКБ основательно растеряла тот авторитет, которые она приобрела в январе 2022 года, когда за считанные часы войска Организации смогли предотвратить госпереворот и бунт в Казахстане.
И вот прошел год, а об этом «забыли». И в первую очередь в Казахстане, который после начала СВО на Украине, занял, мягко говоря, двусмысленную позицию в отношении и России, и ОДКБ.
И если официальная Астана на словах еще как бы придерживается союзнических обязательств, настаивает на стратегических отношениях с Москвой, ведет переговоры о межгосударственных проектах в области энергетики в условиях международных санкций, то бизнес-круги и различные части казахстанской политической элиты демонстрируют полный плюрализм и многовекторность. И в отношениях с российскими партнерами, и в отношении российских предприятий.
На 90% прирученный коллективным Западом (США, Великобританией) казахстанский бизнес элементарно боится международных санкций и потому сокращает сотрудничество с Россией. В первую очередь в банковской и энергетической сферах. Ну а различные политики Казахстана всячески культивируют и проводят русофобскую политику у себя в стране и за ее пределами, оказывая помощь той же Украине.
Последний такой пример — «юрты несокрушимости» (пункты обогрева и призрения нуждающихся на Украине в условиях холодов), установленные Буче под Киевом на казахстанские деньги. Сначала даже прошло сообщение, что участие с в установке «юрт» принимало посольство Казахстана на Украине, при содействии которого нуждающимся украинцам передали электрогенераторы, помогающие выжить в условиях бомбардировок СВО.
Со временем выяснилось, что указанные юрты установлены на деньги казахстанских бизнесменов-меценатов, без вмешательства властей этой страны, но официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил: «Никакой проблемы в установлении юрты мы не видим. Установили, и дальше что? Юрта — это традиционное жилище кочевников. Оно легко собирается и переносится на новое место, экологически чистая. Наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало».
11 января, 11:39
Юрта несокрушимости в Буче – частная инициатива казахских бизнесменов – МИД КазахстанаВласти Казахстана не имеют отношения к установке "Юрты несокрушимости" в Буче Киевской области, заявил 11 января РИА Новости официальный представитель казахского МИД Айбек Смадияров
При этом Казахстан определился в своей позиции в отношении России: негласная и неофициальная поддержка западных санкций (при том, что в конце прошлого года глав МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил: его страна не присоединилась к западным санкциям против России), отказ в признании новых российских субъектов, появившихся вовремя СВО, помощь Украине, совместные учения с НАТО и даже наемники, воюющие на стороне Киева.
Точно так же власти Киргизии отменили учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2022», которые должны были пройти с 10 по 14 октября. Причина — претензии к военному блоку, реакция и обида Бишкека на ОДКБ за то, что она не содействовала урегулированию конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, который возник и перерос в настоящие боевые действия в сентябре 2022 года.
И что самое интересное: этот конфликт был между двумя членами ОДКБ, и оба они выступил с одинаковыми претензиями к Организации. Вслед за Бишкеком свое недовольство высказал и Душанбе.
И точно такая же картина повторилась в Армении: 10 января 2023 года Ереван отказался проводить все те же учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории страны на том основании, что они-де нецелесообразны. Потому что, по мнению премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, в нынешних условиях российское военное присутствие в республике создает угрозу для Армении.
Это действительно что-то новенькое. Ранее Армения вообще сохранила свой суверенитет под давлением Азербайджана и особенно Турции, поддерживающей Баку во всем, исключительно благодаря вмешательству России, которая смогла погасить военный конфликт в сентябре-ноябре 2020 года, уже названный Второй Карабахской войной. Ее Ереван проиграл подчистую, и Нагорный Карабах перестал бы существовать вообще, если бы не вмешался лично президент России Владимир Путин, который и «вправил мозги» и Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Тогда Ереван рассыпался в благодарностях. Но стоило случиться инцидентам на границе двух стран 11 мая и 14 ноября 2021 года, а также 13 сентября 2022-го (конфликт вокруг Лачинского коридора), как Ереван немедленно обиделся на ОДКБ за отказ от оказания военной помощи и даже политической оценки происходящего, в частности, политической оценки «агрессии» Азербайджана против территориальной целостности Армении.
В знак протеста против «сдержанности» со стороны ОДКБ, которая предложила решать конфликты мирным, а не военным способом, Ереван в ноябре прошлого года уже отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи республике. А теперь вот продинамил «Несокрушимое братство». И под каким — повторяю! — предлогом: войска России создадут опасность Армении. «Мы обращаем внимание наших российских коллег на этот факт, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности Армении», — сказал Пашинян откровенно.
То есть налицо типичный перепев геополитических мантр Запада, который давно увещевает Армению отказаться от покровительства России и перейти под западный «зонтик», для чего в апреле 2022 года даже была организована встреча Пашиняна и Алиева под эгидой ЕС в Брюсселе. Рулил ею сам глава Евросовета Шарль Мишель. И это была уже вторая такая встреча (первая состоялась там же в декабре 2021-го, после аналогичного визави Пашиняна и Алиева к Путину в Сочи).
- РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 08:18
Генсек ОДКБ Зась: вопрос о включении новых стран в организацию не обсуждаетсяВхождение в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) новых членов не обсуждается, заявил РИА Новости генсек ОДКБ Станислав Зась
После отказа Армении восполнить пробелы, как видим, вызвалась Белоруссия. А замглавы Совбеза Белоруссии еще и рассказал, что под председательством Белоруссии ОДКБ уделит особое внимание безопасности в Средней Азии, где, по его словам, ситуация в зоне ответственности «достаточно сложна и противоречива».
«Взять хотя бы восточноевропейский регион коллективной безопасности. Он на сегодня насыщен глубокой милитаризацией западных стран, повышением военной активности у наших границ. Афгано-таджикская граница в Центрально-Азиатском регионе тоже постоянный источник напряженности, который создает свои риски и вызовы. Причем не только для стран региона, но и всех стран. Это наркотрафик, трафик оружия, незаконная миграция и другие вопросы.
Про кавказский регион можно тоже долго рассказывать. Сегодня это тоже один из источников напряженности, который существует. Поэтому ОДКБ объективно является тем сдерживающим и сплачивающим элементом, который обеспечивает в своей зоне ответственности поддержание стабильности и мира», — заявили он о главной задаче Организации в ближайшие месяцы.
И это очень важно. С учетом того, что коллективный Запад, ведомый США, по-прежнему системно и неуклонно, с завидным постоянством и упорством проводит политику окружения России зоной нестабильности и угроз ее безопасности по всему периметру российских границ. Во-первых, где-то США уже инспирировали «горячую» войну (в Европе, на Украине). Во-вторых, где-то стараются вбивать клинья между Россией и ее постоянными союзниками и партнерами (как ОДКБ в Средней Азии и на Кавказе). С одной целью — чтобы, в-третьих, если не удастся замкнуть на себя бывших партнеров России, то хотя бы создать вокруг России пояс нестабильности и хаоса, который держал бы в постоянном напряжении и отвлекал силы и ресурсы.
И вот Белоруссия пытается подставить плечо и России, и всей ОДКБ, которой, по словам директора ереванского Института Кавказа Александра Искандаряна, по-любому нужно придумать механизмы для разрешения всевозможных конфликтов и обострений между своими членами и в общении с окружающим миром.
Вон премьер Армении Пашинян даже готов обратиться в ООН, чтобы заменить российских миротворцев-гарантов мира в зоне Карабахского конфликта. «Мы говорили, что если Россия не может выполнить функцию по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха, то может обратиться в СБ ООН для направления дополнительной многонациональной миротворческой группировки. Одно однозначно — после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет», — сказал он.
И для вежливости на всякий случай заметил, что пока Ереван этого делать не будет, поскольку «это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России». А это страшно — остаться без такого защитника и партнера, это даже он понимает.
С другой стороны, если не будет изменений, то ситуация в ОДКБ будет оставаться такой, какая она есть сейчас, а значит, в этом случае проблемы и дальше будут возникать. И с этим трудно спорить.
 
Владимир СкачкоЭксклюзивБелоруссияЗападОДКБРоссияучениявоенные ученияВКСНикол ПашинянКарабахский конфликт
 
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