https://ukraina.ru/20230116/1042657989.html

Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении

Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении - 16.01.2023 Украина.ру

Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении

Бывший стилист беглой российской певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что артистка копила на черный день и в ее кошельке более, чем достаточно денег, чтобы продолжать жить красивой жизнью. Об этом на днях написал Starhit

2023-01-16T10:46

2023-01-16T10:46

2023-01-16T10:46

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алла пугачева

певица

деньги

галкин

заработок

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Он добавил, что "такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились", и "все эти нули вы даже сосчитать не сможете".После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами. Он активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.В начале декабря в сети появилась информация, что Пугачева планирует вернуться в Россию. По словам ее бывшего стилиста, певица действительно задумывается о возвращении на родину, однако понимает, что в ближайшее время — это невозможно.Пугачева - мудрый человек и совершает "свой маленький женский подвиг", поддерживая своего мужа, сказал основатель и лидер группы "Агата Кристи", музыкант Вадим Самойлов ранее в интервью Украина.ру.*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ

https://ukraina.ru/20230115/1042640855.html

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новости, алла пугачева, певица, деньги, галкин, заработок