https://ukraina.ru/20230116/1042657989.html
Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении
Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении - 16.01.2023 Украина.ру
Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении
Бывший стилист беглой российской певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что артистка копила на черный день и в ее кошельке более, чем достаточно денег, чтобы продолжать жить красивой жизнью. Об этом на днях написал Starhit
2023-01-16T10:46
2023-01-16T10:46
2023-01-16T10:46
новости
алла пугачева
певица
деньги
галкин
заработок
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Он добавил, что "такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились", и "все эти нули вы даже сосчитать не сможете".После начала СВО Алла Пугачева улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным*, откуда назвала россиян рабами. Он активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.В начале декабря в сети появилась информация, что Пугачева планирует вернуться в Россию. По словам ее бывшего стилиста, певица действительно задумывается о возвращении на родину, однако понимает, что в ближайшее время — это невозможно.Пугачева - мудрый человек и совершает "свой маленький женский подвиг", поддерживая своего мужа, сказал основатель и лидер группы "Агата Кристи", музыкант Вадим Самойлов ранее в интервью Украина.ру.*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ
https://ukraina.ru/20230115/1042640855.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алла пугачева, певица, деньги, галкин, заработок
Черный день для нее настал: стилист Пугачевой рассказал о ее материальном положении
Бывший стилист беглой российской певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что артистка копила на черный день и в ее кошельке более, чем достаточно денег, чтобы продолжать жить красивой жизнью. Об этом на днях написал Starhit
"Алла — умная женщина. Когда работала и зарабатывала, не думала, как многие из нас, что живет одним днем. Она всегда знала, что будет жить и жить дальше. Поэтому всегда откладывала на черный день. И как в воду глядела. Этот черный день для нее настал. Теперь она просит об одном: "Вы, главное, меня поддерживайте!". А за ее деньги не волнуйтесь: там все нормально", - заявил Ровалс.
Он добавил, что "такие деньги, какие есть у нее, вам даже и не снились", и "все эти нули вы даже сосчитать не сможете".
После начала СВО Алла Пугачева
улетела в Израиль с супругом комиком Максимом Галкиным
*, откуда назвала россиян рабами. Он активно высказывался против СВО и нелицеприятно отзывался о гражданах России, и в итоге попал в реестр физлиц-иноагентов. К слову, в числе источников его финансирования неоднократно называлась Украина.
В начале декабря в сети появилась информация, что Пугачева планирует вернуться в Россию. По словам ее бывшего стилиста, певица действительно задумывается о возвращении на родину, однако понимает, что в ближайшее время — это невозможно.
Пугачева - мудрый человек и совершает "свой маленький женский подвиг", поддерживая своего мужа, сказал основатель и лидер группы "Агата Кристи", музыкант Вадим Самойлов ранее в интервью Украина.ру.
*Лица выполняют функцию иноагентов в РФ