https://ukraina.ru/20230116/1042639298.html
Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками
Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками - 16.01.2023 Украина.ру
Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками
Новогодний удар ВСУ по расположению мобилизованных военных в Макеевке (ДНР) высветил проблемы, существующие в ВС РФ, и Министерство обороны должно наказать виновных. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
2023-01-16T08:00
2023-01-16T08:00
2023-01-16T08:00
новости
спецоперация
макеевка
обстрелы
мо рф
вс рф
гончаров
всу
халатность
himars
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ВСУ нанесли удар по зданию бывшего ПТУ № 19 на окраине города, в котором находилось большое число российских военнослужащих, в первые минуты 2023 года. Для обстрела использовалась высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Два реактивных снаряда были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здание.В результате попаданий произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению перекрытий здания. 3 января Минобороны РФ сообщило о том, что жертвами обстрела стали 89 военнослужащих. Это стало самой крупной одновременной потерей личного состава ВС РФ с начала спецоперации на Украине.По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова, причиной атаки стало массовое использование личным составом своих мобильных телефонов, которое позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.Комментируя трагедию, Гончаров отметил, что комментарии представителей российской армии по поводу ответственных за трагедию недостаточны.По его мнению, телефонные звонки мобилизованных действительно имеют отношение к удару ВСУ, однако ответственность за трагедию нельзя сваливать только на них, "за Макеевку кто-то должен получить своё".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230111/1042501307.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, макеевка, обстрелы, мо рф, вс рф, гончаров, всу, халатность, himars
Новости, Спецоперация, Макеевка, обстрелы, МО РФ, ВС РФ, Гончаров, ВСУ, халатность, HIMARS
Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками
Новогодний удар ВСУ по расположению мобилизованных военных в Макеевке (ДНР) высветил проблемы, существующие в ВС РФ, и Министерство обороны должно наказать виновных. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
ВСУ нанесли удар по зданию бывшего ПТУ № 19 на окраине города, в котором находилось большое число российских военнослужащих, в первые минуты 2023 года. Для обстрела использовалась высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Два реактивных снаряда были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здание.
В результате попаданий произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению перекрытий здания. 3 января Минобороны РФ сообщило о том, что жертвами обстрела стали 89 военнослужащих. Это стало самой крупной одновременной потерей личного состава ВС РФ с начала спецоперации на Украине.
По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова, причиной атаки стало массовое использование личным составом своих мобильных телефонов, которое позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.
Комментируя трагедию, Гончаров отметил, что комментарии представителей российской армии по поводу ответственных за трагедию недостаточны.
То есть я понял, что Министерство обороны даёт нам понять: мы не виноваты, виноваты сами ребята, которые навели эти "хаймерсы". Как это, извините, понимать?
Сергей Гончаров
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
По его мнению, телефонные звонки мобилизованных действительно имеют отношение к удару ВСУ, однако ответственность за трагедию нельзя сваливать только на них, "за Макеевку кто-то должен получить своё".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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