https://ukraina.ru/20230116/1042639298.html

Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками

Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками - 16.01.2023 Украина.ру

Сами виноваты? Эксперт указал, что трагедия в Макеевке была вызвана не только телефонными звонками

Новогодний удар ВСУ по расположению мобилизованных военных в Макеевке (ДНР) высветил проблемы, существующие в ВС РФ, и Министерство обороны должно наказать виновных. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:00

2023-01-16T08:00

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спецоперация

макеевка

обстрелы

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гончаров

всу

халатность

himars

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ВСУ нанесли удар по зданию бывшего ПТУ № 19 на окраине города, в котором находилось большое число российских военнослужащих, в первые минуты 2023 года. Для обстрела использовалась высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Два реактивных снаряда были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), четыре — попали в здание.В результате попаданий произошла детонация боеприпасов, которая привела к обрушению перекрытий здания. 3 января Минобороны РФ сообщило о том, что жертвами обстрела стали 89 военнослужащих. Это стало самой крупной одновременной потерей личного состава ВС РФ с начала спецоперации на Украине.По словам первого замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова, причиной атаки стало массовое использование личным составом своих мобильных телефонов, которое позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения удара.Комментируя трагедию, Гончаров отметил, что комментарии представителей российской армии по поводу ответственных за трагедию недостаточны.По его мнению, телефонные звонки мобилизованных действительно имеют отношение к удару ВСУ, однако ответственность за трагедию нельзя сваливать только на них, "за Макеевку кто-то должен получить своё".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230111/1042501307.html

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новости, спецоперация, макеевка, обстрелы, мо рф, вс рф, гончаров, всу, халатность, himars