https://ukraina.ru/20230113/1042605959.html

Сергей Гончаров: Нельзя недооценивать силы врага

Сергей Гончаров: Нельзя недооценивать силы врага - 13.01.2023 Украина.ру

Сергей Гончаров: Нельзя недооценивать силы врага

Если не дать возможности киевскому режиму беспрепятственно получать западные вооружения, наступать российская армия сможет гораздо быстрее и эффективнее. Для этого нужно принимать необходимые решения, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

2023-01-13T13:18

2023-01-13T13:18

2023-01-13T13:18

интервью

сво

соледар

украина

вооружение

вс рф

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей Алексеевич, сегодня говорим о военных успехах: Соледар, следом за ним – Артёмовск. Что дальше, каким будет ответ Украины?– Вы знаете, я, наверное, с Вами соглашусь, надо поздравить наших военных с освобождением Соледара и, надеюсь, и Артёмовска в ближайшее время. Но могу сказать, что это не те победы, которые я и, наверное, наше российское население ожидает от наших Вооружённых сил.Если мы будем за каждый небольшой город для страны, такой как Соледар или Артёмовск, извините, по четыре, а может быть даже больше месяцев вести военные действия, чтобы его захватить, то представляете, о каких сроках можно говорить в дальнейшем?Так что, я думаю, нам надо серьёзно решать вопрос о быстрейшем развитии нашего успеха, и выходить на ту ситуацию, когда мы будем наступать по всему фронту. Чтобы не дать Украине, будем говорить грубо, опомниться. Это первое.Второе: хотелось бы преподнести небольшой подарок нашему населению. Как Вы знаете, 24 февраля – год с начала нашей специальной военной операции. И хотелось бы, чтобы 2023 год пошёл по другому, не так, как, к сожалению, прошел 2022 год.Теперь о том, что нас ожидает. Вы знаете, я бы не стал недооценивать силы нашего врага и не стал бы заниматься шапкозакидательством. Почему я так рассуждаю? Как вы знаете, американцы и страны НАТО – а мы воюем не против Украины, против нас сейчас стоит 51 страна с хорошим большим экономическим и военным потенциалом – они приняли решение, что сейчас на Украину будет поставлено новое тяжёлое вооружение. Которое, они надеются, изменит (ситуацию – Ред.), Украина поменяет ход военной операции и (перестанет испытывать – Ред.) те трудности, которые она сейчас испытывает на поле боя.Так что, если мы не примем решения о том, как это всё предотвратить, нас ждут тяжёлые затяжные бои. Почему я так говорю? Когда мы начинали военную операцию, вся наша военная и политическая власть говорила: мы никогда не допустим, чтобы эшелоны с военной техникой поступали на Украину, будем их уничтожать на подходе, на железнодорожных вокзалах, на автомобильных, на мостах и так далее. Кто-нибудь сейчас говорит об этом хотя бы одним словом?Сейчас Украина всё, что заказывает – получает, как в магазине: получите и распишитесь. А мы уничтожаем (поставляемые Киеву вооружения – Ред.) только тогда, когда это оружие прибывает на место. Кто-то говорит, что это старое вооружение. Да мне по барабану. Если это старое вооружение выстрелит хотя бы один раз и убьёт наших пятерых или троих бойцов – вот в чём проблема. Поэтому не надо относиться к этому так снисходительно. Всё, что поставляется – оно стреляет. А для смерти нашего бойца достаточно одного выстрела.Так что, если мы эти проблемы постараемся в ближайшее время решить, я надеюсь, что, всё-таки, наше наступление – оно будет намного успешнее. – Раз мы начали о проблемах, то хотел бы поговорить о новогодних уроках и организационных выводах из них. Я, конечно же, имею в виду Макеевку и прочие подобные случаи. Учтены ли ошибки, и как быть с теми, кто проигнорирует этот опыт? После того, что было в Макеевке (удар ВСУ по расположению мобилизованных – Ред.), такого, извините, грубо, по-русски, мата и негатива, который выплеснулся, я ещё не видел. То есть эта проблема – не уйдёт. И как бы мы не хотели пьянкой на Новый год, извините, дикими "голубыми огоньками" это скрасить, этого сделать не удастся.Все равно за Макеевку кто-то должен получить своё. Почему это произошло? Как сказало Министерство обороны: мы сделали выводы. И вот та огромная масса звонков, которая была 31 декабря от мобилизованных из этого места, привела к тому, что они навели "хаймерсы" и погибли. То есть я понял, что Министерство обороны даёт нам понять: мы не виноваты, виноваты сами ребята, которые навели эти "хаймерсы". Как это, извините, понимать?Так что, я думаю, проблема со звонками была. Но то, что наша прифронтовая зона сейчас пронизана огромной массой агентуры ВСУ и диверсионными группами, это, наверное, ни у кого это не вызывает сомнений.И думаю, что наши спецслужбы пока на этом уровне, уровне военного времени, не очень, я бы сказал так, справляются с данной ситуацией.

https://ukraina.ru/20230113/1042600405.html

https://ukraina.ru/20221227/1042166944.html

соледар

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, сво, соледар, украина, вооружение, вс рф