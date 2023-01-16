Военный эксперт: западные вооружения для ВСУ беспрепятственно доставляются к линии фронта - 16.01.2023 Украина.ру
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Военный эксперт: западные вооружения для ВСУ беспрепятственно доставляются к линии фронта
Военный эксперт: западные вооружения для ВСУ беспрепятственно доставляются к линии фронта - 16.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт: западные вооружения для ВСУ беспрепятственно доставляются к линии фронта
Недавнее решение ряда стран НАТО о поставках на Украину бронетехники западного производства в ещё большей степени подчёркивает, что России необходимо уничтожать поставляемые вооружения во время их транспортировки.Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
2023-01-16T06:00
2023-01-16T06:00
новости
спецоперация
нато
запад
киевский режим
всу
военная помощь
бронетехника
логистика
потери
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Он отметил, что киевский режим поддерживает 51 страна, многие из которых обладают большим экономическим и военным потенциалом. Там считают, что поставки бронетехники киевскому режиму поменяют ход спецоперации и облегчат ситуацию для ВСУ.Если Россия не предпримет мер по недопущению доставки этих вооружений к полю боя, то "нас ждут тяжёлые затяжные бои", уверен ветеран.Он подверг критике недостаточные, по его мнению, действия России по предотвращению снабжения частей ВСУ.Поставляемые киевскому режиму вооружения уничтожаются в ходе боевых действий на поле боя, а не на марше, утверждает эксперт.Он предостерёг от "снисходительного" отношения к поставляемому Западом вооружению на том основании, что большая его часть является устаревшим. "Старое вооружение" тоже стреляет, и его жертвами становятся российские военнослужащие, подчеркнул он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, нато, запад, киевский режим, всу, военная помощь, бронетехника, логистика, потери, гончаров
Новости, Спецоперация, НАТО, Запад, киевский режим, ВСУ, военная помощь, бронетехника, логистика, потери, Гончаров

Военный эксперт: западные вооружения для ВСУ беспрепятственно доставляются к линии фронта

06:00 16.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / СБУ
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Недавнее решение ряда стран НАТО о поставках на Украину бронетехники западного производства в ещё большей степени подчёркивает, что России необходимо уничтожать поставляемые вооружения во время их транспортировки.Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
Он отметил, что киевский режим поддерживает 51 страна, многие из которых обладают большим экономическим и военным потенциалом. Там считают, что поставки бронетехники киевскому режиму поменяют ход спецоперации и облегчат ситуацию для ВСУ.
Если Россия не предпримет мер по недопущению доставки этих вооружений к полю боя, то "нас ждут тяжёлые затяжные бои", уверен ветеран.
Он подверг критике недостаточные, по его мнению, действия России по предотвращению снабжения частей ВСУ.

Когда мы начинали военную операцию, вся наша военная и политическая власть говорила: мы никогда не допустим, чтобы эшелоны с военной техникой поступали на Украину, будем их уничтожать на подходе, на железнодорожных вокзалах, на автомобильных, на мостах и так далее. Кто-нибудь сейчас говорит об этом хотя бы одним словом? Сейчас Украина всё, что заказывает – получает, как в магазине: получите и распишитесь

Сергей Гончаров интервью
Сергей Гончаров
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
Поставляемые киевскому режиму вооружения уничтожаются в ходе боевых действий на поле боя, а не на марше, утверждает эксперт.
Он предостерёг от "снисходительного" отношения к поставляемому Западом вооружению на том основании, что большая его часть является устаревшим. "Старое вооружение" тоже стреляет, и его жертвами становятся российские военнослужащие, подчеркнул он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияНАТОЗападкиевский режимВСУвоенная помощьбронетехникалогистикапотериГончаров
 
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