https://ukraina.ru/20230116/1042639146.html

Военный эксперт: западные вооружения для ВСУ беспрепятственно доставляются к линии фронта

Военный эксперт: западные вооружения для ВСУ беспрепятственно доставляются к линии фронта - 16.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт: западные вооружения для ВСУ беспрепятственно доставляются к линии фронта

Недавнее решение ряда стран НАТО о поставках на Украину бронетехники западного производства в ещё большей степени подчёркивает, что России необходимо уничтожать поставляемые вооружения во время их транспортировки.Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

2023-01-16T06:00

2023-01-16T06:00

2023-01-16T06:00

новости

спецоперация

нато

запад

киевский режим

всу

военная помощь

бронетехника

логистика

потери

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Он отметил, что киевский режим поддерживает 51 страна, многие из которых обладают большим экономическим и военным потенциалом. Там считают, что поставки бронетехники киевскому режиму поменяют ход спецоперации и облегчат ситуацию для ВСУ.Если Россия не предпримет мер по недопущению доставки этих вооружений к полю боя, то "нас ждут тяжёлые затяжные бои", уверен ветеран.Он подверг критике недостаточные, по его мнению, действия России по предотвращению снабжения частей ВСУ.Поставляемые киевскому режиму вооружения уничтожаются в ходе боевых действий на поле боя, а не на марше, утверждает эксперт.Он предостерёг от "снисходительного" отношения к поставляемому Западом вооружению на том основании, что большая его часть является устаревшим. "Старое вооружение" тоже стреляет, и его жертвами становятся российские военнослужащие, подчеркнул он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, нато, запад, киевский режим, всу, военная помощь, бронетехника, логистика, потери, гончаров