Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара - 16.01.2023 Украина.ру
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Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара
Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара - 16.01.2023 Украина.ру
Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара
Освобождение Соледара (ДНР) — победа российской армии, с которой можно поздравить военных нашей страны, однако это не такой успех, который россияне ожидают от ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
2023-01-16T04:00
2023-01-16T04:00
новости
гончаров
соледар
артёмовск (бахмут)
всу
наступление
вс рф
киевский режим
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Он выразил надежду, что падение Соледара приведёт также к скорому освобождению от сил киевского режима расположенного неподалёку Артёмовска (Бахмута). Однако темп российского наступления в настоящее время очень низок, отметил эксперт.Он призвал "серьёзно решать вопрос о быстрейшем развитии нашего успеха" в виде наступления по всему фронту, чтобы не дать киевскому режиму "опомниться". Ветеран "Альфы" подчеркнул, что не следует заниматься "шапкозакидательством" и недооценивать силы противника.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230112/1042582685.html
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новости, гончаров, соледар, артёмовск (бахмут), всу, наступление, вс рф, киевский режим
Новости, Гончаров, Соледар, Артёмовск (Бахмут), ВСУ, наступление, ВС РФ, киевский режим

Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара

04:00 16.01.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Освобождение Соледара (ДНР) — победа российской армии, с которой можно поздравить военных нашей страны, однако это не такой успех, который россияне ожидают от ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
Он выразил надежду, что падение Соледара приведёт также к скорому освобождению от сил киевского режима расположенного неподалёку Артёмовска (Бахмута). Однако темп российского наступления в настоящее время очень низок, отметил эксперт.

Если мы будем за каждый небольшой город для страны, такой как Соледар или Артёмовск, извините, по четыре, а может быть даже больше месяцев вести военные действия, чтобы его захватить, то представляете, о каких сроках можно говорить в дальнейшем?

Сергей Гончаров
Сергей Гончаров
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
Он призвал "серьёзно решать вопрос о быстрейшем развитии нашего успеха" в виде наступления по всему фронту, чтобы не дать киевскому режиму "опомниться". Ветеран "Альфы" подчеркнул, что не следует заниматься "шапкозакидательством" и недооценивать силы противника.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 15:57
После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНРВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня, на артемовское направление после потери Соледара, сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала "Соловьев Live"
 
НовостиГончаровСоледарАртёмовск (Бахмут)ВСУнаступлениеВС РФкиевский режим
 
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