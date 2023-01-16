https://ukraina.ru/20230116/1042637231.html

Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара

Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара - 16.01.2023 Украина.ру

Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара

Освобождение Соледара (ДНР) — победа российской армии, с которой можно поздравить военных нашей страны, однако это не такой успех, который россияне ожидают от ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

2023-01-16T04:00

2023-01-16T04:00

2023-01-16T04:00

новости

гончаров

соледар

артёмовск (бахмут)

всу

наступление

вс рф

киевский режим

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Он выразил надежду, что падение Соледара приведёт также к скорому освобождению от сил киевского режима расположенного неподалёку Артёмовска (Бахмута). Однако темп российского наступления в настоящее время очень низок, отметил эксперт.Он призвал "серьёзно решать вопрос о быстрейшем развитии нашего успеха" в виде наступления по всему фронту, чтобы не дать киевскому режиму "опомниться". Ветеран "Альфы" подчеркнул, что не следует заниматься "шапкозакидательством" и недооценивать силы противника.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230112/1042582685.html

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новости, гончаров, соледар, артёмовск (бахмут), всу, наступление, вс рф, киевский режим