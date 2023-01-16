Ветеран "Альфы" прокомментировал освобождение Соледара
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Освобождение Соледара (ДНР) — победа российской армии, с которой можно поздравить военных нашей страны, однако это не такой успех, который россияне ожидают от ВС РФ. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
Он выразил надежду, что падение Соледара приведёт также к скорому освобождению от сил киевского режима расположенного неподалёку Артёмовска (Бахмута). Однако темп российского наступления в настоящее время очень низок, отметил эксперт.
Если мы будем за каждый небольшой город для страны, такой как Соледар или Артёмовск, извините, по четыре, а может быть даже больше месяцев вести военные действия, чтобы его захватить, то представляете, о каких сроках можно говорить в дальнейшем?
Он призвал "серьёзно решать вопрос о быстрейшем развитии нашего успеха" в виде наступления по всему фронту, чтобы не дать киевскому режиму "опомниться". Ветеран "Альфы" подчеркнул, что не следует заниматься "шапкозакидательством" и недооценивать силы противника.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
12 января, 15:57После потери Соледара ВСУ перебросили вооружение на артемовское направление - Народная милиция ДНРВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня, на артемовское направление после потери Соледара, сообщил подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский в эфире телеканала "Соловьев Live"