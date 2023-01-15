https://ukraina.ru/20230115/1042639468.html
Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах - 15.01.2023 Украина.ру
Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
Почти три четверти венгров не согласны с решением Еврокомиссии (ЕК) заморозить причитающиеся Будапешту средства из фондов ЕС, свидетельствуют результаты исследования венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg
2023-01-15T14:11
2023-01-15T14:11
2023-01-15T14:11
новости
венгрия
евросоюз
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Как следует из опубликованных результатов опроса, 74% опрошенных "скорее против" решения Евросоюза удержать средства, причитающиеся Венгрии, 24% "скорее поддерживают" такое решение, еще 2% затруднились с ответом.Также 64 % опрошенных жителей Венгрии заявили о том, что Евросоюз придерживается политики двойных стандартов в отношении европейских стран. При этом обратной точки зрения придерживается только 32 %, а оставшиеся 4 % воздержались от ответа.Среди опрошенных 60% выразили мнение, что, замораживая венгерские средства, ЕС хочет таким образом "наказать страну", 36% считают, что ЕС "пытается достичь соглашения, компромисса", 4% не ответили.Как отмечается, опрос проводился по телефону в январе 2023 года, а его участниками стали около тысячи венгров, достигнувших совершеннолетнего возраста.Ранее официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что почти все граждане Венгрии (97%), принявшие участие в национальных консультациях, высказались против санкций Евросоюза в отношении России.
https://ukraina.ru/20220826/1038136191.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, евросоюз
Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах
Почти три четверти венгров не согласны с решением Еврокомиссии (ЕК) заморозить причитающиеся Будапешту средства из фондов ЕС, свидетельствуют результаты исследования венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg
Как следует из опубликованных результатов опроса, 74% опрошенных "скорее против" решения Евросоюза удержать средства, причитающиеся Венгрии, 24% "скорее поддерживают" такое решение, еще 2% затруднились с ответом.
Также 64 % опрошенных жителей Венгрии заявили о том, что Евросоюз придерживается политики двойных стандартов в отношении европейских стран. При этом обратной точки зрения придерживается только 32 %, а оставшиеся 4 % воздержались от ответа.
Среди опрошенных 60% выразили мнение, что, замораживая венгерские средства, ЕС хочет таким образом "наказать страну", 36% считают, что ЕС "пытается достичь соглашения, компромисса", 4% не ответили.
Как отмечается, опрос проводился по телефону в январе 2023 года, а его участниками стали около тысячи венгров, достигнувших совершеннолетнего возраста.
Ранее официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что почти все граждане Венгрии (97%), принявшие участие в национальных консультациях, высказались против санкций Евросоюза в отношении России.