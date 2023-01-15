Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют администрации Байдена
Граждане США не доверяют правительству во главе с Джо Байденом из-за лицемерия и несправедливости, их вера в президента пошатнулась после скандала с обнаруженными секретными документами, заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти
"Все видели документы, найденные у бывшего президента Трампа. Они были обнародованы. Где фотографии документов, найденных у Джо Байдена? Он знал о них, когда ходил на выборы и когда давал интервью. Вот почему Америка не доверяет своему правительству", — сказал спикер.
Ранее СМИ сообщили, что в доме президента США Джо Байдена в Пенсильванском центре (Penn Biden Center) нашли не менее 20 документов с грифом "секретно". Адвокат Байдена Ричард Саубер рассказал, что еще 5 страниц секретных материалов нашли в частном доме президента США в городке Уилмингтон.
Минюст США сейчас выясняет, как государственные тайны, имеющие отношение к периоду вице-президентства Байдена, оказались хранящимися в обычных офисных и жилых помещениях, которыми он пользовался, будучи частным лицом.
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