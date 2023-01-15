Глава конгресса США рассказал, почему американцы не доверяют администрации Байдена

Астрология и политика. Байден и Зеленский: что лучше - кома или летаргия Всех сейчас интересует один вопрос: когда всё это закончится? "Это" включает в себя и военный конфликт на Украине, и экономические санкции, и политические, идеологические конфликты, и многое другое, все драматические и сложные перемены в жизни, которые принес 2022 год.