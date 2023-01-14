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Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО
Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО - 14.01.2023 Украина.ру
Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО
Мы обкатали ЧВК в Сирии в качестве эксперимента. То, что сейчас стало "Вагнером", раньше называлось по-другому. На самом деле это тактические подразделения, которые самостоятельно не выигрывают войн. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
2023-01-14T15:01
2023-01-14T15:01
2023-01-14T15:01
новости
сво
чвк "вагнер"
тактики
война
москалькова
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Что касается осужденных, которые воюют в составе ЧВК "Вагнер", то уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что они проходят через помилование. С юридической точки зрения это вполне рабочий вариант, отметил Трухан."Вагнеровцы" молодцы. Ребята воюют жестко, хорошо и грамотно. Но они воюют не одни, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, чвк "вагнер", тактики, война, москалькова
Новости, СВО, ЧВК "Вагнер", тактики, война, Москалькова
Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО
Мы обкатали ЧВК в Сирии в качестве эксперимента. То, что сейчас стало "Вагнером", раньше называлось по-другому. На самом деле это тактические подразделения, которые самостоятельно не выигрывают войн. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру
"Пусть теперь все эти комментаторы расскажут мне, что тактические изолированные подразделения выигрывают войну. Только дайте мне подготовиться, чтобы я выпил успокоительное. Потому что я буду смеяться до такой степени, что меня кондратий хватит. Тактика войну не выигрывает. Даже оперативное искусство войну не выигрывает. Но в моменте "вагнеровцы" эффективны", - пояснил эксперт.
Что касается осужденных, которые воюют в составе ЧВК "Вагнер", то уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что они проходят через помилование. С юридической точки зрения это вполне рабочий вариант, отметил Трухан.
"Вагнеровцы" молодцы. Ребята воюют жестко, хорошо и грамотно. Но они воюют не одни, заключил собеседник издания.