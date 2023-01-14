https://ukraina.ru/20230114/1042629840.html

Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО

Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО - 14.01.2023 Украина.ру

Я сейчас умру от смеха. Полковник Трухан о том, для чего на самом деле нужны ЧВК "Вагнер" в ходе СВО

Мы обкатали ЧВК в Сирии в качестве эксперимента. То, что сейчас стало "Вагнером", раньше называлось по-другому. На самом деле это тактические подразделения, которые самостоятельно не выигрывают войн. Об этом рассказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан в интервью изданию Украина.ру

2023-01-14T15:01

2023-01-14T15:01

2023-01-14T15:01

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тактики

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Что касается осужденных, которые воюют в составе ЧВК "Вагнер", то уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что они проходят через помилование. С юридической точки зрения это вполне рабочий вариант, отметил Трухан."Вагнеровцы" молодцы. Ребята воюют жестко, хорошо и грамотно. Но они воюют не одни, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, чвк "вагнер", тактики, война, москалькова