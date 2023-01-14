https://ukraina.ru/20230114/1042605014.html

Западная Украина за минувшую неделю. Языковая дискриминация детей и "единый тариф" на побег на Закарпатье

Западная Украина за минувшую неделю. Языковая дискриминация детей и "единый тариф" на побег на Закарпатье - 14.01.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Языковая дискриминация детей и "единый тариф" на побег на Закарпатье

У разных криминальных групп, переправляющих на Запад беглецов от мобилизации, на Закарпатье установлен своеобразный "единый тариф" – 2500 долларов США с одного человека.

2023-01-14T13:11

2023-01-14T13:11

2023-01-14T13:28

эксклюзив

западная украина

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В школах и детсадах Львова продолжается языковая дискриминация детей-переселенцевВо Львове разразился очередной "языковой скандал". Главная конкурентка Ирины Фарион, писательница и "активистка" Лариса Ницой, обвинила львовских педагогов в том, что учительницу украинского языка якобы уволили с предписанием-запретом занимать должности в будущем за то, что она сделала замечание ребенку-переселенцу с требованием говорить в школе только на государственном языке."Мать-переселенка пожаловалась, что ее ребйонка притесняют. Отдел образования прислал комиссию из 12 защитникофф – и, вуаля (!), завуч уволена! Львовские учителя позорно смолчали", – написала Лариса Ницой на своей странице в одной из соцсетей 13 января. Шла речь о ситуации во львовской школе №87 имени Ирины Калинец.Руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк прокомментировал инцидент. Он отметил, что учительницу украинского языка не уволили, но факт публичной дискриминации ребенка по языковому (и не только) признаку подтвердил."На уроке украинского языка учительница попросила сдать контрольную работу ученика, который затягивал его сдачу. Учительница просила сдать побыстрее. И не сдержала своих эмоций, стала ему говорить, что "вы виноваты, что началась война", и что "вы сюда понаехали", и что "война началась из-за вас"", – объяснил Андрей Закалюк.Чиновник добавил, что управление образования созвало комиссию, разобравшуюся в этой ситуации, пригласили психолога из другой школы. Все ученики класса подтвердили, что учительница действительно так выразилась. После этого комиссия отстранила горе-педагога от преподавания в этом классе, но её не уволили с работы.Отдельно начальник управления образования подчеркнул, что ученик, из-за которого возник скандал, не разговаривал на русском языке, и его мама тоже говорит на украинском. По словам чиновника, позиция городских властей остается неизменной: "Мы всегда поддерживали, и будем поддерживать как украинский язык, так и интеграцию детей в новую среду". А в пресс-службе Львовского городского совета отметили, что инцидент произошел ещё осенью 2022 года и тогда же был решен, намекая на нездоровое желание Ларисы Ницой хайпануть на языковом вопросе.Правда, "перебить класс" экс-кандидата в члены КПСС и экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" Ирины Фарион "активистке" Ницой так и не удалось. Накануне Рождества Христова в интервью, опубликованном на своём официальном YouTube-канале, Фарион рассказала, что ее трехлетний внук Дмытрык в детсаде учит русскоязычных детей государственному языку, используя свой кулак."Почему мой Дмытрык, внук, которому 3,5 года, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет", и мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку? Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: "Бабушка, в садике есть москаль!", а бабушка говорит, что "москаля надо уничтожать"", – заявила известная украинская деятельница. Она отметила, что таким образом ребенок учит других "правильному произношению".Экс-депутат Верховной Рады считает, что все дети вынужденных переселенцев обязаны разговаривать исключительно на государственном языке. А если их родителям это не нравится, то они могут уезжать. "Все эти родители, которые сюда [во Львов] приехали со своими москворотыми чадами, должны понимать, что их ребйонок – не ребйонок – что это дитя, которое должно в детском саду говорить на государственном языке, чтобы мой внук не набирался блох московского языка. Если тебе это не нравится, какие проблемы? Сел на танк с буквой Z или V и гебанул отсюда!" – заявила профессор филологии Львовского университета имени Ивана Франко. Думаю, упомянутую выше учительницу украинского языка пани профессор вполне может взять сразу в докторанты.Кстати, на странице вышеупомянутой школы №87 города Львова есть комментарий относительно ещё одной похожей ситуации, которая касается буллинга ученика-переселенца. Ребёнка из Харькова оскорбляли одноклассники, и его маме пришлось прийти в школу, чтобы сделать замечания и попросить больше не обзывать её сына. Никаких дисциплинарных мер тогда не приняли, а результатом усилий женщины стало то, что семья харьковчан решила оставить "гостеприимный Львов".Новый год – новые попытки украинских мужчин сбежать на ЗападЕсли относительно вышеупомянутой семьи переселенцев из Харькова информация во львовских медиа разная (одни пишут, что те вернулись домой, другие – что уехали в Польшу), то маршрут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет со всей Украины с конца февраля прошлого года неизменен – на Запад. После новогодне-рождественского затишья СМИ региона снова массово размещают новости о схемах и попытках выезда уклонистов, фальсификации документов с этой целью и т.п.Так, жителей города Нововолынск Волынской области – 38-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 43 и 52 года – разоблачили оперативники Управления миграционной полиции совместно со следователями отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Львовщины и оперативниками 7-го Карпатского пограничного отряда. Об этом 13 января сообщила Львовская областная прокуратура, осуществляющая процессуальное руководство в этом производстве.Как установили правоохранители, "злоумышленники организовали изготовление фиктивных документов, которые дают военнообязанным мужчинам основания во избежание мобилизации в Вооруженные силы Украины и выезда за границу во время действия военного положения". Свои услуги они оценивали в сумму 1300 долларов США с одного клиента. По данным следствия, подозреваемые могут быть причастны, по меньшей мере, к 15 фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли флеш-накопители, черновые записи и другие доказательства их причастности к совершению уголовных правонарушений. По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, и с конфискацией имущества, отмечают в прокуратуре.А оперативники Волынского пограничного отряда совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований и следователями Национальной полиции прекратили деятельность "организованной преступной группы, которая наладила схему незаконной переправки через украинско-польскую границу мужчин призывного возраста".В поле зрения попали жители Ковельщины, врачи из состава военно-врачебных комиссий и ИТ-специалисты, которые подделывали разного рода печати и справки, в частности, об отсрочке от призыва и выводах о непригодности к военной службе в военное время. В дальнейшем уклонисты по вполне легальным документам беспрепятственно выезжали за пределы государства. В общей сложности преступникам удалось незаконно переправить через границу более 30 человек. За такие услуги "клиенты" платили дельцам от 5 до 10 тысяч долларов США, сообщил 13 января портал МВД Украины.Правоохранители провели колоссальный объем работы по документированию и сбору доказательств по противоправной деятельности, хвастаются в МВД. "Межведомственными группами задержаны основные фигуранты уголовного производства и проведены у них санкционированные обыски. Как результат, изъяты значительные суммы наличных денег, поддельные документы, бланки, банковские карты, телефоны и оргтехника. При этом в помещениях и транспортных средствах участников преступной группы правоохранители обнаружили и изъяли оружие и наркотические вещества," – говорится в сообщении. Правда, на фото изображен только пистолет с травматическими патронами.Также 13 января пресс-служба уже Черновицкой областной прокуратуры сообщила, что житель поселка Красноильск Черновицкого района "вместе с сообщниками, хорошо ориентируясь на пограничной местности, за 10 тысяч евро организовал и обеспечил незаконную переправку в Румынию пяти мужчин призывного возраста". Группу выявили пограничники у госграницы в селе Белая Криница Черновицкого района.А 11 января на Закарпатье пограничники отдела со звучным названием "Деловое" задержали 31-летнего уклониста из Ивано-Франковской области. Мужчина признался, что хотел незаконно попасть в Румынию, чтобы его не мобилизовали в ряды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.За помощью в пересечении границы беглец обратился к дельцу, с которым познакомился в одной из соцсетей. За услуги незнакомца мужчина должен был заплатить 2500 долларов США. Однако он не знал, что на предложенном участке граница проходит по руслу Тисы, и ему придется преодолевать глубокую, холодную и стремительную водную преграду. Пограничники устанавливают лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы, сообщает их пресс-служба.При этом на Закарпатье – по совершенно другим фактам переправки лиц через государственную границу Украины – сотрудники Мукачевского районного управления Национальной полиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ задержали трёх мужчин, причастных к такой деятельности. Двое из них закарпатцы в возрасте 28 и 29 лет, третий их сообщник – 23-летний житель Хмельнитчины.12 января правоохранители задержали всех троих в разных районах Закарпатья. Следователи поместили фигурантов в изолятор временного содержания, и уже сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Известно, что двое из задержанных уже были осуждены за совершение аналогичного преступления, и в настоящее время условно находятся на испытательном сроке.Примечательно, что в ходе расследования правоохранители установили, что фигуранты намеревались организовать для трёх мужчин призывного возраста возможность покинуть пределы страны в обход пунктов пропуска за 2500 долларов США с одного человека. То есть у разных криминальных групп, переправляющих на Запад беглецов от мобилизации, на Закарпатье установлен своеобразный "единый тариф".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20221111/1040724192.html

https://ukraina.ru/20221229/1042207607.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина