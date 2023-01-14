https://ukraina.ru/20230114/1042600550.html

Мир "Великого кольца": социология гетеры

Мир "Великого кольца": социология гетеры - 14.01.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": социология гетеры

Можно только представить себе какой шок вызвал в раздающих разрешеньица и запрещеньица инстанциях последний роман Ивана Антоновича Ефремова "Таис Афинская"... Украина.ру, 14.01.2023

2023-01-14T11:29

2023-01-14T11:29

2023-01-14T11:29

василий стоякин

эксклюзив

иван ефремов

роман

писатель

античность

ссср

проституция

греция

социология

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Можно только представить себе какой шок вызвал в раздающих разрешеньица и запрещеньица инстанциях последний роман Ивана Антоновича Ефремова "Таис Афинская". Писатель слыл оригиналом и большим любителем работы с женским активом столицы, но сделать главной героиней романа, явно ориентированного на подрастающее поколение, проститутку… Это, знаете ли – ну ни в какие ворота.Скорее всего писатель предполагал именно такую реакцию потому в авторском предисловии специально обозначил своё отношение к вопросу: "гетеры, особенно афинские, были женщинами выдающегося образования и способностей, достойными подругами величайших умов и деятелей искусства того времени. Самое слово "гетера" означает "подруга", "товарищ". (…) Плохую услугу гетерам оказал Лукиан Самосатский, известный писатель древности. Вольтер античности, предавший пошлому осмеянию многие древние обычаи и выставивший гетер как вульгарных блудниц, а Афродиту — богиней разврата".Возникает, однако, вопрос – а зачем вдаваться в такие сложности, рискуя написать роман в стол? Почему Ефремов захотел сделать героиней романа именно женщину (более того – конкретную, историческую женщину) это отдельный разговор, но почему именно гетеру?Тут придётся сделать небольшое социологическое отступление, суть которого наверняка отлично понимал сам И.А. Ефремов, который, как и всякий писатель, был стихийным социологом.Даже сейчас, когда представление о наличии врождённых и неотъемлемых прав человека является практически общепризнанным, явившись в любое учреждение, предоставляющее человекам права, вы услышите – "ты чьих будешь, холоп?" Ну и вы достаёте из широких штанин, дубликатом бесценного груза книжечку или карточку с изображением какой-то геральдической скотины, и в меру весомости оной скотины вам отсыпают прав. В общем – права порождаются обязанностями.Это сейчас. В средневековом или, тем более, античном обществе права человека в ещё больше степени были обусловлены его принадлежностью к социальным группам. Человек не относящийся к определённому полису, а внутри полиса – к фратрии, семье и т.п., человеком считался весьма приблизительным.Тем более весьма приблизительным человеком была женщина. Мы привыкли к мнению, что в античном мире отношение к женщине было возвышенным… Да, но не ко всякой. В общем случае античное общество было патриархальным (в прямом смысле этого слова). Даже римские матроны, имевшие намного больше степеней свободы и влияния, чем гречанки, не имели личных имён – только родовые.Как ни странно, но даже обычные проститутки-порнаи имели в некоторых отношениях больше прав, чем замужниеГетеры были исключением из общей системы. Они были:- Лично свободны (для рабовладельческого и феодального обществ это само по себе достижение).- Могли выходить или не выходить замуж, становиться или не становиться матерью.- Имели право на собственность и самостоятельное совершение любых сделок.- Пользовались свободой передвижения.- Имели гражданскую и правовую защиту.Гетера получала специальное воспитание и образование. По одним данным, гетеры сами воспитывали преемниц из рабынь, которым впоследствии давали свободу (так поступает Таис Афинская у Ефремова), по другим – существовали школы для гетер (такую школу окончила сама Таис). Противоречий тут нет – могло быть и так, и эдак.В общем, если гетеру и сравнивать с проститутками, то с проститутками элитными, из эскортных агентств. "Правильная" эскортница должна иметь соответствующую внешность и манеры, чтобы сопровождать мужчину на официальных мероприятиях (статуя Афродиты, моделью для которой служила гетера Фрина, считается древнегреческим эталоном красоты), иметь достаточный интеллектуальный уровень, чтобы иметь возможность поддержать разговор в почти любой компании. Спать же с мужчиной она вовсе не обязана, если иное не предусмотрено контрактом или у неё появилось такое желание. Естественно, соблюдается это не всегда и зачастую "эскортные агентства" – просто сервис по предоставлению обычных проституток. С другой стороны, эскортные агентства были и в Греции, но их сотрудницы были ниже рангом, чем гетеры.Надо правда сказать, что во времена написания "Таис" в СССР об эскортных агентствах не слыхивали и образ жизни гетеры виделся в немного романтизированном свете. Понимая это, Ефремов внёс кое-какие уточнения. В конце книги, когда дочь Таис изъявляет желание тоже стать гетерой, та проводит среди неё разъяснительную работу: "путь гетеры – один из самых трудных. Он подобен жизни художника, музыканта, архитектора. Кто из мужей будет настолько глуп, чтобы сделаться музыкантом, не имея слуха? А девушки часто думают, будто очарование юности, мелодичный смех и лёгкость походки — средства, уже достаточные для достижения успеха. Нет, неверно. Год, другой, а потом все кончается свинскою жизнью в попойках с грубыми, скотоподобными чужаками в портовых трущобах". Т.е., в общем случае гетеры скатывались до уровня обычных порнаи и лишь немногие устраивали свою жизнь в более традиционном ключе (вероятно теряя при этом значительную часть свободы – но тут уж многое зависело от мужа).Вообще же наиболее рискованным моментом на "пути гетеры" были источники её существования – жили они на пожертвования "спонсоров", готовых потратить значительные средства ради беседы с умной и образованной женщиной. Откровенно говоря, есть основания полагать, что таких мужчин не могло быть много. Потому конкуренция на рынке была жёсткая.Логично предположить, что гетеры должны были попадать в зависимость от спонсоров, но этого, как можно понять, в общем случае не происходило. Судя по всему, права гетеры были защищены не только традицией, но и законом. Считается, гетеры выполняли определённые функции в рамках культа Афродиты. Последний был весьма многообразен и, помимо гетер, включал обычную храмовую проституцию.Связь гетер с культом Афродиты заставляет полагать, что какие-то детали их жизни до нас не донесены. Наверняка комплекс их обязанностей не ограничивался отношениями с мужчинами и, наверняка же, они не были до конца сами себе хозяйками – как это описано у Ефремова. Но подробностей мы не знаем, а даже если бы знали Иван Антонович всё равно имел право на художественный вымысел.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221224/1041991656.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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василий стоякин, эксклюзив, иван ефремов, роман, писатель, античность, ссср, проституция, греция, социология