Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время - 13.01.2023 Украина.ру
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Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время
Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время - 13.01.2023 Украина.ру
Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время
Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, чтобы обсудить процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Швеции на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном
2023-01-13T19:45
2023-01-13T19:45
украина
евросоюз
вступление
новости
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"Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС", - заявила она.При этом не уточнялось, будут ли на встрече все 27 еврокомиссаров. На подобных встречах их количество обычно составляет 15-18.Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил предстоящий визит фон дер Ляйен на Украину. По его словам, ожидается прибытие вместе с ней более 10 еврокомиссаров.
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452
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украина, евросоюз, вступление, новости
Украина, Евросоюз, вступление, Новости

Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время

19:45 13.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, чтобы обсудить процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Швеции на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном
"Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС", - заявила она.
При этом не уточнялось, будут ли на встрече все 27 еврокомиссаров. На подобных встречах их количество обычно составляет 15-18.
Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил предстоящий визит фон дер Ляйен на Украину. По его словам, ожидается прибытие вместе с ней более 10 еврокомиссаров.
Гитанас Науседа Владимир Зеленский
Вчера, 18:02
Президент Литвы рассказал, когда нужно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕСОфициальные переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны стартовать в нынешнем году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
 
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