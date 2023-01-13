https://ukraina.ru/20230113/1042622976.html
Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время
Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время - 13.01.2023 Украина.ру
Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время
Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, чтобы обсудить процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Швеции на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном
2023-01-13T19:45
2023-01-13T19:45
2023-01-13T19:45
украина
евросоюз
вступление
новости
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"Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС", - заявила она.При этом не уточнялось, будут ли на встрече все 27 еврокомиссаров. На подобных встречах их количество обычно составляет 15-18.Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил предстоящий визит фон дер Ляйен на Украину. По его словам, ожидается прибытие вместе с ней более 10 еврокомиссаров.
https://ukraina.ru/20230112/1042591167.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, евросоюз, вступление, новости
Украина, Евросоюз, вступление, Новости
Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время
Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, чтобы обсудить процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Швеции на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном