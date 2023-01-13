https://ukraina.ru/20230113/1042622976.html

Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время

Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время - 13.01.2023 Украина.ру

Глава Еврокомиссии намерена посетить Киев в ближайшее время

Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, чтобы обсудить процесс подготовки Украины к вступлению в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Швеции на совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном

2023-01-13T19:45

2023-01-13T19:45

2023-01-13T19:45

украина

евросоюз

вступление

новости

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"Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС", - заявила она.При этом не уточнялось, будут ли на встрече все 27 еврокомиссаров. На подобных встречах их количество обычно составляет 15-18.Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил предстоящий визит фон дер Ляйен на Украину. По его словам, ожидается прибытие вместе с ней более 10 еврокомиссаров.

https://ukraina.ru/20230112/1042591167.html

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украина, евросоюз, вступление, новости