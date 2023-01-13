https://ukraina.ru/20230113/1042621340.html

"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид

"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид - 13.01.2023 Украина.ру

"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид

Жители Артемовска рассказали, как боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) стреляли по гражданским и не давали им возможности получить продукты или воду. Репортаж об этом снял корреспондент RT Роман Косарев.

2023-01-13T17:47

2023-01-13T17:47

2023-01-13T17:50

новости

артемовск

эвакуация

чвк "вагнер"

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«Я не могу понять, почему к нам такое отношение было, я не знаю. Мы полтора месяца не могли выйти из подъезда. Они просто в нас стреляли, стреляли, это было страшно. У нас не было еды, не было воды. Мы ходили по квартирам и из бойлеров сливали воду, чтобы пить», — рассказала жительница города во время эвакуации, которую осуществляли бойцы ЧВК «Вагнер».По ее словам, бойцы ВСУ - «мрази конченные, просто твари».Муж женщины рассказал, что боец ВСУ прострелил ему колено, когда мужчина выходил из своей квартиры в коридор. Его также спасли бойцы ЧВК «Вагнер», которые двое суток несли раненного под огнем из Артемовска в более безопасное место.

https://ukraina.ru/20230113/1042599210.html

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2023

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новости, артемовск, эвакуация, чвк "вагнер"