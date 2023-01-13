"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид
17:47 13.01.2023 (обновлено: 17:50 13.01.2023)
© vk.comКадр из видео корреспондента RT Романа Косарева
© vk.com
Жители Артемовска рассказали, как боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) стреляли по гражданским и не давали им возможности получить продукты или воду. Репортаж об этом снял корреспондент RT Роман Косарев.
«Я не могу понять, почему к нам такое отношение было, я не знаю. Мы полтора месяца не могли выйти из подъезда. Они просто в нас стреляли, стреляли, это было страшно. У нас не было еды, не было воды. Мы ходили по квартирам и из бойлеров сливали воду, чтобы пить», — рассказала жительница города во время эвакуации, которую осуществляли бойцы ЧВК «Вагнер».
По ее словам, бойцы ВСУ - «мрази конченные, просто твари».
Муж женщины рассказал, что боец ВСУ прострелил ему колено, когда мужчина выходил из своей квартиры в коридор. Его также спасли бойцы ЧВК «Вагнер», которые двое суток несли раненного под огнем из Артемовска в более безопасное место.
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