"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид - 13.01.2023 Украина.ру
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"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид
"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид - 13.01.2023 Украина.ру
"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид
Жители Артемовска рассказали, как боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) стреляли по гражданским и не давали им возможности получить продукты или воду. Репортаж об этом снял корреспондент RT Роман Косарев.
2023-01-13T17:47
2023-01-13T17:50
новости
артемовск
эвакуация
чвк "вагнер"
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«Я не могу понять, почему к нам такое отношение было, я не знаю. Мы полтора месяца не могли выйти из подъезда. Они просто в нас стреляли, стреляли, это было страшно. У нас не было еды, не было воды. Мы ходили по квартирам и из бойлеров сливали воду, чтобы пить», — рассказала жительница города во время эвакуации, которую осуществляли бойцы ЧВК «Вагнер».По ее словам, бойцы ВСУ - «мрази конченные, просто твари».Муж женщины рассказал, что боец ВСУ прострелил ему колено, когда мужчина выходил из своей квартиры в коридор. Его также спасли бойцы ЧВК «Вагнер», которые двое суток несли раненного под огнем из Артемовска в более безопасное место.
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новости, артемовск, эвакуация, чвк "вагнер"
Новости, Артемовск, эвакуация, ЧВК "Вагнер"

"Мрази конченные, просто твари": жители Артемовска рассказали, как бойцы ВСУ устроили в городе геноцид

17:47 13.01.2023 (обновлено: 17:50 13.01.2023)
 
© vk.comКадр из видео корреспондента RT Романа Косарева
Кадр из видео корреспондента RT Романа Косарева - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© vk.com
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Жители Артемовска рассказали, как боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) стреляли по гражданским и не давали им возможности получить продукты или воду. Репортаж об этом снял корреспондент RT Роман Косарев.
«Я не могу понять, почему к нам такое отношение было, я не знаю. Мы полтора месяца не могли выйти из подъезда. Они просто в нас стреляли, стреляли, это было страшно. У нас не было еды, не было воды. Мы ходили по квартирам и из бойлеров сливали воду, чтобы пить», — рассказала жительница города во время эвакуации, которую осуществляли бойцы ЧВК «Вагнер».
По ее словам, бойцы ВСУ - «мрази конченные, просто твари».
Муж женщины рассказал, что боец ВСУ прострелил ему колено, когда мужчина выходил из своей квартиры в коридор. Его также спасли бойцы ЧВК «Вагнер», которые двое суток несли раненного под огнем из Артемовска в более безопасное место.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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