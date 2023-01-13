https://ukraina.ru/20230113/1042578388.html

Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной

Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной - 13.01.2023 Украина.ру

Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной

В вопросах принятия решений российскими военачальниками необходимо проявлять максимальную закрытость, поэтому информация о том, кто принимает те или иные решения в ходе СВО, должна оставаться секретной на годы вперёд. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-01-13T07:30

2023-01-13T07:30

2023-01-13T07:30

новости

спецоперация

вс рф

секретность

юрий кнутов

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сша

нато

разведка

всу

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Он указал, что через определённое время информация о генералах и командирах частей, которые разрабатывали и проводили те или иные операции, будет изучаться историками. Сейчас же необходима секретность, чтобы лишить ВСУ и их западных покровителей возможности понять следующие шаги российской армии.Он добавил, что сейчас разведки США и стран НАТО совершают такие же действия в отношении командного состава ВС РФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221215/1041824900.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, вс рф, секретность, юрий кнутов, великая отечественная война, сша, нато, разведка, всу