https://ukraina.ru/20230113/1042578388.html
Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной
Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной - 13.01.2023 Украина.ру
Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной
В вопросах принятия решений российскими военачальниками необходимо проявлять максимальную закрытость, поэтому информация о том, кто принимает те или иные решения в ходе СВО, должна оставаться секретной на годы вперёд. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-01-13T07:30
2023-01-13T07:30
2023-01-13T07:30
новости
спецоперация
вс рф
секретность
юрий кнутов
великая отечественная война
сша
нато
разведка
всу
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Он указал, что через определённое время информация о генералах и командирах частей, которые разрабатывали и проводили те или иные операции, будет изучаться историками. Сейчас же необходима секретность, чтобы лишить ВСУ и их западных покровителей возможности понять следующие шаги российской армии.Он добавил, что сейчас разведки США и стран НАТО совершают такие же действия в отношении командного состава ВС РФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221215/1041824900.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, вс рф, секретность, юрий кнутов, великая отечественная война, сша, нато, разведка, всу
Новости, Спецоперация, ВС РФ, секретность, Юрий Кнутов, Великая Отечественная война, США, НАТО, разведка, ВСУ
Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной
В вопросах принятия решений российскими военачальниками необходимо проявлять максимальную закрытость, поэтому информация о том, кто принимает те или иные решения в ходе СВО, должна оставаться секретной на годы вперёд. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов