Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной - 13.01.2023 Украина.ру
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Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной
Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной - 13.01.2023 Украина.ру
Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной
В вопросах принятия решений российскими военачальниками необходимо проявлять максимальную закрытость, поэтому информация о том, кто принимает те или иные решения в ходе СВО, должна оставаться секретной на годы вперёд. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-01-13T07:30
2023-01-13T07:30
новости
спецоперация
вс рф
секретность
юрий кнутов
великая отечественная война
сша
нато
разведка
всу
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Он указал, что через определённое время информация о генералах и командирах частей, которые разрабатывали и проводили те или иные операции, будет изучаться историками. Сейчас же необходима секретность, чтобы лишить ВСУ и их западных покровителей возможности понять следующие шаги российской армии.Он добавил, что сейчас разведки США и стран НАТО совершают такие же действия в отношении командного состава ВС РФ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, вс рф, секретность, юрий кнутов, великая отечественная война, сша, нато, разведка, всу
Новости, Спецоперация, ВС РФ, секретность, Юрий Кнутов, Великая Отечественная война, США, НАТО, разведка, ВСУ

Кнутов объяснил, какая информация о российских военачальниках должна оставаться секретной

07:30 13.01.2023
 
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Селекторное совещание в Министерстве обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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В вопросах принятия решений российскими военачальниками необходимо проявлять максимальную закрытость, поэтому информация о том, кто принимает те или иные решения в ходе СВО, должна оставаться секретной на годы вперёд. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Он указал, что через определённое время информация о генералах и командирах частей, которые разрабатывали и проводили те или иные операции, будет изучаться историками. Сейчас же необходима секретность, чтобы лишить ВСУ и их западных покровителей возможности понять следующие шаги российской армии.

Напомню, что перед Великой Отечественной войной немецкая разведка собирала данные о психологических портретах многих наших командиров, начиная от дивизии и выше. Им нужно было понять, как они будут действовать в той или иной обстановке

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что сейчас разведки США и стран НАТО совершают такие же действия в отношении командного состава ВС РФ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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НовостиСпецоперацияВС РФсекретностьЮрий КнутовВеликая Отечественная войнаСШАНАТОразведкаВСУ
 
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