В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов - 12.01.2023 Украина.ру
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В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов
В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов - 12.01.2023 Украина.ру
В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов
Должен появится список артистов, которые не будут получать госфинансирование и доступ к федеральным площадкам, заявила 12 января РИА Новости депутат Госдумы России от "Единой России" Екатерина Стенякина
2023-01-12T17:35
2023-01-12T17:36
новости
артисты
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Среди последних скандалов: актер Артур Смольянинов, который в интервью изданию "Новая газета. Европа" (деятельность СМИ приостановлена в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от неё останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Следственный комитет завел на него уголовное дело.Кроме того, 12 января рок-музыкант Борис Гребенщиков назвал россиян "неадекватными фашистами" и признался, что жертвовал деньги на ВСУ.В интервью Украина.ру российская скрипачка и пианистка Мария Андреева рассказала, что с начала спецоперации в российской культуре произошло "отделение зерен от плевел".
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новости, артисты, госдума, список
Новости, артисты, Госдума, список

В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов

17:35 12.01.2023 (обновлено: 17:36 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Артур Смольянинов
Актёр Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Должен появится список артистов, которые не будут получать госфинансирование и доступ к федеральным площадкам, заявила 12 января РИА Новости депутат Госдумы России от "Единой России" Екатерина Стенякина
Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством. Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение.
Среди последних скандалов: актер Артур Смольянинов, который в интервью изданию "Новая газета. Европа" (деятельность СМИ приостановлена в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от неё останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Следственный комитет завел на него уголовное дело.
Кроме того, 12 января рок-музыкант Борис Гребенщиков назвал россиян "неадекватными фашистами" и признался, что жертвовал деньги на ВСУ.
В интервью Украина.ру российская скрипачка и пианистка Мария Андреева рассказала, что с начала спецоперации в российской культуре произошло "отделение зерен от плевел".
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