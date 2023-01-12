https://ukraina.ru/20230112/1042588423.html
В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов
В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов - 12.01.2023 Украина.ру
В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов
Должен появится список артистов, которые не будут получать госфинансирование и доступ к федеральным площадкам, заявила 12 января РИА Новости депутат Госдумы России от "Единой России" Екатерина Стенякина
2023-01-12T17:35
2023-01-12T17:35
2023-01-12T17:36
новости
артисты
госдума
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Среди последних скандалов: актер Артур Смольянинов, который в интервью изданию "Новая газета. Европа" (деятельность СМИ приостановлена в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от неё останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Следственный комитет завел на него уголовное дело.Кроме того, 12 января рок-музыкант Борис Гребенщиков назвал россиян "неадекватными фашистами" и признался, что жертвовал деньги на ВСУ.В интервью Украина.ру российская скрипачка и пианистка Мария Андреева рассказала, что с начала спецоперации в российской культуре произошло "отделение зерен от плевел".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, артисты, госдума, список
В Госдуме предложили создать "стоп-лист" нежелательных артистов
17:35 12.01.2023 (обновлено: 17:36 12.01.2023)
Должен появится список артистов, которые не будут получать госфинансирование и доступ к федеральным площадкам, заявила 12 января РИА Новости депутат Госдумы России от "Единой России" Екатерина Стенякина
Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством. Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение.
Среди последних скандалов: актер Артур Смольянинов, который в интервью изданию "Новая газета. Европа" (деятельность СМИ приостановлена в России) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Он добавил, что ему "наплевать" на Россию, даже если от неё останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Следственный комитет завел на него уголовное дело.
Кроме того, 12 января рок-музыкант Борис Гребенщиков назвал россиян "неадекватными фашистами" и признался, что жертвовал деньги на ВСУ.
В интервью Украина.ру российская скрипачка и пианистка Мария Андреева рассказала, что с начала спецоперации в российской культуре произошло "отделение зерен от плевел".