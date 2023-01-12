https://ukraina.ru/20230112/1042575678.html

Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос

Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос - 12.01.2023 Украина.ру

Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос

Около 93% жителей стран-членов Евросоюза назвали самой насущной проблемой рост стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Евробарометр", опубликованные 12 января на сайте Европарламента

2023-01-12T13:45

2023-01-12T13:45

2023-01-12T13:45

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Повышение цен, в том числе на продукты питания и электроэнергию, ударило по всем слоям населения вне зависимости от пола и возраста. Обеспокоенность по поводу этого высказали практически все респонденты в Греции (100%) и на Кипре (99%), в Италии и Португалии (по 98%). В числе насущных проблем 82% опрошенных назвали угрозу бедности и социального отчуждения. 81% опасается климатических изменений и угрозы расширения конфликта на Украине.Около половины жителей ЕС (46%) отметили снижение уровня жизни, а 39% ожидают этого в 2023 году.Мнения о том, что должно стать приоритетным направлением деятельности законодательного органа ЕС, разделились: 37% респондентов считают, что прежде всего Европарламент должен принять меры по борьбе с бедностью, а 34% назвали первостепенными вопросы здравоохранения, за создание новых рабочих мест выступил 31% опрошенных.

https://ukraina.ru/20230109/1042443409.html

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опрос, новости, европа, жизнь, продукты