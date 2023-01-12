Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос - 12.01.2023 Украина.ру
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Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос
Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос - 12.01.2023 Украина.ру
Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос
Около 93% жителей стран-членов Евросоюза назвали самой насущной проблемой рост стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Евробарометр", опубликованные 12 января на сайте Европарламента
2023-01-12T13:45
2023-01-12T13:45
опрос
новости
европа
жизнь
продукты
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Повышение цен, в том числе на продукты питания и электроэнергию, ударило по всем слоям населения вне зависимости от пола и возраста. Обеспокоенность по поводу этого высказали практически все респонденты в Греции (100%) и на Кипре (99%), в Италии и Португалии (по 98%). В числе насущных проблем 82% опрошенных назвали угрозу бедности и социального отчуждения. 81% опасается климатических изменений и угрозы расширения конфликта на Украине.Около половины жителей ЕС (46%) отметили снижение уровня жизни, а 39% ожидают этого в 2023 году.Мнения о том, что должно стать приоритетным направлением деятельности законодательного органа ЕС, разделились: 37% респондентов считают, что прежде всего Европарламент должен принять меры по борьбе с бедностью, а 34% назвали первостепенными вопросы здравоохранения, за создание новых рабочих мест выступил 31% опрошенных.
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опрос, новости, европа, жизнь, продукты
опрос, Новости, Европа, жизнь, продукты

Европейцы обеспокоены ростом стоимости жизни - опрос

13:45 12.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Около 93% жителей стран-членов Евросоюза назвали самой насущной проблемой рост стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Евробарометр", опубликованные 12 января на сайте Европарламента
Повышение цен, в том числе на продукты питания и электроэнергию, ударило по всем слоям населения вне зависимости от пола и возраста.
Обеспокоенность по поводу этого высказали практически все респонденты в Греции (100%) и на Кипре (99%), в Италии и Португалии (по 98%).
В числе насущных проблем 82% опрошенных назвали угрозу бедности и социального отчуждения. 81% опасается климатических изменений и угрозы расширения конфликта на Украине.

Около половины жителей ЕС (46%) отметили снижение уровня жизни, а 39% ожидают этого в 2023 году.

"Мы понимаем, что люди обеспокоены ростом стоимости жизни, а многие семьи с трудом сводят концы с концами. Пришло время действовать: взять под контроль цены на коммунальные услуги, сдержать инфляцию и обеспечить рост экономики. Мы должны защитить самые уязвимые слои населения", - прокомментировала данные опроса председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

Мнения о том, что должно стать приоритетным направлением деятельности законодательного органа ЕС, разделились: 37% респондентов считают, что прежде всего Европарламент должен принять меры по борьбе с бедностью, а 34% назвали первостепенными вопросы здравоохранения, за создание новых рабочих мест выступил 31% опрошенных.
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