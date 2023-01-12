https://ukraina.ru/20230112/1042560713.html

Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России

Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России - 12.01.2023 Украина.ру

Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России

Французский журналист, бывший военный Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву о предоставлении политического убежища. Об этом 12 января сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник

2023-01-12T09:42

2023-01-12T09:42

2023-01-12T09:43

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Обращение от журналиста поступило в середине декабря 2022 года.Весной прошлого года Боке посещал Украину с гуманитарными целями после чего заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений ВСУ, в том числе как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.Кроме того, он рассказал в эфире французской радиостанции Sud Radio, что видел, как американские корреспонденты снимали фейк о "гражданских жертвах" и разрушениях, якобы вызванных авиаударом ВВС России, а также артиллерийским обстрелом."Я их спрашиваю: "Вы что делаете? Этого же не было!". А они мне: "Не страшно, это сделает нам картинку". А вы знаете, откуда там взялись разрушения для картинки? Их сделали бойцы "Азова"*, которые там проводили стрельбы по российским позициям из своих миномётов и промахнулись на несколько сотен метров. Мины и снаряды попали в парк. Я это знаю, потому что я был рядом с этими "азовцами", они сами всё рассказали, к тому же я узнал снаряды", — сказал он.Тогда же журналист рассказал прессе, что на Украине ему "приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их (сторонниками киевского режима - Ред.) мнением".За свои слова об украинских провокациях журналист подвергся уголовному преследованию во Франции, а на него было совершено покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на журналиста с ножом, но ему удалось скрыться от злоумышленников. Позже француз заявил, что нападение на него спланировали агенты СБУ.*террористическая организация, запрещённая в РФ

https://ukraina.ru/20230112/1042559583.html

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новости, новости украины, журналист, военный, французы, убежище, россия