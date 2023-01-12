Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России - 12.01.2023 Украина.ру
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Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России
Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России - 12.01.2023 Украина.ру
Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России
Французский журналист, бывший военный Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву о предоставлении политического убежища. Об этом 12 января сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник
2023-01-12T09:42
2023-01-12T09:43
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новости украины
журналист
военный
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убежище
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Обращение от журналиста поступило в середине декабря 2022 года.Весной прошлого года Боке посещал Украину с гуманитарными целями после чего заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений ВСУ, в том числе как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.Кроме того, он рассказал в эфире французской радиостанции Sud Radio, что видел, как американские корреспонденты снимали фейк о "гражданских жертвах" и разрушениях, якобы вызванных авиаударом ВВС России, а также артиллерийским обстрелом."Я их спрашиваю: "Вы что делаете? Этого же не было!". А они мне: "Не страшно, это сделает нам картинку". А вы знаете, откуда там взялись разрушения для картинки? Их сделали бойцы "Азова"*, которые там проводили стрельбы по российским позициям из своих миномётов и промахнулись на несколько сотен метров. Мины и снаряды попали в парк. Я это знаю, потому что я был рядом с этими "азовцами", они сами всё рассказали, к тому же я узнал снаряды", — сказал он.Тогда же журналист рассказал прессе, что на Украине ему "приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их (сторонниками киевского режима - Ред.) мнением".За свои слова об украинских провокациях журналист подвергся уголовному преследованию во Франции, а на него было совершено покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на журналиста с ножом, но ему удалось скрыться от злоумышленников. Позже француз заявил, что нападение на него спланировали агенты СБУ.*террористическая организация, запрещённая в РФ
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новости, новости украины, журналист, военный, французы, убежище, россия
Новости, Новости Украины, журналист, военный, французы, Убежище, Россия

Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России

09:42 12.01.2023 (обновлено: 09:43 12.01.2023)
 
© © РИА Новости / Нина ЗотинаАдриан Боке
Адриан Боке
© © РИА Новости / Нина Зотина
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Французский журналист, бывший военный Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву о предоставлении политического убежища. Об этом 12 января сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник
"Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище", — ссылается агентство на своего собеседника.
Обращение от журналиста поступило в середине декабря 2022 года.
Весной прошлого года Боке посещал Украину с гуманитарными целями после чего заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений ВСУ, в том числе как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
Кроме того, он рассказал в эфире французской радиостанции Sud Radio, что видел, как американские корреспонденты снимали фейк о "гражданских жертвах" и разрушениях, якобы вызванных авиаударом ВВС России, а также артиллерийским обстрелом.
"Я их спрашиваю: "Вы что делаете? Этого же не было!". А они мне: "Не страшно, это сделает нам картинку". А вы знаете, откуда там взялись разрушения для картинки? Их сделали бойцы "Азова"*, которые там проводили стрельбы по российским позициям из своих миномётов и промахнулись на несколько сотен метров. Мины и снаряды попали в парк. Я это знаю, потому что я был рядом с этими "азовцами", они сами всё рассказали, к тому же я узнал снаряды", — сказал он.
Тогда же журналист рассказал прессе, что на Украине ему "приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их (сторонниками киевского режима - Ред.) мнением".
За свои слова об украинских провокациях журналист подвергся уголовному преследованию во Франции, а на него было совершено покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на журналиста с ножом, но ему удалось скрыться от злоумышленников. Позже француз заявил, что нападение на него спланировали агенты СБУ.
*террористическая организация, запрещённая в РФ
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