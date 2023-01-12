https://ukraina.ru/20230112/1042556658.html

Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом

Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом - 12.01.2023 Украина.ру

Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом

Запад наращиванием помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Штатов и руководства Украины. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает 12 января РИА Новости

2023-01-12T07:20

2023-01-12T07:20

2023-01-12T07:37

оружие

киев

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новости

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"Безусловно во всем этом противостоянии на территории Украины Запад все больше вовлекается в конфликт через оружие, финансы, прямую политическую поддержку режима (Владимира) Зеленского. Все больше вовлекается в конфликт с Россией. Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК", - сказал он.По мнению эксперта, руководство Украины во главе с Зеленским также зарабатывает на конфликте.Он отметил, что конфликт на Украине все больше "всасывает" в воронку противостояния с Россией европейские страны, которые "являются после Украины главными потерпевшими"."Пока никто не переходит грани, но с каждым витком, днем, пакетом помощи, наращиванием поставок оружия, денег на Украину эти границы все ближе", - полагает эксперт.В свою очередь директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев заявил, что страны Запада и Европы взяли политический курс на поддержку Украины и "если не победы, то на непроигрыш Украины в военных действиях".Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов отметил, что у США, Британии, в меньшей степени у Германии и Франции есть геополитические планы для того, чтобы "ослабить Россию, чтобы СВО длилась как можно дольше"."Меня не удивляет, что (вооружение - ред.) дают дозировано Украине. Я наблюдал это в югославском конфликте, в иракском. В их интересах, прежде всего США и Британии, чтобы эта спецоперация длилась как можно дольше до определенного момента. (Киеву - ред.) будут поставлять (оружие - ред.) таким образом и поставляют, чтобы Украина не потерпела быстрых поражений, но и чтобы не нанесла быстрое поражение России", - резюмировал эксперт.Накануне министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила закупку у США зенитного ракетного комплекса NASAMS для Украины. В среду газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило, что Великобритания планирует предоставить Украине танки. Ранее президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard в рамках международной коалиции. МИД ФРГ сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия.

https://ukraina.ru/20230111/1042532873.html

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оружие, киев, конфликт, эксперт, новости