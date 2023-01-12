Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом - 12.01.2023 Украина.ру
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Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом
Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом - 12.01.2023 Украина.ру
Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом
Запад наращиванием помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Штатов и руководства Украины. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает 12 января РИА Новости
2023-01-12T07:20
2023-01-12T07:37
оружие
киев
конфликт
эксперт
новости
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"Безусловно во всем этом противостоянии на территории Украины Запад все больше вовлекается в конфликт через оружие, финансы, прямую политическую поддержку режима (Владимира) Зеленского. Все больше вовлекается в конфликт с Россией. Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК", - сказал он.По мнению эксперта, руководство Украины во главе с Зеленским также зарабатывает на конфликте.Он отметил, что конфликт на Украине все больше "всасывает" в воронку противостояния с Россией европейские страны, которые "являются после Украины главными потерпевшими"."Пока никто не переходит грани, но с каждым витком, днем, пакетом помощи, наращиванием поставок оружия, денег на Украину эти границы все ближе", - полагает эксперт.В свою очередь директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев заявил, что страны Запада и Европы взяли политический курс на поддержку Украины и "если не победы, то на непроигрыш Украины в военных действиях".Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов отметил, что у США, Британии, в меньшей степени у Германии и Франции есть геополитические планы для того, чтобы "ослабить Россию, чтобы СВО длилась как можно дольше"."Меня не удивляет, что (вооружение - ред.) дают дозировано Украине. Я наблюдал это в югославском конфликте, в иракском. В их интересах, прежде всего США и Британии, чтобы эта спецоперация длилась как можно дольше до определенного момента. (Киеву - ред.) будут поставлять (оружие - ред.) таким образом и поставляют, чтобы Украина не потерпела быстрых поражений, но и чтобы не нанесла быстрое поражение России", - резюмировал эксперт.Накануне министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила закупку у США зенитного ракетного комплекса NASAMS для Украины. В среду газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило, что Великобритания планирует предоставить Украине танки. Ранее президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard в рамках международной коалиции. МИД ФРГ сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия.
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оружие, киев, конфликт, эксперт, новости
оружие, Киев, конфликт, эксперт, Новости

Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом

07:20 12.01.2023 (обновлено: 07:37 12.01.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Запад наращиванием помощи Киеву все больше вовлекается в конфликт на Украине, затягивание военных действий является многомиллиардным бизнесом для Штатов и руководства Украины. Об этом заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, передает 12 января РИА Новости
"Безусловно во всем этом противостоянии на территории Украины Запад все больше вовлекается в конфликт через оружие, финансы, прямую политическую поддержку режима (Владимира) Зеленского. Все больше вовлекается в конфликт с Россией. Как выяснилось, это многомиллиардный бизнес для американского ВПК", - сказал он.
По мнению эксперта, руководство Украины во главе с Зеленским также зарабатывает на конфликте.

"Это конвертирование жизней собственного государства во вполне конкретные деньги по карманам узкого круга вовлеченных людей", - добавил Мартынов.

Он отметил, что конфликт на Украине все больше "всасывает" в воронку противостояния с Россией европейские страны, которые "являются после Украины главными потерпевшими".
"Пока никто не переходит грани, но с каждым витком, днем, пакетом помощи, наращиванием поставок оружия, денег на Украину эти границы все ближе", - полагает эксперт.
В свою очередь директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев заявил, что страны Запада и Европы взяли политический курс на поддержку Украины и "если не победы, то на непроигрыш Украины в военных действиях".
Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов отметил, что у США, Британии, в меньшей степени у Германии и Франции есть геополитические планы для того, чтобы "ослабить Россию, чтобы СВО длилась как можно дольше".
"Меня не удивляет, что (вооружение - ред.) дают дозировано Украине. Я наблюдал это в югославском конфликте, в иракском. В их интересах, прежде всего США и Британии, чтобы эта спецоперация длилась как можно дольше до определенного момента. (Киеву - ред.) будут поставлять (оружие - ред.) таким образом и поставляют, чтобы Украина не потерпела быстрых поражений, но и чтобы не нанесла быстрое поражение России", - резюмировал эксперт.
Накануне министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила закупку у США зенитного ракетного комплекса NASAMS для Украины.
В среду газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что британское правительство подтвердило, что Великобритания планирует предоставить Украине танки.
Ранее президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове заявил, что Польша передаст Украине танки Leopard в рамках международной коалиции.
МИД ФРГ сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок во время не анонсированного визита в Харьков пообещала Украине новые поставки оружия.
нато ес - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 13:46
Генсек НАТО после потери Киевом Соледара призвал поставлять на Украину больше оружияГенеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что необходимо нарастить объемы поставок вооружений Украине из-за тяжелой для Киева ситуации на фронте
 
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