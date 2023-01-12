https://ukraina.ru/20230112/1042524039.html

Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром

Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром - 12.01.2023 Украина.ру

Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром

В канун Нового года в батальон "Орёл", сформированный Союзом добровольцев Донбасса, приехали с поздравлениями глава ДНР Денис Пушилин и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг, рассказал депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай в интервью Украина.ру

2023-01-12T06:00

2023-01-12T06:00

2023-01-12T06:00

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спецоперация

александр бородай

союз добровольцев донбасса

новый год

дед мороз

денис пушилин

нижегородская область

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Пушилин и Вайнберг появились в костюмах Дедов Морозов и привезли снаряжение для добровольцев.Он отметил, что в настоящее батальоны, сформированные Союзом добровольцев Донбасса достаточно хорошо обеспечены различными типами вооружений и необходимого снаряжения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221225/1042116501.html

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новости, спецоперация, александр бородай, союз добровольцев донбасса, новый год, дед мороз, денис пушилин, нижегородская область