Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042524039.html
Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром
Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром - 12.01.2023 Украина.ру
Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром
В канун Нового года в батальон "Орёл", сформированный Союзом добровольцев Донбасса, приехали с поздравлениями глава ДНР Денис Пушилин и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг, рассказал депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай в интервью Украина.ру
2023-01-12T06:00
2023-01-12T06:00
новости
спецоперация
александр бородай
союз добровольцев донбасса
новый год
дед мороз
денис пушилин
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041509537_0:53:2301:1347_1920x0_80_0_0_d97544704e7a36f9f7ed80e5afcda9bd.jpg
Пушилин и Вайнберг появились в костюмах Дедов Морозов и привезли снаряжение для добровольцев.Он отметил, что в настоящее батальоны, сформированные Союзом добровольцев Донбасса достаточно хорошо обеспечены различными типами вооружений и необходимого снаряжения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221225/1042116501.html
нижегородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041509537_123:0:2135:1509_1920x0_80_0_0_88de14adf12fe401f255eb2a64a31c16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, александр бородай, союз добровольцев донбасса, новый год, дед мороз, денис пушилин, нижегородская область
Новости, Спецоперация, Александр Бородай, Союз добровольцев Донбасса, Новый год, Дед Мороз, Денис Пушилин, Нижегородская область

Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром

06:00 12.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
В канун Нового года в батальон "Орёл", сформированный Союзом добровольцев Донбасса, приехали с поздравлениями глава ДНР Денис Пушилин и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг, рассказал депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай в интервью Украина.ру
Пушилин и Вайнберг появились в костюмах Дедов Морозов и привезли снаряжение для добровольцев.

Привезли с собой, если не ошибаюсь, восемь квадрокоптеров и восемь тепловизионных прицелов весьма высокого качества. Это было очень приятно, мы были поражены и обрадованы. Так что бывает такое

Александр Бородай интервью
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Он отметил, что в настоящее батальоны, сформированные Союзом добровольцев Донбасса достаточно хорошо обеспечены различными типами вооружений и необходимого снаряжения.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
На Украине борются с Дедом Морозом. Что говорят местные жители - опрос в Днепропетровске
25 декабря 2022, 11:08
На Украине борются с Дедом Морозом. Что говорят местные жители — опрос в Днепропетровске
 
НовостиСпецоперацияАлександр БородайСоюз добровольцев ДонбассаНовый годДед МорозДенис ПушилинНижегородская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16"Трёп и словоизвержения": крымский политик высмеял угрозы Киева взять полуостров под огневой контроль
10:00Французы бьют тревогу в связи с ростом цен на хлеб из-за Украины
09:58Заседание СБ ООН, танки из Польши, Главное на Украине на утро 12 января
09:47В Госдуме рассказали, как в России могут измениться правила воинского призыва в ближайшее время
09:42Француз, рассказавший о киевской инсценировке в Буче, попросил убежище в России
09:17МГБ и МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием для терактов, планировавшихся в Луганске
09:00Украинские военные обстреляли Макеевку из реактивной системы залпового огня
08:48МВД России объявило в розыск журналиста-экстремиста Бабченко
08:27Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
08:13Американское издание описало "наводящее ужас" российское оружие
08:00"Клоунское шоу": американцев возмутили слова пресс-секретаря Байдена о найденных документах
07:53Российские военные придумали, как засечь противника с помощью смартфонов
07:39Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти — китайский телеканал
07:30Полковник Алёхин рассказал об огромном складе оружия в селе под Артёмовском
07:20Эксперт назвал затягивание украинского конфликта многомиллиардным бизнесом
07:08Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
07:00Американский политолог: США больше не абсолютный мировой лидер, многополярный мир – уже реальность
06:30Эксперт сказал, перестанет ли Европа поддерживать Украину в 2023 году
06:18Юрий Долгорукий, Илья Муромец, Столыпин: Жизнь замечательных людей Киево-Печерской лавры
06:17Василий Колташов: Постепенно восприятие СВО и в Украине и в Европе у простого народа меняется
Лента новостейМолния