https://ukraina.ru/20230112/1042524039.html
Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром
Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром - 12.01.2023 Украина.ру
Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром
В канун Нового года в батальон "Орёл", сформированный Союзом добровольцев Донбасса, приехали с поздравлениями глава ДНР Денис Пушилин и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг, рассказал депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай в интервью Украина.ру
2023-01-12T06:00
2023-01-12T06:00
2023-01-12T06:00
новости
спецоперация
александр бородай
союз добровольцев донбасса
новый год
дед мороз
денис пушилин
нижегородская область
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Пушилин и Вайнберг появились в костюмах Дедов Морозов и привезли снаряжение для добровольцев.Он отметил, что в настоящее батальоны, сформированные Союзом добровольцев Донбасса достаточно хорошо обеспечены различными типами вооружений и необходимого снаряжения.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221225/1042116501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, александр бородай, союз добровольцев донбасса, новый год, дед мороз, денис пушилин, нижегородская область
Новости, Спецоперация, Александр Бородай, Союз добровольцев Донбасса, Новый год, Дед Мороз, Денис Пушилин, Нижегородская область
Необычные Деды Морозы: Бородай рассказал, кто поздравил с Новым годом российский батальон под Угледаром
В канун Нового года в батальон "Орёл", сформированный Союзом добровольцев Донбасса, приехали с поздравлениями глава ДНР Денис Пушилин и сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг, рассказал депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай в интервью Украина.ру