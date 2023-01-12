Бородай рассказал о военнослужащих стран НАТО, сражающихся в ЛНР - 12.01.2023 Украина.ру
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Бородай рассказал о военнослужащих стран НАТО, сражающихся в ЛНР
Бородай рассказал о военнослужащих стран НАТО, сражающихся в ЛНР - 12.01.2023 Украина.ру
Бородай рассказал о военнослужащих стран НАТО, сражающихся в ЛНР
Армии некоторых стран НАТО посылают на Украину своих военнослужащих под видом наёмников для получения боевого опыта, сказал в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
2023-01-12T05:00
2023-01-12T05:00
новости
спецоперация
александр бородай
нато
польша
германия
франция
лнр
союз добровольцев донбасса
всу
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Он рассказал об обстановке на фронте в зоне ответственности трёх батальонов, сформированных "Союзом", один из них находится на Угледарском направлении, два других – в районе контролируемого ВСУ села Макеевка в ЛНР, на границе с Харьковской областью.По словам Бородая, на этом участке фронта противник существенно переменился: в рядах ВСУ стало меньше украинцев и больше военнослужащих стран НАТО, прежде всего, из состава подразделений специального назначения. Депутат подчеркнул, что речь идёт о военнослужащих действительной службы, в частности армий Польши, Франции и Германии.Он добавил, что среди находящихся в подобных "командировках" военных стран НАТО "есть хорошие специалисты".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, александр бородай, нато, польша, германия, франция, лнр, союз добровольцев донбасса, всу
Новости, Спецоперация, Александр Бородай, НАТО, Польша, Германия, Франция, ЛНР, Союз добровольцев Донбасса, ВСУ

Бородай рассказал о военнослужащих стран НАТО, сражающихся в ЛНР

05:00 12.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Армии некоторых стран НАТО посылают на Украину своих военнослужащих под видом наёмников для получения боевого опыта, сказал в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он рассказал об обстановке на фронте в зоне ответственности трёх батальонов, сформированных "Союзом", один из них находится на Угледарском направлении, два других – в районе контролируемого ВСУ села Макеевка в ЛНР, на границе с Харьковской областью.
По словам Бородая, на этом участке фронта противник существенно переменился: в рядах ВСУ стало меньше украинцев и больше военнослужащих стран НАТО, прежде всего, из состава подразделений специального назначения. Депутат подчеркнул, что речь идёт о военнослужащих действительной службы, в частности армий Польши, Франции и Германии.

Отправляют в относительно краткосрочные командировки, не более, чем на месяц, перебивают шевроны, делая вид, что это какие-то ЧВК, наемники. Дальше они отрабатывают, получают бесценный боевой опыт ведения боевых действий, опыт ведения боевых действий с нами как со своим основным противником

Брифинг премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики А. Бородая.
Александр Бородай
Депутат Государственной Думы
Он добавил, что среди находящихся в подобных "командировках" военных стран НАТО "есть хорошие специалисты".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 11:30
Военный эксперт рассказал, как Россия прямо сейчас может наказать Польшу за их наемников в рядах ВСУЕсли Россия в ходе СВО уничтожит хотя бы десяток польских наемников, у которых были бы соответствующие документы, было бы правильно привезти гробы с их телами к польскому представительству в Москве. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиСпецоперацияАлександр БородайНАТОПольшаГерманияФранцияЛНРСоюз добровольцев ДонбассаВСУ
 
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