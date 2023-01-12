Бородай рассказал о военнослужащих стран НАТО, сражающихся в ЛНР

Военный эксперт рассказал, как Россия прямо сейчас может наказать Польшу за их наемников в рядах ВСУ

Если Россия в ходе СВО уничтожит хотя бы десяток польских наемников, у которых были бы соответствующие документы, было бы правильно привезти гробы с их телами к польскому представительству в Москве. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру