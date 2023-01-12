Бородай рассказал о военнослужащих стран НАТО, сражающихся в ЛНР
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Армии некоторых стран НАТО посылают на Украину своих военнослужащих под видом наёмников для получения боевого опыта, сказал в интервью Украина.ру депутат Государственной Думы РФ, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай
Он рассказал об обстановке на фронте в зоне ответственности трёх батальонов, сформированных "Союзом", один из них находится на Угледарском направлении, два других – в районе контролируемого ВСУ села Макеевка в ЛНР, на границе с Харьковской областью.
По словам Бородая, на этом участке фронта противник существенно переменился: в рядах ВСУ стало меньше украинцев и больше военнослужащих стран НАТО, прежде всего, из состава подразделений специального назначения. Депутат подчеркнул, что речь идёт о военнослужащих действительной службы, в частности армий Польши, Франции и Германии.
Отправляют в относительно краткосрочные командировки, не более, чем на месяц, перебивают шевроны, делая вид, что это какие-то ЧВК, наемники. Дальше они отрабатывают, получают бесценный боевой опыт ведения боевых действий, опыт ведения боевых действий с нами как со своим основным противником
Он добавил, что среди находящихся в подобных "командировках" военных стран НАТО "есть хорошие специалисты".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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