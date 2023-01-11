https://ukraina.ru/20230111/1042553547.html

Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы - в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВО

Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы - в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВО - 11.01.2023 Украина.ру

Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы - в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВО

В среду вечером, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о новых назначениях в командовании спецоперации. Главнокомандующим СВО с этого момента станет Начальник Генерального штаба генерал армии и Герой России Валерий Герасимов

2023-01-11T23:40

2023-01-11T23:40

2023-01-11T23:58

эксклюзив

минобороны рф

валерий герасимов

украина

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Очевидно, что перестановки в командовании спецоперацией не были неожиданностью для тех экспертов, кто знаком с военными структурами страны не понаслышке, примерно чего-то такого они ждали уже несколько последних недель.Это назначение – предвестник большого наступленияНазначение Герасимова Главнокомандующим СВО фактически опровергает последние предположения украинской власти, а так же некоторых западных аналитиков о том, что Россия предполагает "заморозить" конфликт по корейскому варианту, то есть остановить военные действия и де-факто без каких-либо юридических оснований закрепить существующее положение дел на фронте – за собой оставить территории, которые уже освобождены от нацистов, но не продвигаться далее вглубь Украины.Если бы задача была именно такой, для ее реализации достаточно было бы уже сделанного войсками и командованием РФ. Для этого не надо было бы назначать руководить спецоперацией начальника Генерального штаба (второго человека в Минобороне и военной иерархии страны). Назначение нового Главнокомандующего СВО как раз свидетельствует об обратном - о переводе хода спецоперации в новую наступательную фазу. "Это [назначение] связано с тем, что масштаб операции увеличивается. Чтобы провести более решительные и радикальные наступательные действия, командующему нужны полномочия, которые позволили бы ему в масштабах России осуществлять переброску войск и частей, востребованных для решения конкретных боевых задач", - считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, который и сам до недавнего времени был военным.По его словам, российская армия, проводящая спецоперацию на Украине, возглавляемая начальником Генерального штаба, может теперь принимать масштабные решения."Грубо говоря, мы теперь сможем перебросить с Дальнего Востока какую-то часть, у которой есть уникальные вооружения. Начальник Генштаба в состоянии это сделать, издав соответствующую директиву или указание. То же самое касается командующих округами и видами вооруженных сил. Таким образом, поднимается уровень ответственности и уровень полномочий", - говорит Кнутов.Масштабирование боевого опытаЕще одной важной задачей этого назначения, как считают эксперты, является масштабирование опыта, прежде всего боевого, который есть у всех руководителей СВО. Но не только. Герасимов за свою военную службу глубоко изучил почти все военные округа РФ, в которых служил – от Польши, где в советское время начинал службу в расквартированной там танковой дивизии, до Дальнего Востока. Командовал Северо-Кавказским военным округом, а так же Московским, Ленинградским и Центральным.Иными словами, в силу своей биографии и профессиональной военной карьеры знает многих военачальников и командиров Вооруженных сил РФ, знает их способности, сильные и слабые стороны и в связи с этим может в нужный момент назначить их на те должности, в соответствии их личных и боевых качеств, на которых они принесут наибольшую пользу Вооруженным силам и России .При этом не надо забывать, что звезду Героя России Герасимов получил за проведение боевых действий в Сирии. То есть имеет впечатляющий опыт проведения военных действий."Валерий Герасимов – главный координатор, главный планировщик. Ведь именно Генштаб занимается планированием боевых действий в военное время и является "организатором всех наших побед", как мы говорим", - утверждает военный эксперт генерал Попов.По его, словам, в связи с назначением Герасимова главнокомандующим СВО, боевой опыт и его и его заместителей "масштабируется"."Вообще было странно, что Герасимов, который формально отвечает за все военное искусство в России, не имел никакой должности в СВО. Поэтому были упреки в том числе в адрес Генштаба, что он якобы дистанцировался от этой кампании. На самом деле он не дистанцировался. Просто он занимался этим не так активно, как хотелось бы", - утверждает другой военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.При этом даже заместители Герасимова имеют огромные возможности. И они будут сверхоперативно решать множество задач, возложенных на командование спецоперацией, считают эксперты.Генералы Суровикин, Салюков и Ким назначены заместителями Герасимова. Как предполагают эксперты, опрошенные изданием Украина.ру, новые замы Главнокомандующего СВО возглавят соответствующие направления или, говоря традиционно, три главных фронта спецоперации. Все они так же имеют боевой опыт."Назначены три зама, потому что имеется три фронта, три стратегических направления по оперативной деятельности: северное харьковское, центральное восточное и южное направление", поясняет логику этих назначений Герой России генерал- майор ВВС РФ Владимир Попов.Доктрина Герасимова и спецоперация на УкраинеИ все же главной причиной назначения Валерия Герасимова Главнокомандующим СВО является, как мне представляется, его собственная доктрина, которую он обнародовал в 2013 году (важно понимать, что это произошло за год до госпереворота в Украине, но на фоне масштабных событий, называемых "Арабской весной").Свою доктрину (тогда она так еще не называлась) Герасимов обнародовал перед Академией военных наук, уже будучи тогда всего полгода начальником Генерального штаба РФ.Собственно, "доктриной Герасимова" его доклад, частично опубликованный в специализированной российской прессе, обозвали западные аналитики, которые очень серьезно и пристально изучали доклад начальника Генерального штаба России. Фактически все мозговые центры Европы и США официально и неофициально занимались скрупулезным исследованием "доктрины Герасимова".Сам доклад начальника Генерального штаба, как уже было сказано, являлся реакцией на теорию "цветных революций" или вернее реакцией на волну "цветных революций", вылившуюся в "Арабскую весну", когда в ряде арабских государств в результате неофициальных действий США пало несколько правительств, что привело к хаосу и практически полному подчинению этих стран США.Понимая, что "цветные революции" в той или иной форме докатятся и до постсоветского пространства, Герасимов предложил свой ответ на них.В чем суть доктрины Герасимова?Прежде всего в жесткой централизации всего управления – не только военного и не только государственного. А всего управления – материальными ресурсами, войсками, дипломатическими ведомствами, политическим управлением страны, информационными ресурсами. По мнению Герасимова именно отсутствие такого строго единого управления и создает предпосылки расшатывания страны. Именно фрагментация управления позволяет организаторам "цветных революций" создавать хаос, который и приводит к госперевороту. Например, если информационные ресурсы (даже незначительная их часть) находится под управлением "революционеров" из посольства США, это уже создает предпосылки для расшатывания госвласти. Противопоставить этому можно только сосредоточение в момент "цветной революции", а по сути гражданской войны всех ресурсов в одних руках.Централизация военных и гражданских ресурсов позволяет принимать масштабные решения по обеспечению войск всем необходимым.Централизация предполагает быстрые и эффективные решения, как финансово-экономического, так и военного характера. Но не только.Дело в том, что доктрина Герасимова отвергает некоторые идеи теоретика военного дела ХIХ века Карла Клаузевица. Например, его идею о том, что война является продолжением политики только другими средствами.Доктрина Герасимова предполагает, наоборот, что политика должна в период новых "гибридных войн" обеспечивать решение военных вопросов, быть продолжением военных действий. Как и дипломатия.Кроме того, доктрина Герасимова предполагает использовать слабые стороны так называемой "западной дипломатии", когда каждое решение принимается путем долгих и многоуровневых обсуждений и обеспечивается консенсусным решением. Противопоставить слабостям "западной демократии" нужно всё тоже централизованное управление – не только ресурсами страны, но и административными, информационными и политическими органами. Только в этом случае можно остановить "цветную революцию", которая постепенно переходит в гражданскую войну.РезюмеОчевидно, что отчасти теоретическую "Доктрину Герасимова" новому Главнокомандующему СВО теперь предстоит осуществить на практике.Более того, речь скорее всего идет, как уже сказано, не о замораживании российско-украинского конфликта, а наоборот перевода его в острую наступательную фазу с последующими, уже с позиций силы политическими и дипломатическими решениями. .

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эксклюзив, минобороны рф, валерий герасимов, украина