https://ukraina.ru/20230111/1042552674.html

Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется

Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется - 11.01.2023 Украина.ру

Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется

Нет ничего необычного и экстраординарного в назначении Валерия Герасимова Главнокомандующим Объединенной группировки войск в зоне СВО, идет масштабирование, перепланировка всей операции и такие кадровые перемены - вполне естественны

2023-01-11T20:43

2023-01-11T20:43

2023-01-11T22:12

интервью

спецоперация

валерий герасимов

сергей шойгу

минобороны рф

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Об этом изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, член Экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией:Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.— Владимир Александрович, как можете прокомментировать данные перестановки в группировке войск в зоне СВО?— Это правильный подход: когда идет ротация главнокомандующих и опыт масштабируется. Я оправдываю такие изменения, так как знаю, о чем говорю.Подобный подход был использован в Сирии, когда командующие занимали пост не более года, а офицеры привлекались из разных регионов России, в том числе из Сибири, с Востока России.Боевой работой очень тяжело постоянно заниматься. Я сам имел честь во многих конфликтах участвовать, брать ответственность за решения, заниматься планированием, организацией управления войсками, участвовать в боях.Еще и перед руководством надо ответ держать, отчитываться перед президентом России Владимиром Путиным.Человека очень устает физически и морально, изнашивается от всего этого. Помню, когда я посылал на боевое задание экипаж, и члены его погибали, а я их лично знал – я переживал. Знаете, как это трудно?Потом думаешь иногда, а лучше бы я сам туда полетел… Но нельзя же быть самому везде.— Для чего еще это сделано?— Я пока не слышал разъяснений по данному назначению Герасимова в том плане, что он же остаётся начальником Генштаба ВС РФ одновременно с новой должностью, и у него теперь три заместителя.Это главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и Алексей Ким, который является замначальника Генштаба.Во-первых, назначены три зама, потому что имеется три фронта, три стратегических направления по оперативной деятельности: северное харьковское, центральное восточное и южное направление.Замы остаются полноправными хозяевами на своих направлениях, так им проще будет управлять войсками и решать подзадачи, поставленные в тот или иной момент времени.Во-вторых, будет объединяющая сила, обладающая всеми полномочиями, в лице Главнокомандующего Объединенной группировки войск.Например, так было в Великую Отечественную войну, когда маршал Георгий Жуков приезжал от Сталина и начинал командовать фронтами, объединял их, делил, судил.Валерий Герасимов – главный координатор, главный планировщик.Ведь именно Генштаб занимается планированием боевых действий в военное время и является "организатором всех наших побед", как мы говорим.Я не умоляю должности начальника Генштаба, которую занимал Герасимов до этого момента. Сейчас ему дается дополнительная нагрузка, так сказать.— Сейчас пойдут традиционно спекуляции о том, что Сергей Суровикин, дескать, не справился, раз его сместили с должности, и так далее…— Это неправильно. Его не сняли. Он остался заместителем по одному из направлений. Он был командующий группировкой и одновременно оставался командующим главкомом ВКС. Это просто перераспределение направления деятельности.

https://ukraina.ru/20230111/1042552046.html

https://ukraina.ru/20221128/1041282904.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, спецоперация, валерий герасимов, сергей шойгу, минобороны рф