Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется - 11.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230111/1042552674.html
Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется
Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется - 11.01.2023 Украина.ру
Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется
Нет ничего необычного и экстраординарного в назначении Валерия Герасимова Главнокомандующим Объединенной группировки войск в зоне СВО, идет масштабирование, перепланировка всей операции и такие кадровые перемены - вполне естественны
2023-01-11T20:43
2023-01-11T22:12
интервью
спецоперация
валерий герасимов
сергей шойгу
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041286817_77:5:899:467_1920x0_80_0_0_0d1a08097155ce374702d57340d5d4fc.jpg
Об этом изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, член Экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией:Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.— Владимир Александрович, как можете прокомментировать данные перестановки в группировке войск в зоне СВО?— Это правильный подход: когда идет ротация главнокомандующих и опыт масштабируется. Я оправдываю такие изменения, так как знаю, о чем говорю.Подобный подход был использован в Сирии, когда командующие занимали пост не более года, а офицеры привлекались из разных регионов России, в том числе из Сибири, с Востока России.Боевой работой очень тяжело постоянно заниматься. Я сам имел честь во многих конфликтах участвовать, брать ответственность за решения, заниматься планированием, организацией управления войсками, участвовать в боях.Еще и перед руководством надо ответ держать, отчитываться перед президентом России Владимиром Путиным.Человека очень устает физически и морально, изнашивается от всего этого. Помню, когда я посылал на боевое задание экипаж, и члены его погибали, а я их лично знал – я переживал. Знаете, как это трудно?Потом думаешь иногда, а лучше бы я сам туда полетел… Но нельзя же быть самому везде.— Для чего еще это сделано?— Я пока не слышал разъяснений по данному назначению Герасимова в том плане, что он же остаётся начальником Генштаба ВС РФ одновременно с новой должностью, и у него теперь три заместителя.Это главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и Алексей Ким, который является замначальника Генштаба.Во-первых, назначены три зама, потому что имеется три фронта, три стратегических направления по оперативной деятельности: северное харьковское, центральное восточное и южное направление.Замы остаются полноправными хозяевами на своих направлениях, так им проще будет управлять войсками и решать подзадачи, поставленные в тот или иной момент времени.Во-вторых, будет объединяющая сила, обладающая всеми полномочиями, в лице Главнокомандующего Объединенной группировки войск.Например, так было в Великую Отечественную войну, когда маршал Георгий Жуков приезжал от Сталина и начинал командовать фронтами, объединял их, делил, судил.Валерий Герасимов – главный координатор, главный планировщик.Ведь именно Генштаб занимается планированием боевых действий в военное время и является "организатором всех наших побед", как мы говорим.Я не умоляю должности начальника Генштаба, которую занимал Герасимов до этого момента. Сейчас ему дается дополнительная нагрузка, так сказать.— Сейчас пойдут традиционно спекуляции о том, что Сергей Суровикин, дескать, не справился, раз его сместили с должности, и так далее…— Это неправильно. Его не сняли. Он остался заместителем по одному из направлений. Он был командующий группировкой и одновременно оставался командующим главкомом ВКС. Это просто перераспределение направления деятельности.
https://ukraina.ru/20230111/1042552046.html
https://ukraina.ru/20221128/1041282904.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1c/1041286817_161:0:796:476_1920x0_80_0_0_370d8a120d3ed9fb481a2dbde90ba153.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, спецоперация, валерий герасимов, сергей шойгу, минобороны рф
Интервью, Спецоперация, Валерий Герасимов, Сергей Шойгу, Минобороны РФ

Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется

20:43 11.01.2023 (обновлено: 22:12 11.01.2023)
 
© arms-expo.ruВладимир Попов интервью
Владимир Попов интервью
© arms-expo.ru
Читать в
Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Нет ничего необычного и экстраординарного в назначении Валерия Герасимова Главнокомандующим Объединенной группировки войск в зоне СВО, идет масштабирование, перепланировка всей операции и такие кадровые перемены - вполне естественны
Об этом изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, член Экспертного совета "Офицеры России" Владимир Попов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией:
Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.
— Владимир Александрович, как можете прокомментировать данные перестановки в группировке войск в зоне СВО?
— Это правильный подход: когда идет ротация главнокомандующих и опыт масштабируется. Я оправдываю такие изменения, так как знаю, о чем говорю.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 19:46
Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ С новыми назначениями в руководстве СВО поменяется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Подобный подход был использован в Сирии, когда командующие занимали пост не более года, а офицеры привлекались из разных регионов России, в том числе из Сибири, с Востока России.
Боевой работой очень тяжело постоянно заниматься. Я сам имел честь во многих конфликтах участвовать, брать ответственность за решения, заниматься планированием, организацией управления войсками, участвовать в боях.
Еще и перед руководством надо ответ держать, отчитываться перед президентом России Владимиром Путиным.
Человека очень устает физически и морально, изнашивается от всего этого. Помню, когда я посылал на боевое задание экипаж, и члены его погибали, а я их лично знал – я переживал. Знаете, как это трудно?
Потом думаешь иногда, а лучше бы я сам туда полетел… Но нельзя же быть самому везде.
— Для чего еще это сделано?
— Я пока не слышал разъяснений по данному назначению Герасимова в том плане, что он же остаётся начальником Генштаба ВС РФ одновременно с новой должностью, и у него теперь три заместителя.
Это главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главком сухопутными войсками Олег Салюков и Алексей Ким, который является замначальника Генштаба.
Во-первых, назначены три зама, потому что имеется три фронта, три стратегических направления по оперативной деятельности: северное харьковское, центральное восточное и южное направление.
Владимир Попов интервью
28 ноября 2022, 16:45Чем воюют на Украине
Военный летчик Владимир Попов о том, как Россия будет уничтожать арсеналы и инструкторов НАТО на Украине
Замы остаются полноправными хозяевами на своих направлениях, так им проще будет управлять войсками и решать подзадачи, поставленные в тот или иной момент времени.
Во-вторых, будет объединяющая сила, обладающая всеми полномочиями, в лице Главнокомандующего Объединенной группировки войск.
Например, так было в Великую Отечественную войну, когда маршал Георгий Жуков приезжал от Сталина и начинал командовать фронтами, объединял их, делил, судил.
Валерий Герасимов – главный координатор, главный планировщик.
Ведь именно Генштаб занимается планированием боевых действий в военное время и является "организатором всех наших побед", как мы говорим.
Я не умоляю должности начальника Генштаба, которую занимал Герасимов до этого момента. Сейчас ему дается дополнительная нагрузка, так сказать.
— Сейчас пойдут традиционно спекуляции о том, что Сергей Суровикин, дескать, не справился, раз его сместили с должности, и так далее…
— Это неправильно. Его не сняли. Он остался заместителем по одному из направлений. Он был командующий группировкой и одновременно оставался командующим главкомом ВКС. Это просто перераспределение направления деятельности.
 
ИнтервьюСпецоперацияВалерий ГерасимовСергей ШойгуМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:40Доктрина Герасимова: политика, война и ресурсы - в один кулак. Чего ждать от нового Главкома СВО
21:06Юрий Кнутов о новом посту Герасимова: Теперь ВСУ быстро почувствуют на себе всю мощь армии России
20:43Генерал Владимир Попов о назначении Герасимова: Идет ротация главнокомандующих, их опыт масштабируется
19:46Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ
19:10Новый командующий группировкой войск РФ Герасимов, зачистка Соледара, танки для ВСУ. Итоги 11 января
19:02Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкой
18:57Финляндия не приняла самостоятельное решение о поставке танков Украине – СМИ
18:25Резать и отсекать. Военный эксперт о том, куда именно Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:50Взятие Соледара, ликвидация проекта "анти-Россия". О чём говорили эксперты 11 января
17:43Три к одному. Военный о том, когда Россия после Соледара пойдет в наступление на ВСУ
17:37"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
17:15В Испании рассказали, как Россия будет использовать шахты Соледара
17:15Военный эксперт рассказал, как американские и польские наемники разбирают боевиков ВСУ на части
17:02Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре
17:00Полковник Владимир Трухан: НАТО – в панике от перспективы прямого столкновения с Россией
16:49Киевский режим в тупике, анонсированное весеннее наступление срывается - Bloomberg
16:42Переворот с подвохом: Харламенко о разнице протестов в Бразилии и майданов на Украине. Видео
16:32Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России
16:00Подготовка к сдаче Артёмовска, стратегическая победа, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 11 января
15:58Зеленский во Львове встретился с президентом Польши
Лента новостейМолния