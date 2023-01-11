https://ukraina.ru/20230111/1042552046.html

Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ

Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру

Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ

С новыми назначениями в руководстве СВО поменяется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2023-01-11T19:46

2023-01-11T19:46

2023-01-11T20:23

интервью

минобороны рф

сергей шойгу

герасимов

сергей суровикин

сво

соледар

"вагнеровцы"

фронт

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр обороны Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией:Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.В ведомстве уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.- Алексей Иванович, с чем связано это решение, что Герасимов теперь отвечает вообще за все?- Вообще было странно, что Герасимов, который формально отвечает за все военное искусство в России, не имел никакой должности в СВО. Поэтому были упреки в том числе в адрес Генштаба, что он якобы дистанцировался от этой кампании. На самом деле он не дистанцировался. Просто он занимался этим не так активно, как хотелось бы.Приведу один пример. Три недели назад я участвовал в заседании круглого стола в Академии Генштаба. И я, и Гурулев (член комитета Государственной Думы по обороне – ред.) там говорили о том, что Генштаб почему-то не участвует в принятии решений и что это неправильно.Так что сейчас сделали то, что и должно было быть. Все приведено в соответствии с потребностями.- По поводу Суровикина было очень много общих фраз, что он на посту командующего принял много важных решений, но конкретные решения видны не были. Можно ли как-то оценить его деятельность?- А вы думаете, что Суровикин, заняв новый пост, сразу бы начал всем командовать? Ничего подобного. Он пришел и стал решать неотложные проблемы, которые были до него. Да, он не привез с собой на фронт две-три новые дивизии, но с его приходом просто появился новый элемент в управлении.Сейчас Суровикин фактически будет первым заместителем Герасимова. Но там еще будет главком сухопутных войск Салюков. Этот момент для меня в большей степени интересен. Потому что два генерала армии в качестве заместителей – это мощно.- Сможем ли мы при этой конфигурации наконец спланировать сложную наступательную операцию?- Это нужно делать. И все к этому идет. Меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба.- Насколько с пропагандистской точки зрения было уместно объявлять об этом решении сейчас, когда все радуются освобождению Соледара? Не посеет ли это сомнения в обществе?- Это не имеет никакого значения. Взятие Соледара – это операция "вагнеровцев" в чистом виде. Да, ее масштаб был заметный, но это не масштаб всей СВО, когда у нас фронт растянут на тысячи километров.- Нужно ли подробно рассказывать широкой общественности, кто из военачальников принял то или иное решение?- Такие вещи объяснять нужно. Все равно это не спрячешь. Это странно, когда у нас кто-то командовал, а кто мы не знаем. Но теперь все станет понятнее. Салюков – это ближайший соратник Герасимова. Они уже лет 40 вместе прослужили. Суровикин тоже при деле.Просто всегда есть отдельные направления, которые нужно курировать. Во время Великой Отечественной войны у нас были уполномоченные по направлениям, потому что фронт бывает большой и направления очень растянутые. Без этого управлять очень трудно.

https://ukraina.ru/20230111/1042551369.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, минобороны рф, сергей шойгу, герасимов, сергей суровикин, сво, соледар, "вагнеровцы", фронт