https://ukraina.ru/20230111/1042552046.html
Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ
Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ - 11.01.2023 Украина.ру
Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ
С новыми назначениями в руководстве СВО поменяется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2023-01-11T19:46
2023-01-11T19:46
2023-01-11T20:23
интервью
минобороны рф
сергей шойгу
герасимов
сергей суровикин
сво
соледар
"вагнеровцы"
фронт
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее министр обороны Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией:Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.В ведомстве уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.- Алексей Иванович, с чем связано это решение, что Герасимов теперь отвечает вообще за все?- Вообще было странно, что Герасимов, который формально отвечает за все военное искусство в России, не имел никакой должности в СВО. Поэтому были упреки в том числе в адрес Генштаба, что он якобы дистанцировался от этой кампании. На самом деле он не дистанцировался. Просто он занимался этим не так активно, как хотелось бы.Приведу один пример. Три недели назад я участвовал в заседании круглого стола в Академии Генштаба. И я, и Гурулев (член комитета Государственной Думы по обороне – ред.) там говорили о том, что Генштаб почему-то не участвует в принятии решений и что это неправильно.Так что сейчас сделали то, что и должно было быть. Все приведено в соответствии с потребностями.- По поводу Суровикина было очень много общих фраз, что он на посту командующего принял много важных решений, но конкретные решения видны не были. Можно ли как-то оценить его деятельность?- А вы думаете, что Суровикин, заняв новый пост, сразу бы начал всем командовать? Ничего подобного. Он пришел и стал решать неотложные проблемы, которые были до него. Да, он не привез с собой на фронт две-три новые дивизии, но с его приходом просто появился новый элемент в управлении.Сейчас Суровикин фактически будет первым заместителем Герасимова. Но там еще будет главком сухопутных войск Салюков. Этот момент для меня в большей степени интересен. Потому что два генерала армии в качестве заместителей – это мощно.- Сможем ли мы при этой конфигурации наконец спланировать сложную наступательную операцию?- Это нужно делать. И все к этому идет. Меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба.- Насколько с пропагандистской точки зрения было уместно объявлять об этом решении сейчас, когда все радуются освобождению Соледара? Не посеет ли это сомнения в обществе?- Это не имеет никакого значения. Взятие Соледара – это операция "вагнеровцев" в чистом виде. Да, ее масштаб был заметный, но это не масштаб всей СВО, когда у нас фронт растянут на тысячи километров.- Нужно ли подробно рассказывать широкой общественности, кто из военачальников принял то или иное решение?- Такие вещи объяснять нужно. Все равно это не спрячешь. Это странно, когда у нас кто-то командовал, а кто мы не знаем. Но теперь все станет понятнее. Салюков – это ближайший соратник Герасимова. Они уже лет 40 вместе прослужили. Суровикин тоже при деле.Просто всегда есть отдельные направления, которые нужно курировать. Во время Великой Отечественной войны у нас были уполномоченные по направлениям, потому что фронт бывает большой и направления очень растянутые. Без этого управлять очень трудно.
https://ukraina.ru/20230111/1042551369.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, минобороны рф, сергей шойгу, герасимов, сергей суровикин, сво, соледар, "вагнеровцы", фронт
Алексей Подберёзкин о новом посту Герасимова: Два генерала армии будут готовить мощный удар по ВСУ
19:46 11.01.2023 (обновлено: 20:23 11.01.2023)
С новыми назначениями в руководстве СВО поменяется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее министр обороны Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией:
Командующим Объединенной группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов. Заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.
В ведомстве уточнили, что повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск.
- Алексей Иванович, с чем связано это решение, что Герасимов теперь отвечает вообще за все?
- Вообще было странно, что Герасимов, который формально отвечает за все военное искусство в России, не имел никакой должности в СВО. Поэтому были упреки в том числе в адрес Генштаба, что он якобы дистанцировался от этой кампании. На самом деле он не дистанцировался. Просто он занимался этим не так активно, как хотелось бы.
Приведу один пример. Три недели назад я участвовал в заседании круглого стола в Академии Генштаба. И я, и Гурулев (член комитета Государственной Думы по обороне – ред.) там говорили о том, что Генштаб почему-то не участвует в принятии решений и что это неправильно.
Так что сейчас сделали то, что и должно было быть. Все приведено в соответствии с потребностями.
- По поводу Суровикина было очень много общих фраз, что он на посту командующего принял много важных решений, но конкретные решения видны не были. Можно ли как-то оценить его деятельность?
- А вы думаете, что Суровикин, заняв новый пост, сразу бы начал всем командовать? Ничего подобного. Он пришел и стал решать неотложные проблемы, которые были до него. Да, он не привез с собой на фронт две-три новые дивизии, но с его приходом просто появился новый элемент в управлении.
Сейчас Суровикин фактически будет первым заместителем Герасимова. Но там еще будет главком сухопутных войск Салюков. Этот момент для меня в большей степени интересен. Потому что два генерала армии в качестве заместителей – это мощно.
- Сможем ли мы при этой конфигурации наконец спланировать сложную наступательную операцию?
- Это нужно делать. И все к этому идет. Меняется соотношение сил и появляется практическая возможность для проведения наступательных операций. Пусть пока не стратегического, но хотя бы оперативного масштаба.
- Насколько с пропагандистской точки зрения было уместно объявлять об этом решении сейчас, когда все радуются освобождению Соледара? Не посеет ли это сомнения в обществе?
- Это не имеет никакого значения. Взятие Соледара – это операция "вагнеровцев" в чистом виде. Да, ее масштаб был заметный, но это не масштаб всей СВО, когда у нас фронт растянут на тысячи километров.
- Нужно ли подробно рассказывать широкой общественности, кто из военачальников принял то или иное решение?
- Такие вещи объяснять нужно. Все равно это не спрячешь. Это странно, когда у нас кто-то командовал, а кто мы не знаем. Но теперь все станет понятнее. Салюков – это ближайший соратник Герасимова. Они уже лет 40 вместе прослужили. Суровикин тоже при деле.
Просто всегда есть отдельные направления, которые нужно курировать. Во время Великой Отечественной войны у нас были уполномоченные по направлениям, потому что фронт бывает большой и направления очень растянутые. Без этого управлять очень трудно.