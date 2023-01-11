Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкой
19:02 11.01.2023 (обновлено: 19:35 11.01.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск специальной военной операции начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства
Герасимов сменил на этом посту Сергея Суровикина, который также занимает должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами. В свою очередь, Суровикин станет одним из заместителей Герасимова.
«11 января 2023 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией:
— Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Вчера, 13:32Астрология и политикаХитрый план Сергея Суровикина, которого Запад называет "Генерал Армагеддон". Астрология и политикаГенерал Суровикин — фигура, к которой приковано внимание и россиян и западных журналистов и аналитиков. Понятно, что все в России ждут от него побед, а он принимает "сложные решения", действует методично и математически выверенно. Имеет свой план
Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — сказано в сообщении Минобороны.
В ведомстве пояснили, что повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками.