Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкой - 11.01.2023 Украина.ру
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Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкой
Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкой - 11.01.2023 Украина.ру
Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкой
Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск специальной военной операции начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства
2023-01-11T19:02
2023-01-11T19:35
новости
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Герасимов сменил на этом посту Сергея Суровикина, который также занимает должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами. В свою очередь, Суровикин станет одним из заместителей Герасимова.«11 января 2023 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией:— Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — сказано в сообщении Минобороны.В ведомстве пояснили, что повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками.
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новости, минобороны рф, сергей шойгу, сво, сергей суровикин, вкс
Новости, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, СВО, Сергей Суровикин, ВКС

Расширение задач СВО. В Минобороны назначили нового командующего объединенной группировкой

19:02 11.01.2023 (обновлено: 19:35 11.01.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Заседание коллегии Минобороны РФ, Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск специальной военной операции начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства
Герасимов сменил на этом посту Сергея Суровикина, который также занимает должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами. В свою очередь, Суровикин станет одним из заместителей Герасимова.
«11 января 2023 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией:
— Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
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Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — сказано в сообщении Минобороны.
В ведомстве пояснили, что повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками.
 
НовостиМинобороны РФСергей ШойгуСВОСергей СуровикинВКС
 
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