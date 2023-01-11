"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
Какие формы может принять война между Россией и Западом на территории Украины? Как надолго может затянуться это противостояние? Почему победа России в СВО уже неизбежна и сколько времени уйдёт на восстановление регионов бывшей Украины? Об этом и не только в эфире Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов:
00:23 – Известный украинский политолог Вадим Карасёв прогнозирует, что в этом году вооружённый конфликт будет ещё более ожесточённым. Но затем, по его мнению, такое противостояние завершится, приняв другие формы, поскольку ВПК и России, и Запада не были рассчитаны на столь затяжную битву. Насколько подобные прогнозы соответствуют действительности?
03:20 – Почему победа России на Украине неизбежна;
06:30 – О роли США и Европы в противостоянии с Россией. Кто играет первую скрипку и кто получает наибольшие дивиденды;
14:45 – Велика ли опасность затягивания вооружённого противостояния на Украине и, как следствие, возникновения серьёзного политического кризиса в России;
21:30 – Сколько времени уйдет на восстановление регионов бывшей Украины
03:20 – Почему победа России на Украине неизбежна;
06:30 – О роли США и Европы в противостоянии с Россией. Кто играет первую скрипку и кто получает наибольшие дивиденды;
14:45 – Велика ли опасность затягивания вооружённого противостояния на Украине и, как следствие, возникновения серьёзного политического кризиса в России;
21:30 – Сколько времени уйдет на восстановление регионов бывшей Украины