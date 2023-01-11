https://ukraina.ru/20230111/1042548693.html

"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео

"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео - 11.01.2023 Украина.ру

"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео

Какие формы может принять война между Россией и Западом на территории Украины? Как надолго может затянуться это противостояние? Почему победа России в СВО уже... Украина.ру, 11.01.2023

2023-01-11T17:37

2023-01-11T17:37

2023-01-11T17:37

видео

петр акопов

россия

украина

сша

европа

сво

кризис

победа

политика

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Какие формы может принять война между Россией и Западом на территории Украины? Как надолго может затянуться это противостояние? Почему победа России в СВО уже неизбежна и сколько времени уйдёт на восстановление регионов бывшей Украины? Об этом и не только в эфире Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов: 00:23 – Известный украинский политолог Вадим Карасёв прогнозирует, что в этом году вооружённый конфликт будет ещё более ожесточённым. Но затем, по его мнению, такое противостояние завершится, приняв другие формы, поскольку ВПК и России, и Запада не были рассчитаны на столь затяжную битву. Насколько подобные прогнозы соответствуют действительности? 03:20 – Почему победа России на Украине неизбежна; 06:30 – О роли США и Европы в противостоянии с Россией. Кто играет первую скрипку и кто получает наибольшие дивиденды; 14:45 – Велика ли опасность затягивания вооружённого противостояния на Украине и, как следствие, возникновения серьёзного политического кризиса в России; 21:30 – Сколько времени уйдет на восстановление регионов бывшей Украины

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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