"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео - 11.01.2023 Украина.ру
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"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео - 11.01.2023 Украина.ру
"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео
Какие формы может принять война между Россией и Западом на территории Украины? Как надолго может затянуться это противостояние? Почему победа России в СВО уже... Украина.ру, 11.01.2023
2023-01-11T17:37
2023-01-11T17:37
видео
петр акопов
россия
украина
сша
европа
сво
кризис
победа
политика
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Какие формы может принять война между Россией и Западом на территории Украины? Как надолго может затянуться это противостояние? Почему победа России в СВО уже неизбежна и сколько времени уйдёт на восстановление регионов бывшей Украины? Об этом и не только в эфире Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов: 00:23 – Известный украинский политолог Вадим Карасёв прогнозирует, что в этом году вооружённый конфликт будет ещё более ожесточённым. Но затем, по его мнению, такое противостояние завершится, приняв другие формы, поскольку ВПК и России, и Запада не были рассчитаны на столь затяжную битву. Насколько подобные прогнозы соответствуют действительности? 03:20 – Почему победа России на Украине неизбежна; 06:30 – О роли США и Европы в противостоянии с Россией. Кто играет первую скрипку и кто получает наибольшие дивиденды; 14:45 – Велика ли опасность затягивания вооружённого противостояния на Украине и, как следствие, возникновения серьёзного политического кризиса в России; 21:30 – Сколько времени уйдет на восстановление регионов бывшей Украины
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видео, петр акопов, россия, украина, сша, европа, сво, кризис, победа, политика, видео
Видео, Петр Акопов, Россия, Украина, США, Европа, СВО, кризис, победа, политика

"Бесконечный понос может и погубить" - Акопов о главных рисках в противостоянии с Западом. Видео

17:37 11.01.2023
 
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Какие формы может принять война между Россией и Западом на территории Украины? Как надолго может затянуться это противостояние? Почему победа России в СВО уже неизбежна и сколько времени уйдёт на восстановление регионов бывшей Украины? Об этом и не только в эфире Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов:
00:23 – Известный украинский политолог Вадим Карасёв прогнозирует, что в этом году вооружённый конфликт будет ещё более ожесточённым. Но затем, по его мнению, такое противостояние завершится, приняв другие формы, поскольку ВПК и России, и Запада не были рассчитаны на столь затяжную битву. Насколько подобные прогнозы соответствуют действительности?
03:20 – Почему победа России на Украине неизбежна;
06:30 – О роли США и Европы в противостоянии с Россией. Кто играет первую скрипку и кто получает наибольшие дивиденды;
14:45 – Велика ли опасность затягивания вооружённого противостояния на Украине и, как следствие, возникновения серьёзного политического кризиса в России;
21:30 – Сколько времени уйдет на восстановление регионов бывшей Украины
 
ВидеоПетр АкоповРоссияУкраинаСШАЕвропаСВОкризиспобедаполитика
 
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