https://ukraina.ru/20230111/1042542304.html

Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре

Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре - 11.01.2023 Украина.ру

Целые батальоны и десятки тысяч человек: украинские пленные рассказали о потерях ВСУ в Соледаре

За время штурма Соледара подразделения ВСУ и Нацгвардии потеряли порядка 16—17 батальонов убитыми, узнали корреспонденты RT от украинских военнопленных, а общие потери ВСУ на этом направлении с учетом тяжелораненых и пропавших без вести с начала осени 2022 года могут составлять 20 000—25 000 человек.

2023-01-11T17:02

2023-01-11T17:02

2023-01-11T17:03

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Особо крупные потери понесли 61-я пехотная и 46-я аэромобильная бригады; много бойцов 10-я горно-штурмовой бригады погибло в начале января при попытке деблокировать Соледар с севера; за несколько дней до окружения ВСУ в Соледаре серьёзный ущерб был нанесён подразделениям 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, пытавшейся пробиться к городу с запада. Центр Соледара находится пол контролем российских вооруженных сил, заявил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.Еще накануне вечером владелец ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что подразделения "Вагенра" контролируют всю территорию города.На уточняющие вопросы журналистов о ситуации вокруг Соледара пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать, призвав дождаться заявления Минобороны.И вот что сообщило оборонное ведомство: "Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе".При этом, по словам командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, говорить о полном освобождении Соледара можно будет к концу дня в среду или самое позднее в четверг. Остающиеся в городе подразделения Вооруженных сил Украины "ничего уже не поменяют", заявил он.Пушилин также отметил, что освобождение Соледара увеличит возможности российских сил взять под контроль Артемовск (Бахмут) и Северск, а также откроет дорогу на Славянск и Краматорск, то есть существенно приблизит освобождение всей территории ДНР.Он назвал ситуацию "подготовкой переломного момента к освобождению всей Донецкой Народной Республики".

https://ukraina.ru/20230111/1042537933.html

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новости, соледар, спецоперация, днр, вс рф