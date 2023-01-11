https://ukraina.ru/20230111/1042538668.html

Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России

Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России - 11.01.2023 Украина.ру

Владимир Брутер: США пугают Швецию и Финляндию русскими медведями, попутно подбираясь к границам России

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО одновременно, поэтому Хельсинки не спешит присоединиться к альянсу. Это важно с военной точки зрения, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 8 января на конференции "Народ и оборона"

2023-01-11T16:32

2023-01-11T16:32

2023-01-11T17:35

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Напомним, что членство двух стран в НАТО зависит от одобрения Турции и Венгрии. Анкара требует от Стокгольма выдачи террористов, включая курдов и членов FETO. Этот вопрос спикеры парламентов Швеции и Финляндии планируют обсудить с Анкарой в январе 2023 года.Напуганные русскими медведями с подачи США, Швеция и Финляндия вполне могут вступить в НАТО, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.— Владимир Ильич, Швеция и Финляндия пока не могут вступить в НАТО. С чем связана такая пауза?— Это связано с тем, что турки у Швеции и Финляндии вымогают новые уступки, на которые они не могут пойти без утраты своего имиджа.Собственно, шведский премьер-министр об этом сказал: что мы Турции не обещали, что сделаем это [пойдем на дальнейшие уступки в отношении выдачи курдов и лиц, связанных с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которых Анкара считает террористами].Можно подумать, что Турция ждала и ждёт их обещаний. Анкара заявляет собственные требования и хочет, чтобы они их выполняли просто для того чтобы показать, кто здесь главный.Турция согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что США дадут соответствующую компенсацию. Турки ждут, что Америка учтет их пожелания и будет с ними разговаривать отдельно на данную тему.Пока этот процесс, по-моему, находится даже не в середине [пути].— Обе страны подали заявки на присоединение к североатлантическому блоку весной 2022 года. Из трех десятков государств — членов НАТО новых кандидатов пока не одобрили только Турция и Венгрия. Получается, сейчас этот фактор самый влиятельный?— Конечно, турецкий фактор влияет. С Венгрией они [Швеция и Финляндия] договорятся, я думаю. А вот с Анкарой получить одобрение сложнее, потому что турки европейской дисциплине не подчиняются.— 48% жителей Финляндии высказались против размещения постоянной военной базы НАТО на территории страны после ее вступления в альянс. Об этом говорят данные опроса, представленного финским телеканалом MTV 8 января. Может ли мнение народа оказать влияние на политическую власть Финляндии и изменить её курс?— Нет, не может. Давайте вспомним, что было, когда 2/3 населения Украины были против вступления страны в НАТО.Американцы говорили, ну, мы тогда не будем проводить никакой референдум, а подождём пока цифры изменятся. Они же не обязаны завтра принимать решения.Если американцам нужно будет, они проведут медийную кампанию, покажут страшных русских медведей, которые уже ходят по улицам в Хельсинки. И скажут, что если вы быстренько не разместите базу НАТО у себя, то медведи вас съедят.На самом деле проведение медийных информационных компаний для временного изменения общественных настроений – обыденная вещь для спецопераций западного пиара. Говорить об этом всерьёз не приходится.США уверены, что они примут Финляндию и Швецию в НАТО. Вашингтон договорится с Турцией, что-то ей даст, что-то заплатит. Например, поставят новые самолеты, закроют глаза на турецкие военные действия в третьих странах.Посмотрите, Анкара периодически проводит военные действия на территории Сирии и Ирака, и её за это никто не осуждает, не дисквалифицирует, санкций не вводит. Несмотря на то, что НАТО в этом не участвует.Пока же страны не вошли в альянс, американцы могут расширять военно-техническое сотрудничество с ними.— То есть Турции можно, а России нельзя? Почему?— Потому что Запад заинтересован в том, чтобы Турция сидела тихо. При этом, американцы и европейцы не заинтересованы в том, чтобы турки ссорились с курдами на территориях, на которых они проводят эти акции.Запад не настроен в целом антикурдски. Но если турки очень хотят, то, пожалуйста, пусть поубивают немножко курдов. Жалко что ли.А вот России — нельзя…— Какие прогнозы в итоге: вступят ли Швеция и Финляндия в НАТО?— Швеция и Финляндия ждут, что США договорятся с Анкарой. Вашингтонское мнение должно на этом сфокусироваться, американцы должны признать, что это для них сейчас важно.Как только они будут готовы заплатить туркам отступные, этот вопрос решится. Когда это будет – через месяц или через полгода – я не знаю. Может, это будет в будущем году.Но на сегодняшний момент нельзя сказать, что этот вопрос стоит у США на первом месте.— Какие это будет иметь последствия для России?— Это изменяет периметр вокруг России и показывает, что никакого завершения СВО без достижения политических целей невозможно.Дело в том, что как только Москва завершит специальную военную операцию, то, что останется от Украины, будет включено в периметр, который будет создан по западной границе России для того, чтобы ей можно было угрожать.Если Россия во время спецоперации не достигнет необходимых ей политических целей, то всё это будет использовано потом против нее. Точно так же, как нейтралитет Финляндии и Швеции.На каком, собственно, основании они принимаются в НАТО? Разве Россия размещает на границе Финляндии и Швеции ударные группировки, угрожает им? Вроде бы всё было спокойно всегда. Это значит, что они [США] пытаются изменить ситуацию на границах России. Точно то же будет и во всех остальных местах.

https://ukraina.ru/20221116/1040873798.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

нато, швеция, финляндия, россия, украина, вашингтон, интервью, турция, сво, курды, хельсинки