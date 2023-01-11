https://ukraina.ru/20230111/1042525662.html

Хитрый план Сергея Суровикина, которого Запад называет "Генерал Армагеддон". Астрология и политика

Хитрый план Сергея Суровикина, которого Запад называет "Генерал Армагеддон". Астрология и политика - 11.01.2023 Украина.ру

Хитрый план Сергея Суровикина, которого Запад называет "Генерал Армагеддон". Астрология и политика

Генерал Суровикин — фигура, к которой приковано внимание и россиян и западных журналистов и аналитиков. Понятно, что все в России ждут от него побед, а он принимает "сложные решения", действует методично и математически выверенно. Имеет свой план

2023-01-11T13:32

2023-01-11T13:32

2023-01-11T16:50

астрология и политика

елена мурзина

эксклюзив

астрология

сергей суровикин

сво

россия

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гороскоп

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«Генерал Армагеддон»Так любят называть генерала Сергея Владимировича Суровикина, командующего СВО, главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, в западных СМИ.Интересно, что такое Армагеддон? Это, как считается в христианстве, место последней битвы.Силы добра и силы зла сойдутся в последний битве в конце времен. Происходит от названия холма Мегидо, возле города Хайфа, в Израиле.На этом месте происходило множество беспощадных битв древности.Неоднократно описано в Библии, самое известное упоминание — в «Апокалипсисе» Иоанна Богослова. Сегодня употребляется иносказательно, в смысле «грандиозная, последняя битва».На самом деле самое понятие «Армагеддон» уже давно вышло из чисто библейского толкования и означает, скорее, огромную, ужасную битву, которая отличается кровопролитием и все-таки библейскими масштабами и значением, то есть все-таки крушением, пока неясно чьим. «Генерал Брусилов»Западные журналисты любят дать определение, которое сразу же привлечет внимание читателя. Хотя скорее, генералу Суровикину подошло бы прозвище «генерал Брусилов».Знаменитый Брусиловский прорыв в Первую мировую войну знаменит не только беспримерным мужеством и героизмом наших солдат. Была ещё и великолепная организация наступления, выполненная дотошным генералом Алексеем Брусиловым с вниманием к каждой мелочи.Но на Западе мало и плохо знают и русскую историю вообще и историю войн, в которых Россия участвовала, в том числе.Отсюда все эти хлёсткие: «генерал Мороз», «генерал Дороги», с намёком на то, что вечно этим русским помогает какая-нибудь случайность типа больших холодов и непроходимых дорог.А если бы не это, то...Отсюда же бессмысленный «генерал Армагеддон».«Тайный план» СуровикинаПока что за всё время, пока генерал Суровикин руководит СВО, эксперты отмечают не «битву последних времён», а, наоборот, точную работу командования. Даже можно сказать, сверхточную, ювелирную. И военную хитрость, не без того. Планирование, организация, управление, расчёт и дотошность в мелочах.В то время, как большинство СМИ ожидали от Суровикина «решительных действий» и «полноценной войны», СВО перешла в совершенно другую фазу, которую чаще всего называют «чрезвычайно эффективная стратегия».Австралийский отставной генерал Мик Райан отмечает выдающееся «внимание к деталям» Суровикина.Газета «Нью-Йорк Таймс». Про операцию отвода войск из Херсона. «Чрезвычайно эффективная операция. Изощрённая военная хитрость».Politico называла его «эффективным военным стратегом».Американская корпорация «Рэнд» (стратегическая разведка). Отмечают новую тактику. Запуск беспилотников, чтобы сбить с толку украинское ПВО.«Армагеддон» — это, конечно, намёк на грозную неуправляемую силу. Но нет ничего общего с тактикой и стратегией генерала Суровикина.«Армагеддон» — это скорее про то, как воевали американцы в Югославии, Ливии или Ираке.План генерала Суровикина — гибкий расчёт, слаженное взаимодействие, уничтожение логистики противника, новая тактика ведения войны (и это не только беспилотники). И, судя по всему, умение ждать.«Методично работаем»Почитаем интервью генерала.По поводу действий на восточном фронте на Украине Суровикин говорит: «Мы методично перемалываем наступающего противника... минимизируем потери... сокращается количество жертв среди мирного населения».По поводу Херсона. Ещё в октябре, до вывода войск на левый берег Днепра: «Будем действовать осознанно, своевременно, не исключаю принятие непростых решений».Отвод из Херсона войск, эвакуация 100 000 человек населения, выполненная образцово и с удивительным вниманием к деталям, наверняка войдёт в учебники военного дела. Вывезли даже памятники и прах, который могли осквернить.Собственно, Суровикин позаботился не только о нашей армии, не только о мирных жителях, но даже о памятниках. Он позаботился о том, чтобы Украина не устроила на этой земле экологическую катастрофу.Физик и математик в «эпоху перемен» Сергей Владимирович Суровикин мог бы, без сомнения, сделать карьеру как учёный.Генерал обладает выдающимися способностями, имеет талант к сложным техническим дисциплинам.Он окончил физико-математический лицей с золотой медалью.Омское общевойсковое командное училище с золотой медалью.Две Военные академии — имени Фрунзе и Академию Генштаба — с отличием.Да, он не стал учёным, и навсегда связал свою жизнь с армией.И, более того, вместо вычисления математических формул в тиши кабинета, он всё время оказывается прямо в эпицентре событий.Он был, кажется, во всех горячих точках последних 30 лет.Есть известная китайская поговорка: «Не дай тебе Бог жить во времена перемен».Такое впечатление, что Суровикин попадает, наоборот, постоянно во времена и места перемен.Во время ГКЧП, в 1991 году выполнял приказ, выставляя посты на Садовом кольце в Москве. Колонну заблокировали «мирные протестующие», начали бросать «коктейли Молотова».Суровикин после этого провел несколько месяцев в тюрьме «Матросская тишина». В итоге был освобождён личным приказом президента Ельцина.Как говорилось потом в материалах дела: «Личный состав батальона проявил выдержку и мужество, не допустил захвата оружия и боеприпасов… и пресёк своими действиями возможные дальнейшие напрасные жертвы со стороны военнослужащих и гражданских лиц».В Таджикистане прошел путь от командира батальона до командира полка и начальника штаба дивизии. За проявленные мужество и героизм представлен к государственным наградам.Чечня. 2004—2005 гг. Здесь Суровикин воевал, получил контузию.С «сирийского периода» началась известность генерала.В Сирии показали свою мощь российские Воздушно-космические силы, которыми командовал и продолжает командовать Суровикин.Дважды ВесыКто же генерал по гороскопу? Немного удивительно, но по гороскопу рождения Сергей Владимирович принадлежит знаку Весы.Скорее всего, в быту спокойный дружелюбный человек. Как все вообще Весы. Знак, который стремится к гармонии во всём.Солнце в Весах, Венера в Весах. Скорее всего, очень нравится женщинам, вызывает симпатии.Марс во Льве. Способен взять ответственность на себя и не перекладывать её на других.Можно было, наверное, отказаться, и не ехать ни в Таджикистан, ни тем более в Чечню.Преподавал бы высшую математику и физику где-нибудь в районе Академии Генштаба. Судя по оценкам, в этих непростых предметах Сергей Владимирович отлично разбирается.Стал бы блестящим преподавателем, мирным человеком.Но нет.Знаменитые ВесыВ обычной жизни люди, рождённые под знаком Весов, отличаются миролюбием. Они часто заняты поиском высшей правды, часто очень интересуются искусством и литературой.Знаменитые Весы в русской культуре: Сергей Есенин, Николай Рерих, Иван Бунин.Но Весы — это не только знак мира, гармонии, и красоты. Это знак справедливости. Под ним рождаются великие юристы и великие стратеги. Не будем забывать, что в Весах экзальтирует (имеет самую большую силу, даже излишнюю) планета справедливости — Сатурн.Сатурн — планета долга, суровый учитель, который всем даёт по заслугам. Он не просто проявляет свои качества в Весах, но проявляет их чрезмерно.«Ты должен», — говорит человеку Сатурн. И люди знака Весов хорошо это слышат.Считается, что Весы умеют воевать и никогда не отказываются от своих планов.Они не любят конфликтов, но умеют вести войну. Умеют ждать. У них есть и решимость, и упорство, но они никогда не принимают быстрых решений.Знаменитые Весы-политики: Маргарет Тэтчер, Махатма Ганди, Владимир Путин.Этот знак даёт прекрасных организаторов. Их отличает именно внимание к мелочам.Как будет действовать?Так что «тайный план» Суровикина — это хорошая организация, внимание к мелочам. Минимальное количество потерь.То, что было отмечено как его стиль ведения военных действий: «Мы людей на территории не размениваем».Эту фразу только приписывают Суровикину. Сам бы он высказался в своей минималистической манере: действуем осознанно, своевременно, методично.

https://ukraina.ru/20230107/1042380021.html

https://ukraina.ru/20221217/1041888544.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

елена мурзина, эксклюзив, астрология, сергей суровикин, сво, россия, генерал, гороскоп