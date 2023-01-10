https://ukraina.ru/20230110/1042510232.html

НАТО и ЕС подписали документ о стратегическом сближении

НАТО и ЕС подписали документ о стратегическом сближении - 10.01.2023 Украина.ру

НАТО и ЕС подписали документ о стратегическом сближении

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 января в штаб-квартире Североатлантического альянса подписали совместную декларацию о сотрудничестве двух блоков

2023-01-10T16:42

2023-01-10T16:42

2023-01-10T16:42

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"Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и Европейским союзом на новый уровень", - заявил Столтенберг на последовавшей за подписанием декларации пресс-конференции.В документе в частности говорится, что НАТО и ЕС видят в событиях на Украине "самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия", которая "подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность".В декларации подписанты выражают полную солидарность с Украиной и подтверждают свою "непоколебимую и постоянную поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ".Помимо этого в документе упоминается Китай, который обозначен конкурентом НАТО и ЕС, демонстрирующим "нарастающую напористость и политику", которые создают им проблемы.Также НАТО и ЕС в декларации объявили, что будут укреплять, расширять и углублять сотрудничество для того, чтобы справиться с растущей геостратегической конкуренцией, в частности, в сфере манипулирования информацией.

https://ukraina.ru/20230110/1042503244.html

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нато, евросоюз, ес, новости