В Запорожской области поймали украинских диверсантов
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
© Пресс-служба ФСБ РФ
Двоих украинских диверсантов задержали российские силовики в районе Васильевки Запорожской области, сообщает 10 января РИА Новости, ссылаясь на источник
Сегодня в районе населенного пункта Васильевка нашей разведкой была обнаружена группа диверсантов ВСУ. После анализа ситуации было принято решение о задержании. В результате умелых действий силовых структур были задержаны два гражданина Украины.
Агенты должны были совершить диверсии на территории Запорожской области, уточнил собеседник агентства.
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил накануне 9 января официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
По данным Минобороны РФ, ранее российские войска ликвидировали около десяти диверсионных групп. 23 декабря на краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Тремя днями ранее в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ликвидировали еще три украинских ДРГ. 19 декабря ведомство сообщило об уничтожении четырех групп в районе населенного пункта Розовка.
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