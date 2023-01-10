В Запорожской области поймали украинских диверсантов - 10.01.2023 Украина.ру
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В Запорожской области поймали украинских диверсантов
В Запорожской области поймали украинских диверсантов - 10.01.2023 Украина.ру
В Запорожской области поймали украинских диверсантов
Двоих украинских диверсантов задержали российские силовики в районе Васильевки Запорожской области, сообщает 10 января РИА Новости, ссылаясь на источник
2023-01-10T16:22
2023-01-10T16:22
новости
диверсанты
запорожская область
всу
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Агенты должны были совершить диверсии на территории Запорожской области, уточнил собеседник агентства.Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил накануне 9 января официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.По данным Минобороны РФ, ранее российские войска ликвидировали около десяти диверсионных групп. 23 декабря на краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Тремя днями ранее в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ликвидировали еще три украинских ДРГ. 19 декабря ведомство сообщило об уничтожении четырех групп в районе населенного пункта Розовка.
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новости, диверсанты, запорожская область, всу
Новости, диверсанты, Запорожская область, ВСУ

В Запорожской области поймали украинских диверсантов

16:22 10.01.2023
 
© Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
ФСБ России пресекла деятельность ДРГ СБУ на территории Херсонской области
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Двоих украинских диверсантов задержали российские силовики в районе Васильевки Запорожской области, сообщает 10 января РИА Новости, ссылаясь на источник
Сегодня в районе населенного пункта Васильевка нашей разведкой была обнаружена группа диверсантов ВСУ. После анализа ситуации было принято решение о задержании. В результате умелых действий силовых структур были задержаны два гражданина Украины.
Агенты должны были совершить диверсии на территории Запорожской области, уточнил собеседник агентства.
Украина активизировала деятельность диверсионно-разведывательных групп на линии боевого соприкосновения в ЛНР с наступлением морозов, но все их попытки пресекаются, заявил накануне 9 января официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
По данным Минобороны РФ, ранее российские войска ликвидировали около десяти диверсионных групп. 23 декабря на краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Тремя днями ранее в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ликвидировали еще три украинских ДРГ. 19 декабря ведомство сообщило об уничтожении четырех групп в районе населенного пункта Розовка.
ФСБ задержала агента украинских спецслужб
30 декабря 2022, 04:15
"Опасность есть всегда": Пинчук рассказал, как охраняют границу РФ от украинских ДРГРоссийскую границу от украинского противника охраняют оперативным методом – с помощью тепловизоров, специальных датчиков пересечения границы, с помощью различных технических ухищрений, рассказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук изданию Украина.ру
 
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