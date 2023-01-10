Украинизация Бразилии. В стране пытались устроить госпереворот по киевскому сценарию
16:03 10.01.2023 (обновлено: 16:14 10.01.2023)
© AFP / SERGIO LIMA
© AFP / SERGIO LIMA
8 января в столице Бразилии произошла попытка переворота. Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания президентского дворца, национального конгресса и верховного суда, избивая охранников и скандируя призывы к свержению власти
Правые радикалы разгромили административные учреждения. Они требовали отменить результаты выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, ветеран бразильской политики, который вернулся на ее вершину после тюремного срока по сфабрикованным обвинениям в коррупции.
Участники беспорядков обратились к армии, призывая ввести в стране диктаторский военный режим, как это уже случалось в ХХ веке. Однако армейское командование сохранило лояльность Луле, а полицейские разогнали болсонаристов.
Несостоявшийся переворот единодушно осудили во всем расколотом мире – от Пекина и Москвы до Парижа и Вашингтона. Но, прежде всего, против него выступили в Латинской Америке, которая имеет давний и горький опыт подобных путчей.
"Мы категорически отвергаем насилие, порожденное неофашистскими группами Болсонару, которые напали на демократические институты Бразилии. Мы поддерживаем Лулу и бразильский народ, который, несомненно, мобилизуется на защиту мира и своего президента", – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Решительно осуждаем насильственные и антидемократические действия, которые происходят в Бразилии с целью создания хаоса и неуважения к воле народа, выраженной при избрании президента Лулы. Выражаем нашу полную поддержку и солидарность Луле и его правительству", – вторил Мадуро кубинский лидер Мигель Диас-Канель.
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Сам Болсонару находился во время событий на территории США, но сейчас его экстренно госпитализировали в американскую клинику. Потому что провал бразильского майдана угрожает бывшему бразильскому президенту большими проблемами.
Сравнение с украинским майданом выглядит в этом случае уместно. Среди сторонников Болсонару заметно выделяются радикальные правые, которые активно перенимали опыт украинских националистов.
В 2015-2016 годах они организовали в Бразилии массовые протесты по украинскому образцу и добились импичмента левого президента Дилмы Русеф, представлявшей Партию трудящихся.
Пост президента занял Мишел Темер, который, согласно данным проекта "Викиликс", являлся тайным информатором американского посольства в Бразилии. А затем его сменил Болсонару – открытый сторонник диктаторского правления, известный своим женоненавистничеством и скандальными высказываниями.
Так, в частности, он публично поддерживал преступную практику пыток или отрицал тяжелые последствия коронавируса.
Начиная с 2014 года сторонники Болсонару во всем подражали украинским правым. Это признавали даже в американской прессе. Издание Foreign Policy посвятило данной теме статью с красноречивым заголовком: "Как украинизировали Бразилию". Потому что бразильские ультрас демонстративно ввели в оборот термин ucranizar, подразумевая под ним уличную правую радикализацию.
"Мы считаем, что достигли нашей цели по переориентации правых мыслей на эту частоту. Психологическая украинизация уже произошла", – заявил в 2019 году популярный стендапер Элтон Мескита, который активно поддерживал Болсонару.
Бразильские ультраправые регулярно использовали на своих акциях разнообразную символику украинских националистических группировок. А в мае 2020 года болсонаристы маршировали под флагом "Правого сектора"* на улицах мегаполиса Сан-Паулу, чтобы остановить политическую демонстрацию левых. И это привело к массовым столкновениям.
"Сторонники президента Болсонару вышли с нацистским украинским флагом. Они вынесли его потому, что являются антикоммунистами и хотят настоящего фашистского путча", – рассказывает тогда журналистам бразильский антифашист Дави Диас.
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Как писала газета "Фолья де Сан-Паулу", это знамя вынес Алекс Силва, который с 2014 года жил на Украине, а затем вернулся в Бразилию, чтобы открыть местное отделение киевской стрелковой академии и военной тактики, где проходили вооруженную подготовку местные ультраправые.
Среди бразильских нацистов также выделялась активистка Сара Джеромини, лидер вооруженной ультраправой группировки "Триста бразильцев", известная под псевдонимом Сара Винтер. Она тоже посещала тренинги в Киеве, восхищалась Гитлером и хвасталась татуировкой с изображением Железного креста.
Винтер поддерживала контакты с "Правым сектором"* и "Национальным корпусом"*. Ее группировка требовала провести в Бразилии декоммунизацию по украинскому образцу и устраивала факельные марши, где скандировали переведенный на португальский язык лозунг "Слава нации, смерть врагам!".
Ультраправые болсонаристы организовали такие структуры во многих штатах, чтобы постепенно украинизировать бразильскую уличную политику.
В городе Порту-Алегри полицейские разоблачили целую нацистскую сеть, связанную с идеологическими соратниками из Украины. Ее участники вербовали добровольцев для украинского "Азова"* и распространяли литературу украинских националистов, где рассказывалось о белом расовом превосходстве. А также устраивали нападения на местных евреев.
"Они предлагали желающим деньги и военную тренировку. Мы подтверждаем, что жители Порту-Алегри воевали на Украине", – рассказали об этом в пресс-релизе по итогам полицейского расследования.
"Разрастающееся бразильское неонацистское движение, с его тайным миром свастик, пропагандой ненависти и уличным насилием, рекрутируют правые экстремисты Украины", – писало об этом скандале издание Financial Times.
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Все это говорит о том, что провалившийся переворот в Бразилии мог повлечь за собой серьезные последствия для страны. Проигравший выборы Жаир Болсонару до сих пор располагает поддержкой многочисленных "активистов". Его ультраправые сторонники имеют связи в силовых структурах, они хорошо вооружены и настроены очень решительно.
Участники захвата административных зданий вдохновлялись недавними событиями в Перу, где правые отстранили от власти законно избранного президента Педро Кастильо, бывшего лидера профсоюза учителей, которого называли "перуанским Лулой". А США и Евросоюз сразу признали власть захвативших страну путчистов.
Нет никаких сомнений – в случае победы бразильских "украинизаторов" западные лидеры сразу встали бы на сторону победителей.
Сейчас, после победы Лулы, Байден приглашает его посетить Вашингтон. Однако политическое противостояние в Бразилии не прекратилось. И если бразильские власти будут проводить на международной арене самостоятельную политику, против него организуют очередные майданы, где вновь засветятся поклонники "Правого сектора"* и "Азова"*.
* Организации запрещены в РФ