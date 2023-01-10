https://ukraina.ru/20230110/1042504487.html

Украинизация Бразилии. В стране пытались устроить госпереворот по киевскому сценарию

Украинизация Бразилии. В стране пытались устроить госпереворот по киевскому сценарию - 10.01.2023 Украина.ру

Украинизация Бразилии. В стране пытались устроить госпереворот по киевскому сценарию

8 января в столице Бразилии произошла попытка переворота. Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здания президентского дворца, национального конгресса и верховного суда, избивая охранников и скандируя призывы к свержению власти

2023-01-10T16:03

2023-01-10T16:03

2023-01-10T16:14

бразилия

украина

эксклюзив

фашизм

антифашисты

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Правые радикалы разгромили административные учреждения. Они требовали отменить результаты выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, ветеран бразильской политики, который вернулся на ее вершину после тюремного срока по сфабрикованным обвинениям в коррупции.Участники беспорядков обратились к армии, призывая ввести в стране диктаторский военный режим, как это уже случалось в ХХ веке. Однако армейское командование сохранило лояльность Луле, а полицейские разогнали болсонаристов.Несостоявшийся переворот единодушно осудили во всем расколотом мире – от Пекина и Москвы до Парижа и Вашингтона. Но, прежде всего, против него выступили в Латинской Америке, которая имеет давний и горький опыт подобных путчей."Мы категорически отвергаем насилие, порожденное неофашистскими группами Болсонару, которые напали на демократические институты Бразилии. Мы поддерживаем Лулу и бразильский народ, который, несомненно, мобилизуется на защиту мира и своего президента", – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро."Решительно осуждаем насильственные и антидемократические действия, которые происходят в Бразилии с целью создания хаоса и неуважения к воле народа, выраженной при избрании президента Лулы. Выражаем нашу полную поддержку и солидарность Луле и его правительству", – вторил Мадуро кубинский лидер Мигель Диас-Канель.Сам Болсонару находился во время событий на территории США, но сейчас его экстренно госпитализировали в американскую клинику. Потому что провал бразильского майдана угрожает бывшему бразильскому президенту большими проблемами.Сравнение с украинским майданом выглядит в этом случае уместно. Среди сторонников Болсонару заметно выделяются радикальные правые, которые активно перенимали опыт украинских националистов.В 2015-2016 годах они организовали в Бразилии массовые протесты по украинскому образцу и добились импичмента левого президента Дилмы Русеф, представлявшей Партию трудящихся.Пост президента занял Мишел Темер, который, согласно данным проекта "Викиликс", являлся тайным информатором американского посольства в Бразилии. А затем его сменил Болсонару – открытый сторонник диктаторского правления, известный своим женоненавистничеством и скандальными высказываниями. Так, в частности, он публично поддерживал преступную практику пыток или отрицал тяжелые последствия коронавируса.Начиная с 2014 года сторонники Болсонару во всем подражали украинским правым. Это признавали даже в американской прессе. Издание Foreign Policy посвятило данной теме статью с красноречивым заголовком: "Как украинизировали Бразилию". Потому что бразильские ультрас демонстративно ввели в оборот термин ucranizar, подразумевая под ним уличную правую радикализацию."Мы считаем, что достигли нашей цели по переориентации правых мыслей на эту частоту. Психологическая украинизация уже произошла", – заявил в 2019 году популярный стендапер Элтон Мескита, который активно поддерживал Болсонару.Бразильские ультраправые регулярно использовали на своих акциях разнообразную символику украинских националистических группировок. А в мае 2020 года болсонаристы маршировали под флагом "Правого сектора"* на улицах мегаполиса Сан-Паулу, чтобы остановить политическую демонстрацию левых. И это привело к массовым столкновениям."Сторонники президента Болсонару вышли с нацистским украинским флагом. Они вынесли его потому, что являются антикоммунистами и хотят настоящего фашистского путча", – рассказывает тогда журналистам бразильский антифашист Дави Диас.Как писала газета "Фолья де Сан-Паулу", это знамя вынес Алекс Силва, который с 2014 года жил на Украине, а затем вернулся в Бразилию, чтобы открыть местное отделение киевской стрелковой академии и военной тактики, где проходили вооруженную подготовку местные ультраправые.Среди бразильских нацистов также выделялась активистка Сара Джеромини, лидер вооруженной ультраправой группировки "Триста бразильцев", известная под псевдонимом Сара Винтер. Она тоже посещала тренинги в Киеве, восхищалась Гитлером и хвасталась татуировкой с изображением Железного креста.Винтер поддерживала контакты с "Правым сектором"* и "Национальным корпусом"*. Ее группировка требовала провести в Бразилии декоммунизацию по украинскому образцу и устраивала факельные марши, где скандировали переведенный на португальский язык лозунг "Слава нации, смерть врагам!".Ультраправые болсонаристы организовали такие структуры во многих штатах, чтобы постепенно украинизировать бразильскую уличную политику.В городе Порту-Алегри полицейские разоблачили целую нацистскую сеть, связанную с идеологическими соратниками из Украины. Ее участники вербовали добровольцев для украинского "Азова"* и распространяли литературу украинских националистов, где рассказывалось о белом расовом превосходстве. А также устраивали нападения на местных евреев."Они предлагали желающим деньги и военную тренировку. Мы подтверждаем, что жители Порту-Алегри воевали на Украине", – рассказали об этом в пресс-релизе по итогам полицейского расследования."Разрастающееся бразильское неонацистское движение, с его тайным миром свастик, пропагандой ненависти и уличным насилием, рекрутируют правые экстремисты Украины", – писало об этом скандале издание Financial Times.Все это говорит о том, что провалившийся переворот в Бразилии мог повлечь за собой серьезные последствия для страны. Проигравший выборы Жаир Болсонару до сих пор располагает поддержкой многочисленных "активистов". Его ультраправые сторонники имеют связи в силовых структурах, они хорошо вооружены и настроены очень решительно.Участники захвата административных зданий вдохновлялись недавними событиями в Перу, где правые отстранили от власти законно избранного президента Педро Кастильо, бывшего лидера профсоюза учителей, которого называли "перуанским Лулой". А США и Евросоюз сразу признали власть захвативших страну путчистов.Нет никаких сомнений – в случае победы бразильских "украинизаторов" западные лидеры сразу встали бы на сторону победителей.Сейчас, после победы Лулы, Байден приглашает его посетить Вашингтон. Однако политическое противостояние в Бразилии не прекратилось. И если бразильские власти будут проводить на международной арене самостоятельную политику, против него организуют очередные майданы, где вновь засветятся поклонники "Правого сектора"* и "Азова"*.* Организации запрещены в РФ

https://ukraina.ru/20230109/1042467679.html

https://ukraina.ru/20221103/1040448662.html

https://ukraina.ru/20220913/1038682876.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Леонид Николенко

бразилия, украина, эксклюзив, фашизм, антифашисты